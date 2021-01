Dagen i dag, 30. januar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 30.01.2021 kl 10:04

1760

30. januar i 1760 blir Jonas Rein født - dikter, prest og eidsvollsmann.



I år 1786 ga han ut skuespillet «Hagen og Axel». Året etter reiste han til København for å søke embete - både som prest og lærer.

Rein ville gjerne bli dikter og fikk gitt ut flere dikt i danske tidsskrifter. I 1802 kom Samlede Digte i to bind ut i København.

Fra 1800 til 1809 var han sogneprest i Eidanger og Brevik i Telemark. Dette var den gangen et felles prestedømme. Rein hadde egentlig søkt en prestestilling i Statsbygd i Trøndelag. Stillingen han fikk i stedet ble ansett for et bedre embete. Han bosatte seg på Eidanger prestegård - like ved Eidanger kirke. Han skal ha vært svært fornøyd med utnevnelsen til prest i Eidanger og Brevik - men mistrivdes de første par åren. Han lengtet til hovedstaden og strevde med sin diktergjerning.

Etter hvert skulle imidlertid Grenlandsperioden bli en svært harmonisk tid for Jonas Rein. Det dannet grunnlaget for hans ry som predikant og taler. Imidlertid viste det seg at prestekallet i Eidanger og Brevik ga ham en anstrengt økonomi - og han søkte seg etter hvert til stillingen som prest i Nykirken i Bergen.

Rein var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Der var han 3. representant fra «Bergen Byes Deputerede», og hørte til de fremste i Selvstendighetspartiet. Han var en av forsamlingens store talere. Talen 13. mai om Eidsvollsgarantien imponerte selv motstanderne. Han var også forfatter og medredaktør av Den Norske tilskuer fra 1817 til 1821.

Etter Johan Nordahl Bruns død i 1816 innstilte regjeringen ham som ny biskop etter Brun -men kongen valgte å gi embetet til Claus Pavels.

På en yttervegg på Nykirken i Bergen finnes en minneplate som blir bekranset hver 17. mai av sjefen i Nordnæs Bataillon. I 1882 ble en gate på Nygård i Bergen oppkalt etter ham. Jonas Reins gate i Oslo og Reins gate i Kongsberg er også oppkalt etter ham. Det finnes også en Jonas Reins gate i Kristiansund.

Hans sogneprestbolig i Nykirkealmenningen 13 i Bergen er fortsatt bevart.

1922

30. januar i 1922 dør Oskar Andersen Dietz. Han var direktør for Brændevinssamlaget, journalist og overrettssakfører.



Etter å ha gjennomført latinskolen, ble Oskar Andersen Dietz student i 1863 og begynte straks å befatte seg med journalistikk. Han var ivrig opptatt med å opprette sosiale og fedrelandske institusjoner og lag. Han var fra første stund et særdeles interessert medlem av Kristiania Arbeidersamfund - som ble opprettet i 1864 etter initiativ av Eilert Sundt. Han la ned et betydelig arbeid i de første tre år av dets virksomhet. For øvrig hjalp han på mange måter Eilert Sundt i hans arbeide - blant annet ved opprettelsen av Kristiania Arbeidersamfunds sykekasse.

Oskar Andersen Dietz skrev i 1885 «Oversigt over Norges Arbeiderforeninger» - det første større bidrag til norsk arbeiderbevegelses historie. Sammen med I. N. Mohn utarbeidet han den første norske sykekassestatistikk. I 1868 var han med å starte Fredrikshald Arbeidersamfund - etter modell av samarbeidet med Eilert Sundt i Kristiania i 1864.

I 1867 var han en av innitiativtakerne til stiftelsen av Kristiania frivillige Skarpskytterkorps. Gjennom artikler i Aftenbladet for 1869, kom han til å gi støtet til at den svenske form for regulering av brændevinshandelen. «Samlagssystemet» ble overført til Norge - men i en noe endret form - ved lov av 3. mai 1871.

I 1872 var han med å stifte Fredrikshald Brændevinssamlag – hvor han var administrerende direktør i en årrekke

I 1875 ble han redaktør og utgiver av Fredrikshaldsbladet Smalenenes Amtstidende - som han ledet i 19 år.

I 1880 fikk han bevilling som overrettssakfører. Han hadde handelsborgerskap i Halden fra 21. desember 1874. Fra april 1872 til 9. mars 1915 var han eier av Søylegården i Svenskegaten.

På arbeidermøtet i 1880 fremsatte han - og fikk vedtatt - forslag om kortere arbeidstid, andel i utbytte, kontroll av bankvesenet, statsstøtte til sykekasser og arbeiderforeninger.

I Halden stiften han en rekke allmennyttige institusjoner: Arbeidernes aldershjem i byen og Tistedal, folkebibliotek, museum og mer. Han var en ivrig forkjemper for folkepensjon, syketrygd og andre sosiale reformer.

Studentsamskipnaden i Østfold - tidligere Samfundet i Halden - har oppkalt studentpuben sin etter Oskar Andersen Dietz. Puben ligger i 1. etasje i Violgata 3 og kalles på folkemunne for Herr Dietz.

Dietzgården - bygningen på Tønne Huitfeldts plass 2 og 4 - har navnet sitt fra Oscar Andersen Dietz som eide gården ved folketellingen i 1885. Eiendommen kjøpte han av sin mor i 1890.

1948

30. januar i 1948 dør Mahatma Gandhi. Han var en indisk frigjøringsleder og statsmann - kjent for sin rolle i Indias kamp for uavhengighet fra Storbritannia. Han huskes først og fremst for sin bruk av ikke-voldelige metoder som sivil ulydighet i frigjøringskampen - forankret i det religiøse konseptet ahimsa. Den moderne pasifismen bygger i stor grad på Gandhis ikkevoldsfilosofi.



Gandhi regnes som «den indiske nasjons far», og hans fødselsdag - 2. oktober - er nasjonal helligdag over hele India - Gandhi Jayanti.

"Mahatma" er en ærestittel og betyr stor sjel.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon