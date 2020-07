Dagen i dag, 31. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"

Publisert: 31.07.2020 kl 07:50

1917

31. juli i1917 blir Bærum Roklubb stiftet. Roklubben - som holder til på Kalvøya i Bærum - er knyttet til Oslo rokrets og Norges roforbund.



Bærum roklubb ble stiftet av dr. Peter Torgersen. Han hadde en visjon om roing som folkesport og allerede 9. september samme år arrangerte roklubben sin første regatta.

Klubbhuset ble bygget på nordøst siden av Kalvøya og ble blant annet finansiert gjennom bidrag fra lokalbefolkningen i Bærum. I 1924 ble klubbhuset flyttet til sydspissen av Kadettangen. Klubbhuset på Kalvøya ble tatt ned bit for bit og fraktet over isen. Dette ble gjort for å bedre inntektsgrunnlaget for restauranten i tredje etasje og på grunn av at de norske båttypene forsvant fra konkurranseidretten. Det ødela mye av inntektsgrunnlaget. Dessverre ble inntektene mye lavere enn ventet.

I 1931 fikk klubben sin nåværende konkurransebane - kjørbobanen med start midtveis i Slependenrenna og mål ved sjøskolen ved Solvikbukta. Finansieringen av klubben fortsatte å være et problem og i 1936 ble klubbhuset begjært solgt - og roklubben ble flyttet ut på øya Danmark utenfor Sandvika.

Danmark var tilholdssted for klubben de neste 37 årene fram til et nytt klubbhus ble reist på Kalvøya i 1972. Dette ble kalt båtsportens hus og det ble også klubbhus for Bærum Kajakklubb.

19. oktober 1996 brant klubbhuset ned til grunnen sammen med alle båtene, medaljene og annet materiell. Deretter fulgte fire år med varierende treningskapasitet før nytt klubbhus ble innviet i mai 2000.

1936

31. juli i 1936 åpner kong Haakon VII Trollstigvegen. Veien kalles som oftest Trollstigen eller bare Stigen. Det er et veistykke på fylkesvei 63 i Rauma kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.



Trollstigveien forbinder Valldal på Sunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen. Anlegget ble i 1925 budsjettert til omkring 1,8 millioner kroner. I det bratteste partiet går veien i sikksakk fra innerst i Isterdalen og opp til Stigrøra. Dette bratteste partiet har elleve hårnålsvinger og en stigning på 1:12.

Hele strekningen fra Åndalsnes til Sylte i Valldal er 56 kilometer.

Fjellovergangens høyeste punkt er Alnesreset - 850 meter over havet. Veibanen er nå fire til seks meter bred - mer ved møteplasser. Da veien ble åpnet var veibanen tre til fire meter.

Det er elleve hårnålssvinger på Trollstigvegen, hver med en radius på cirka ti meter. Det er bro like under den 180 meter høye Stigfossen. Ved stor vannføring i fossen står vannspruten inn over broen.

Veistrekningen er vinterstengt. Den er vanligvis åpen fra medio mai og til snøen faller om høsten.

Sommeren 2017 gjorde BBCs Top Gear opptak i Trollstigen. Trollstigen - eller "Stigen" som den ble kalt før 1936 - er en gammel fjellovergang mellom Valldal på indre Sunnmøre og Åndalsnes nederst i Romsdalen. Fra 1533 var det et stort årlig marked på gården Devoll (Devold). Denne Romsdalsmartn'an var en viktig grunn til at valldalingene ivret for et samband over "Stega-fjellet".

Hans Strøm skrev omkring 1766 at fjellveiene mellom Valldal og Romsdal "befares aarlig og idelig af Sognets Beboere som paa Romsdals Marked og Bjergverkene drive en betydelig Handel med Heste og Feedevarer". Veien over Stegafjell og gjennom "Isdal" var ifølge Strøm et alternativ til veien om Innfjorden der en til slutt måtte i båt. Den tredje fjellovergangen gikk til Brøste i Lesja og ble benyttet ved reise til bergverkene på Lesja og Røros - hvor bøndene solgte smør og ost.

I årene 1905 til 1913 ble det bygd en rideveg - en kløvsti i det bratteste partiet - over fjellet. For det meste halvannen meter bred. Etter åpning av Raumabanen ga også jernbanen tilskudd til bygging av kjøreveien - som ga adkomst fra indre Sunnmøre til jernbanenettet.

Forsvaret var også svært interessert i veien av hensyn til mobilisering og øvelser i tilknytning til militærleiren på Setnesmoen. Samtidig som Kløvstigen ble anlagt 1906 til 1913, sørget amstingeniør Hovednak for å stikke og detaljplanlegge en kjøreveg over fjellet mellom Langdal - i Valldal - og Isterdalen. Hovednak spådde i 1912 at dette ville bli "en av våre viktigste turistruter" fordi overgangens naturscenerier kan måle seg med det beste landet kan oppvise. Allerede i 1895 mente Hovdenak at det med tiden måtte - eller ville komme - en kjørevei.

Store deler av den opprinnelige "Kløvstigen" - mellom Slettvikane i Valldal og Knutsetra i Isterdalen - er godt synlig og farbar til fots. Mens kjørevegen krysser Stigfossen med bru fra 1935, krysser Kløvstien Istra nede i dalbunnen.

1996

31. juli i 1996 blir Vebjørn Rodal olympisk mester i Atlanta på 800 meter med tiden 1.42,58 - noe som også var olympisk rekord. Den norske mellomdistanseløperen - og olympiske mester - representerte Oppdal FIK.



Rodal er en av Norges fremste friidrettsutøvere gjennom alle tider. Han vant OL-gull på 800 meter i 1996 med ny norsk rekord på tiden 1.42,58. Rekorden sto til David Rudisha fra Kenya, løp inn til ny verdensrekord og olympisk rekord 9. august 2012 under Sommer-OL i London. Tiden ble 1.40,91.

Rodal ble tildelt Olavstatuetten i 1995. I 1996 fikk han Stiftelsen Morgenbladets gullmedalje, Fearnleys olympiske ærespris og Sportsjournalistenes statuett som "årets idrettsnavn" i Norge.

I 1994 tok han bronse på 800 meter i VM 1995, og sølv på samme distanse i EM 1994. Rodal er norsk mester åtte ganger - seks ganger på 800 meter og to ganger på 1500 meter. I 1992 ble han tildelt kongepokalen.

Han var norsk flaggbærer i sommer-OL 2000 i Sydney - hvor han også deltok. Der kom han på sjuendeplass i sin semifinale på 800 meter - og nådde dermed ikke finalen.

Han la opp høsten 2000 grunnet fysisk slitasje og manglende motivasjon. Han uttalte også at han hadde nådd et metningspunkt og at det dårlige resultatet under OL i Sydney var en medvirkende årsak.

Den 14. desember 2016 gikk han inn i trenerteamet i den norske fotballklubben Rosenborg Ballklub. Rodal jobbet med hurtighet, akselerasjon og respons hos spillerne. Han var engasjert av Rosenborg til 2019.

Den 13. september 2019 ble det avduket en statue av Rodal på Berkåk - modellert av Bjørn Sørvang Hansen.

I dag forbinder mange av oss Vebjørn Rodal med å være NRK-kommentator under friidrettsstevner.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon