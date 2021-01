Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

31. januar i 1797 blir den østeriske komponist Franz Schubert født. Han regnes som et av de største navn i musikkhistorien - men ble anerkjent først etter sin død. Hans følelsesladde musikk og korte, tragiske kunstnerliv gjør ham også til en representant for romantikken.



Schubert er først og fremst kjent som skaperen av den romantiske Lied - tonesatte dikt som synges til klaverakkompagnement. Her knytter melodien seg tett til teksten. Schubert gjorde noe nytt da han selvstendiggjorde klaverakkompagnementet og utviklet det til mer enn bare en harmonisk tonebakgrunn for sangeren.

Schubert skrev rundt 600 slike sanger. Av disse kan nevnes «Die Forelle», «Wanderers Nachtlied», «Erlkönig» og sangsyklusene Die schöne Müllerin, Winterreise og An die Musik. Han komponerte også betydelige instrumentalverker - blant de åtte symfonier. Dessuten operaer, kirkemusikk, kammermusikk og en mengde verker for klaver og for strykere.

Stilhistorisk står Schubert mellom wienerklassisismen og romantikken. Formen er stort sett wienerklassisk, men i de større verkene blir han mer stemningsbetont og beveger seg klart i retning av romantikk. Schubert brøt således med tidligere komposisjonstradisjoner og tenkte nytt når det gjaldt harmoni og klangbehandling.

I litteraturen fremstilles Schubert gjerne som det misforståtte geniet, som skapte sine mesterverk uansett hvilken oppmerksomhet han fikk. Sannheten er at Schubert med sine store verk – som for eksempel symfoniene – ikke fikk særlig framgang og at operaene ikke resulterte i det etterlengtede gjennombruddet. En viktig grunn til dette var at han selv ikke søkte offentligheten.

31. januar i 1915 blir Andreas Cappelen født. Han var jurist og Ap-politiker. Cappelen var statsråd i til sammen nesten ti år i fire regjeringer. Cappelen var justis- og politiminister i Nordlis regjering, utenriksminister i Brattelis første regjering, finansminister i to av Gerhardsens regjeringer og kommunal- og arbeidsminister i Gerhardsens tredje regjering.



Cappelen begynte sin regjeringskarriere som kommunal- og arbeidsminister mellom 1958 og 1963 i Einar Gerhardsens tredje regjering. I 1963 ble han en av Gerhardsens mest sentrale medarbeidere da han tok over som finansminister. Etter tre uker med borgerlig regjering - på grunn av Kings Bay-saken - kom Cappelen tilbake som finansminister og hadde den jobben fra 1963 og fram til 1965 da den borgerlige fire-partikoalisjonen fikk flertall på Stortinget og overtok regjeringsmakten.

Da den borgerlige koalisjonsregjeringen under Per Bortens ledelse sprakk i 1971 tok Trygve Bratteli over som statsminister - og utnevnte Cappelen til utenriksminister. I den jobben opplevde Cappelen et av sine største politiske nederlag - da det norske folk sa nei under folkeavstemningen om EF i 1972.

Regjeringen måtte gå av - ettersom statsminister Trygve Bratteli på forhånd hadde erklært at den ville fratre dersom den fikk resultatet mot seg.

Cappelen kom tilbake som justisminister mellom 1979 og 1980 - i Odvar Nordlis regjering. I den posten måtte han blant annet håndtere den vanskelige striden om utbyggingen av Alta-vassdraget.

31. januar i 1946 blir Knut Lystad født. Han er kjent som medlem av komedietrioen KLM sammen med Trond Kirkvaag og Lars Mjøen. Sammen fikk de tre hedersprisen under Komiprisen 2007.



Lystad startet karrieren i NRK Radio sammen med Lars Mjøen i 1970-årene med programseriene Bare et lite øreblikk og Bedre sent enn alvor.

Han var også med i TV-serien Karl & Co på TV 2 som Ulf Rasch Ludvigsen. Ulf er gift med Magda - han er formann i beboerforeningen og Karls «beste» venn. Han var i 2007 med i serien Luftens helter som gikk på NRK høsten 2007.

Lystad har gitt ut to bøker. I 2005 ga han ut Rosinen i pølsa (Kagge forlag) sammen med Rune Semundseth og Torstein Ellingsen, og i 2008 ga han ut Språkquiz - med de samme medforfatterne.

