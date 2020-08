Dagen i dag, 31. august

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 31.08.2020 kl 08:55

1864

31. august i 1864 stiftes Den norske Sjømannsmisjon.



Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet er en norsk frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen med navnet "Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sjømænd i fremmede Havner". Initiativtaker til organisasjonen var presten Johan Storjohann. Den første kirken i Leith ved Edinburgh i Skottland, ble opprettet i 1865. Sigvald Skavlan var en av de første sjømannsprestene. Sjømannskirkene er tilknyttet Den norske kirke. Hovedkontoret ligger i Bergen. Organisasjonen har norske lutherske kirker over store deler av verden.

Fra begynnelsen var det norske sjøfolk i utenriksfart som var organisasjonens primærmålgruppe, og organisasjonen ble omtalt både som "Sjømannsmisjonen" og "Sjømannskirka" ("Sjømannskjerka"). Fra 1990 tok den i tillegg navnet "Norsk kirke i utlandet". I 2003 byttet organisasjonen navn fra "Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet" til "Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet".

Sjømannskirken ønsker i dag å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Organisasjonen har kompetanse på kriseberedskap og familierådgivning, og finnes på alle kontinenter. I løpet av et år har Sjømannskirken omkring 900.000 møter med mennesker over hele verden og utfører et omfattende sosialt arbeid.

Virksomheten består av 30 sjømannskirker, en nettkirke, ni nordsjøprester, fire studentprester og sju reiseprester. Organisasjonen jobber i over 80 land i alle verdensdeler. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse. En rekke kirker utfører også bryllup. Sjømannskirken har rundt 200 ansatte i ute- og hjemmearbeidet.

1931

31. august i 1931 blir Rolf Just Nilsen født. Tidlig vakte han oppsikt med sin fabelaktige evne som imitator. Hans stemmefremføring i de beste imitasjonene av datidens kjente personer - som for eksempel Einar Gerhardsen, Per Borten, Leif Juster, Carsten Byhring eller Arve Opsahl - var ganske enkelt eminente. Det er svært vanskelig å skille ham fra originalene.



Hans talent ble oppdaget allerede i grunnskolen hvor han forbløffet lærere og elever med nøyaktige imitasjoner av skolens lærere. Hans profesjonelle karriere begynte på Studioteatret - men fordi han satte revyen så høyt takket han ja til et engasjement på Chat Noir fra 1952 til 1959.

Etter en periode på Edderkoppen teater kom han tilbake til Det norske teatret. I noen år hadde han så kontrakt med Oslo Nye Teater - før han igjen kom tilbake til Det norske teateret.

Rolf Just Nilsen medvirket i radioprogrammer og fjernsynsproduksjoner i NRK, samt en lang rekke filmer - deriblant Operasjon løvsprett og Reisen til Julestjernen. Han lånte også bort stemmen sin til flere av figurene i Flåklypa Grand Prix, Syvende far i huset og flere andre Ivo Caprino-filmer - og bidro til utformingen av dukken Televimsen.

I tillegg til å være en talentfull skuespiller var Rolf Just Nilsen svært musikalsk og hadde fin sangstemme. Han fikk derfor også en omfattende karriere som grammofonartist. I 1963 sang han inn juleviseparodien Julekveld i skogen på plate. Den ble så populær at det å høre den på radien i julen - ironisk nok - har blitt fast inventar i juleritualene i mange norske hjem til dags dato.

I 1964 fikk han en stor slager med Pappan til Tove-Mette sammen med Birgit Strøm. Melodien var skrevet av Willy Andresen og teksten var skrevet av Otto Nielsen.

I likhet med de fleste rollene han spilte hadde også mange av platene hans en humoristisk snert.

1991

31. august i 1991 foregår det et masseslagsmål mellom rasister og antirasister i Brumunddal etter at lederen for Folkeaksjonen mot innvandring - Arne Myrdal - holdet en tale på tettstedets torg.



Arne Johannes Myrdal ble mest kjent for sin harde motstand mot innvandring i Norge på begynnelsen av 1990-tallet - og de virkemidler han benyttet seg av for å fremme saken.

I 1990 ble han dømt til ett års fengsel for å ha planlagt å sprenge asylmottaket på Tromøy.

Hans rolle i gateslaget i Brumunddal sommeren 1991 fikk stor medieoppmerksomhet. Samme høst holdt han en tale på Youngstorget som også fikk svært mye omtale.

