Dagen i dag, 5. november

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 05.11.2020 kl 07:26

5. november i 1758 dør Hans Egede - «Grønlands apostel».



Hans Poulsen Egede var en norsk teolog av dansk familie som startet misjon og arbeidet som prest på Grønland. Han omtales ofte som «Grønlands apostel» og var den første misjonæren som arbeidet blant inuit-befolkningen på Grønland.

Egede var på Grønland i 15 år og grunnla kolonien Godthåb - som i dag har det grønlandske navnet Nuuk.

Misjonsvirksomheten Hans Egede grunnla ble også starten på den dansk-norske koloniseringen av Grønland.

1872

5. november i 1872 stemmer første kvinne i USA - i strid med loven. Susan B. Anthony - og ble bøtelagt med 100 dollar.



Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn.

Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse - med International Woman Suffrage Alliance - nå International Alliance of Women - som den ledende internasjonale organisasjonen som jobbet for stemmerett.

Målet for de tidlige forkjemperne for kvinnelig stemmerett var først å fremst å få slutt på diskriminering av kvinner i forhold til menn - ikke nødvendigvis å innføre allmenn stemmerett. På dette tidspunktet var stemmeretten i mange land begrenset til menn som betalte skatt av en viss størrelse. Noen land hadde en gradert stemmerett avhengig av sosiale og økonomiske kriterier.

Stemmeretten ble utvidet til å gjelde kvinner på forskjellige tider i forskjellige land, og i mange tilfeller ble den også trukket tilbake etter noen år. Det var også vanlig at kvinner hadde strengere vilkår for å få stemmerett enn menn - for eksempel ved at bare gifte kvinner fikk retten.

1962

5. november i 1962 omkommer 21 i gruveulykken i Kongsfjorden på Svalbard som senere fører til Kings Bay-saken. Det førte til regjeringskrise i Norge etter at rapporten om ulykken ble lagt fram sommeren 1963. Krisen endte med at Arbeiderparti-regjeringen - under ledelse av Einar Gerhardsen - måtte gå av. Det banet veien for den første borgerlige regjering i Norge etter andre verdenskrig - under ledelse av Høyres John Lyng.



Selve ulykken -fant sted i gruven «Esther I» i Kongsfjorden - derav det engelske navnet på gruveselskapet Kings Bay.

Årsaken til ulykken er fortsatt uklar, men det spekuleres i at gruven var i for dårlig stand og hadde en altfor høy konsentrasjon av metangass.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon