Dagen i dag, 30. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 30.03.2021 kl 07:29

1867

30. mars i 1867 kjøper USA Alaska av det russiske riket. Kjøpesum: 7,2 millioner amerikanske dollar – det vil si 4,74 dollar per kvadratkilometer.



Russland ønsket å selge territoriet av frykt for at det ville bli beslaglagt om det brøt ut krig med Storbritannia. 1.518.800 kvadratkilometer ble lagt til amerikansk territorium.

Russland hadde økonomiske problemer og fryktet en krig med Storbritannia. De var redde for at de kunne miste Alaska uten å få noe igjen for det. Derfor besluttet Aleksander II av Russland at Alaska skulle selges. Han instruerte dermed at baron Eduard de Stoeckl skulle starte forhandlingene med amerikanerne. Forhandlingene startet i begynnelsen av mars 1867.

Forhandlingen resulterte i at traktaten ble underskrevet klokken 4 om morgenen den 30. mars. Arealet bidro sterkt til den territoriale ekspansjonen til USA.

Reaksjonene i USA etter kjøpet var blandet. Opinionen kalte det "Seward's Folly" fordi de mente at han hadde kommet dårlig ut av forhandlingene. Opinionen mente også at kjøpet var å "kaste bort" penger på å kjøpe et fjernt sted.

1925

30. mars i 1925 dør Rudolf Steiner, østerriksk filosof og grunnlegger av antroposofien.



Det finnes 32 steinerskoler i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Med over 5000 elever og rundt 800 lærere. På verdensbasis er det over 1000 steinerskoler i 64 land, og med det er steinerskolen verdens største friskolebevegelse!

Antroposofi er en filosofisk bevegelse som ble grunnlagt av østerrikeren Rudolf Steiner. Antroposofiens grunntanker kommer til uttrykk i et bredt register av ulike aktiviteter – kunst, drama, pedagogikk, jordbruk og medisin. Målet er å skape livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang, kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendige dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Undertegnede begynte på Steinerskolen i 1954. Den gang holdt skolen til i nedlagte tyskerbrakker ved Smedstadammen – der administrasjonsbygget til Bydel Ullern og NAV i dag ligger.

1981



30. mars 1981 skjøt John Hinckley jr. USAs president Ronald Reagan. Presidenten var døden nær da han kom til sykehuset, men ble stabilisert og utskrevet i april. Også tre andre ble såret, men overlevde.

Hinckley skal ha vært fiksert på skuespillerinnen Jodie Foster, og var i tvungen behandling fram til 2016.

John Hinckley jr. ble besatt av Jodie Foster etter å ha sett henne i Taxisjåføren (1976), der en forstyrret mann planlegger å drepe en presidentkandidat for å imponere en kvinne. Han forfulgte henne mens hun studerte på Yale University i New Haven - og sendte kjærlighetsbrev og ringte henne på telefonen.

Foster ble ubekvem med situasjonen, og viste brevene til dekanen sin, som igjen ga de videre til politidepartementet ved Yale. De forsøkte å oppspore Hinckley - men mislyktes.

30. mars 1981 forsøkte han å snikmyrde USAs president Ronald Reagan. Hinckley har sagt at motivet var å imponere Foster - og han trodde at drapet ville få henne til å erkjenne kjærligheten sin til ham.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon