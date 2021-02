Dagen i dag, 5. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 05.02.2021 kl 07:55

1810

5. februar i 1810 blir Ole Bull født. Ole Bornemann Bull var både fiolinist og komponist. Han var en av den tids største fiolinvirtuoser som trollbandt publikum.



Gjennom sin interesse for norsk teater, norsk folkemusikk og folkekunst spilte han en sentral rolle da norsk kultur skulle bygges opp i tiden etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814.

Ole Bull skal ha komponert mer enn 70 verk, men det er bare omkring 10 som er kjent i dag. Til hans verker hører Recuerdos de Habana, Et Sæterbesøg, Sætergjentens søndag, I ensomme stunde og Polacca Guerriera.

Ole Bull var mentor for Edvard Grieg. Han kjente H. C. Andersen, Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson godt. George Sand brukte Ole Bull som modell for romanen Malgré tout og Henrik Ibsen la mange av egenskapene hans inn i eventyrpersonen Peer Gynt.

Henrik Wergeland skrev de to første biografiene om Ole Bull på norsk med Bull selv som kilde. De utkom høsten 1843. Den største avslutter med diktet «Norge til Amerika ved Ole Bulls didreise». Wergeland forestiller seg blant annet at Bull ved sitt fiolinspill skal bidra til å løse slavenes lenker.

Høsten 1848 spilte Ole Bull på hardingfele i det norske studentersamfund. Ikke lenge etter ble han oppfordret til å invitere en bygdespelemann til Christiania. Resultatet av dette ble den berømte begivenheten i Logen 15. januar 1849. Bull gikk ut i pressen på forhånd og reklamerte for Myllarguten. I Årbok for norsk folkemusikk 2003 kan en lese:

«Det var utsolgt hus, og 700 personer kom ikke inn. 1500 personer fra det høyere borgerskap, deriblant mange musikk-kunnige, klappet for Myllarguten. Ivar Aasen var også til stede». «Meget Bifald», noterer han i dagboka si».

Ole Bull hadde også en musikkfaglig interesse for folkemusikken. Han studerte Myllargutens spill og skrev ned slåtter etter ham. En av hans transkripsjoner etter Myllarguten er tatt med i verket Norsk folkemusikk. Hardingfeleslåttar.

At Bull verdsatte hardingfelemusikken - og dertil trakk en av dens fremste representanter fram i offentlighetens lys - skulle etter hvert få mye å si for utviklingen av et norsk nasjonalt tonespråk. Det er ikke for ingenting at hardingfela pryder forsida av bind 2 av Norges musikkhistorie - det som behandler perioden 1814-1870: «Den interesse som kunstmusikken møtte hardingfela med i Ole Bulls skikkelse - og som ble fulgt opp av Edvard Grieg og Johan Halvorsen - var av uvurderlig betydning. [...] Selv om de benyttet hardingfelemusikken som grunnlag for å skape en nasjonal kunstmusikk, respekterte de hardingfelemusikken som kunst på egne premisser».

I 1850 grunnla Bull Det norske Theater, som var det første teateret i Norge. Wergelands syngespill Fjeldstuen fikk sin uroppførelse her 13. januar. Dikteren hadde foreskrevet folkedans og spill på hardingfele i stykket - og Myllarguten ble hentet fra Telemark.

Teateret kom til å få stor betydning - ikke minst fordi Bull knyttet først Henrik Ibsen, og deretter Bjørnstjerne Bjørnson - til det.

Teateret ble forløperen for Den Nationale Scene i Bergen.

1906

5. februar i 1906 blir Noregs mållag stiftet i Kristiania - som «Norigs Maallag». Det for å fremme landsmål - senere nynorsk.



Mållaget ble vedtatt dannet på målstevnet etter benkeforslag fra Johannes Lavik. Dagens navn er fra 1922. Hovedkravet fra stiftelsesmøtet var «den eine skriftlege prøva til artium skal vera på nynorsk (landsmål)».

Tidspunktet var ikke tilfeldig. Dagen etter åpnet landsmøtet til partiet Venstre der forslaget fikk flertall.

Ett år senere fikk organisasjonen gjennomslag. Stortinget vedtok ordningen med obligatorisk sidemålsstil til artium med over to tredels flertall. Selv om målsak tradisjonelt var en venstresak - stemte 13 av 31 Høyre-representanter i Odelstinget for forslaget.

I arbeidsprogrammet fra 1921 ble det slått fast at «Det norske målet skal verta atterreist til einaste riksmål i landet» - noe som var offisielt standpunkt for målbevegelsen til innpå 1970-tallet.

I etterkrigstiden har organisasjonen i realiteten tonet ned tanken om at nynorsk skulle være det eneste skriftspråket i landet, og har markert seg mer i kampen for dialektbruk. Fra denne tiden kommer slagordet «Snakk dialekt, skriv nynorsk».

1953

5. februar i 1953 har filmen Peter Pan premiere i New York. Det er en amerikansk tegnet fantasyfilm fra 1953 produsert av Walt Disney.



Filmen handler om den magiske eventyrfiguren Peter Pan som sent en kveld besøker familien Darling i London. Han overtaler de tre barna Wendy, Michael og John til å bli med ham til sin egen verden Neverland. Der møter de flere av Peters venner - men også den fryktede piraten kaptein Krok som er Peters fiende.

Filmen er basert på boken Peter Pan og Wendy av J.M. Barrie.

Den er den 14. filmen i rekken av Disneys klassikere.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon