Dagen i dag, 4. april

Hver eneste dag gir vi deg noen høydepunkter som har skjedd akkurat på denne datoen.

Publisert: 04.04.2020 kl 18:50

1328

4. april i 1328 rammes Nidarosdomen i Trondheim av brann for første gang. Nidarosdomen – egentlig Nidaros domkirke – er Norges mest sentrale kirke. Det kommer av at Olav den hellige er gravlagt der. Kirken betraktes som Norges nasjonalhelligdom.

I Grunnloven av 1814 står det at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Sist gang det skjedde, var i 1906 da Haakon VII ble kronet. Kroningssermonien ble avskaffet i 1908. Etter den tid har Nidarosdomen vært brukt til signing av kong Olav V og kong Harald V og dronning Sonja.

Nidarosdomen har en lang og spennende bygningshistorie – helt fra den ble påbegynt og helt opp til våre dager. Den er blitt utsatt for en rekke store branner og restaureringer.

Nidarosdomen og Olav den helliges grav er pilegrimsmål for mange i Nord-Europa.

1949

4. april i 1949 blir NATO blir opprettet. Atlanterhavspakten ble signert Washington DC av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa. Spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948. Kjernen i traktaten er artikkel V – et angrep på ett medlemsland er et angrep på alliansen.

NATO – Det nordatlantiske traktats organisasjon – ledes i dag av generalsekretær Jens Stoltenberg, Norges tidligere statsminister.

Norge var blant de landene som var med fra starten. Det markerer et vendepunkt for norsk utenrikspolitikk. Forhandlingene om et felles skandinavisk forsvarsforbund, ble vraket til fordel for NATO.

Senere har ytterligere 16 land tiltrådt traktaten.

1968

4. april i 1968 dør Martin Luther King jr. Han ble myrdet i Memphis i Tennessee. Som amerikansk baptistprest, ble han tidlig en leder innen borgerrettighetsbevegelsen. Han er mest kjent for sitt arbeid for at svarte skulle få like rettigheter som hvite. Hans metode var ikkevold og sivil ulydighet. Han er kjent over hele verden for setningen «I have a dream». King er blitt et nasjonalt ikon.

14. oktober i 1964 mottok King Nobels fredspris i Oslo. Den fikk han for sin innsats for å bekjempe etnisk ulikhet og ikkevold. I årene fram til hans død, utvidet han sitt fokus til også å gjelde fattigdom og motstand mot den amerikanske krigføringen i Vietnam.