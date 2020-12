Dagen i dag, 31. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Nyttårsaften, sylvesteraften – årets siste dag

I Europa brukes ulike navn på årets siste kveld. Navnene kan til norsk oversettes med blant annet nyttårsaften, den gamle natt eller Silvester.



Mannsnavnet Silvester - norsk: fra skogene, av latin silva, skog - brukes i en rekke europeiske språkområder som navn på årets siste dag. Navnets opprinnelse går tilbake til 1582 da den gregorianske kalender ble omlagt slik at årets siste dag ble flyttet fra 24. desember til 31. desember. Denne dagen var identisk med dødsdagen til pave Sylvester I i 335. Den liturgiske kalender viser fra 813 denne dagen som hans navnedag.

På engelsk, dansk, svensk, norsk og portugisisk er det vanlig at navnet refererer til det kommende året og en taler om New Year's Eve, nytårsaften, nyårsafton, nyttårsaften og Véspera de Ano-Novo.

I norsk katolsk tradisjon er denne dagen kalt Sylvesteraften eller Sylfestkvelden.

Det er lange tradisjoner med nyttårsforsett. At nyttårsaften eller 1. nyttårsdag er en fin tid å begynne et nytt liv på eller å innarbeide nye vaner på, har å gjøre med vårt behov for ritualer. Løfter blir mer høytidelige når det gjelder for et nytt år. På nyttårsaften kan vi lett legge bak oss det gamle – det som har vært og se framover.

Det er også tradisjon for å ringe det gamle året ut og det nye året inn.

1991

31. desember i 1991 begynner Nyttårsorkanen sin herjing av nordvestlandet. Ingen blir drept. Men mange hus ble totalskadd.



Nyttårsorkanen er navnet som ofte blir benyttet for å beskrive lavtrykket som traff Norge tidlig på morgenen 1. januar 1992 - som var tidenes sterkeste målte storm på det norske fastlandet. Nordvestlandet til Helgeland ble hardest rammet. Det ble stedvis gjort stor skade på bebyggelse og skogsområder. Meteorologisk institutt har beregnet at en så kraftig orkan statistisk sett bare vil forekomme hvert 200. år.

Anslått sterkeste vind i Norge under orkanen var 45 m/s, i gjennomsnitt over ti minutter (middelvind). Sterkeste vind basert på kortvarige kast anslås til 65 m/s. En del måleinstrumenter brøt imidlertid sammen på grunn av den store påkjenningen. Nyttårsorkanen ville på Saffir–Simpson-skalaen sannsynligvis vært en kategori-2 orkan.

Orkanen gjorde skade på rundt 50.000 private eiendommer. Samlet økonomisk skade ble taksert til rundt to milliarder kroner - ikke inkludert egenandeler i forsikring eller driftsavbrudd.

Et resultat av orkanen var at det ble etablert et system for varsling av ekstremvær

2008

31. desember i 2008 rammer ekstremværet Yngve Nordland.



Et lavtrykk sørøst for Jan Mayen utviklet seg etter hvert til å bli et større stormsenter. Det flyttet seg videre i retning mot Nordland og Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten.

Værvarslinga for Nord-Norge meldte at Myken fyr ytterst på Helgelandskysten hadde målt vindstyrke orkan, med over 33 m/s vind i en periode på over ti minutter. Det ble også meldt om full storm i Bodø, sterk storm i områdene ved Røst og flere steder på Helgelandskysten. På Helligvær ble det målt orkankast med vindstyrke på 38 m/s.

Ved åtte-tiden på morgenen den 31. desember løyet vinden av og stormen ble avløst av sterk kuling fra nord og nordvest.

