Dagen i dag, 5. oktober

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 05.10.2020 kl 07:51

1969

5. oktober i 1969 sendes den første episoden av den britiske komikergruppen Monty Python - Monty Python's Flying Circus. Monty Python - også kjent som The Pythons - er et kollektivt navn på skaperne og stjernene i Monty Python's Flying Circus.



Sketsjprogrammet ble som nevnt sendt første gang den 5. oktober 1969. Det gikk over 45 episoder fordelt på 4 sesonger.

Fenomenet Monty Python utviklet seg imidlertid videre, til sceneshow og turnéer, tre filmer, flere LP-plater, flere videospill og bøker, samt at det ga de medvirkende varig stjernestatus.

TV-serien ble sendt på BBC mellom 1969 og 1974. Den ble unnfanget, skrevet og spilt av Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones og Michael Palin.

Programmet var løst strukturert som et sketsj-show, men med en innovativ bevissthetsstrøm - godt hjulpet av Gilliams animasjoner - som flyttet grensene for hva som var ansett som akseptabelt den gang. Både innen stil og innhold.

Programmet var sjelden kontroversielt når det gjaldt sex, vold og smakløsheter - selv om det forekom. Det kontroversielle lå snarere i at sketsjene brøt med alle tradisjonelle regler for oppbygning av et sketsjprogram. Det er sjelden at sketsjene har egentlige sluttpoenger - og få av figurene har navn eller opptrer i mer enn én sketsj.

Kjendisparodier og politisk satire er også meget sjeldne innslag i gruppens humor.

Gruppens innflytelse på komedie blir sammenlignet med den The Beatles hadde på musikken. Mens innflytelsen har vært tydelig innen britisk humor lenge, er den spesielt tydelig i senere programmer som Family Guy, Simpsons og South Park over hele verden.

Navnet "Monty Python" ble valgt på grunnlag av at det hørtes morsomt ut. I dokumentaren Live at Aspen fra 1998 avslørte gruppen hvordan navnet oppsto. "Monty" ble valgt som en hyllest til feltmarskalk Bernard Montgomery - en legendarisk britisk general fra 2. verdenskrig - samt at gruppen allerede var enige om at de ønsket et "glatt" navn.

Ordet "Python" - pyton - passet bare godt inn. Hvis en ser bort fra disse forklaringene, er det enkelte som tror navnet til en figur i flere av humoristen P.G. Wodehouses bøker - "Monty Bodkin" - var en inspirasjonskilde for navnevalget.

I en avstemning i 2005 for å finne "komikernes komiker" kom tre av de seks medlemmene med blant de 50 beste komikerne noensinne - valgt av sine med-komikere. Michael Palin kom på 30.-plass, Eric Idle på 21.-plass og John Cleese på andreplass - bare så vidt slått av vinneren Peter Cook.

2010

5. oktober i 2010 dør Jack Berntsen. Joakim Jan Aril "Jack" Berntsen - født 14. oktober 1940 i Kjøpsvik - var en norsk filolog og visesanger. Han har gitt ut en rekke utgivelser og visebøker.



Han er trolig mest kjent for å være Troilltampens far. Hans kanskje mest kjente fremføring er "Kor e hammaren, Edvard?" fra 1972.

Han vokste opp på Hamarøya, men bodde stort sett hele sitt voksne liv i Svolvær. Der jobbet han som lektor i den videregående skolen, men visefestivalen Troilltampen la han til hamarøya i 1973.

Jack Berntsen er hyllet med mange priser, blant annet disse: 1975: Sølvharpa - utdelt av Dag og Tid, 1981: Nordland fylkes kulturpris, 1982: Blix-prisen, 1985: Prøysenprisen og 2007: Statens stipend for eldre fortjente kunstnere.

2011

5. oktober i 2011 dør Steve Jobs - grunnlegger, styreleder og administrerende direktør i Apple. Han var også administrerende direktør/styreformann i Pixar Animation Studios.



Jobs er kjent som grunnleggeren - sammen med Steve Wozniak - av Apple Inc.. Han blir også ansett som en av de fremste pionerene innen datateknologi og var blant de første til å se det kommersielle potensialet i det grafiske brukergrensesnittet og musen - noe som førte til at Apple lanserte den suksessfulle og innflytelsesrike datamaskinen Apple Macintosh.

I 1976 - da Jobs var 21 og Wozniak var 26 - grunnla de Apple Computer i garasjen til familien Jobs. Deres første produkt var den personlige datamaskinen Apple I. I 1977 lanserte Apple oppfølgeren, Apple II, som ble en stor suksess og gjorde Apple til en stor spiller i den gryende databransjen. I 1980 ble Apple børsnotert, og både Jobs og Wozniak ble mangemillionærer.

I 1983 hentet Apple inn John Sculley til å ta over ledervervet fra Jobs. Sculley - som kom fra Pepsi-Cola - fikk det legendariske spørsmålet fra Steve Jobs: "Do you want to spend the rest of your life selling sugared water, or do you want a chance to change the world?" (Vil du selge sukret vann resten av livet, eller vil du ha en mulighet til å forandre verden?)

Sculley kom umiddelbart godt overens med Jobs, men i 1985 endte en maktkamp mellom de to med at Jobs forlot selskapet. Men ikke før de i 1984 hadde introdusert Apples største suksess - den personlige datamaskinen Macintosh.

Etter å ha forlatt Apple dro Jobs på en lengre ferie i Italia - før han grunnla dataselskapet NeXT Computer i 1985. I 1996 ble selskapet kjøpt opp av Apple - og i 1997 tok Jobs igjen over ledervervet for Apple etter at daværende administrerende direktør - Gil Amelio - hadde fått sparken av styret.

I 1986 kjøpte Jobs datagrafikkavdelingen i Lucasfilm Ltd - som ble skilt ut som Pixar Animation Studios. Han ble kreditert i Toy Story (1995) som utøvende produsent og forble administrerende direktør og majoritetseier på 50,1 prosent til oppkjøpet av Walt Disney Company i 2006. Oppkjøpet gjorde Jobs til Disneys største enkeltaksjonær på syv prosent og medlem av Disneys styre.

24. august 2011 ble det kjent at Steve Jobs hadde sagt opp sin stilling som leder av Apple med umiddelbar virkning - og at Tim Cook overtok som konsernsjef - siden han mente han "ikke var i stand til å oppfylle sine forpliktelser og forventninger som sjef for Apple", grunnet sykdom.

Jobs kunne to uker før dette registrere at Apple var nå blitt verdens mest verdifulle selskap.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon