Dagen i dag, 3. januar

Bjørg gir det "dagen i dag".

Publisert: 03.01.2021 kl 09:16

1899

3. januar i 1899 bruks ordet «automobil» for første gang - i The New York Times



En bil er en motorvogn som kjører på minst tre - oftest fire - hjul og er beregnet til å kjøres på vei - ikke på skinner - og frakter passasjerer eller gods.

Ordet «bil» kommer fra automobil - fra gresk auto- «selv» og latin mobil «bevegelig» - og er et fellesord i de tre skandinaviske språkene. «Bil» ble foreslått som avløserord for «automobil» i en konkurranse i avisen Politiken i 1902.

I Norge var de tre største bilmerkene innenfor personbiler i 2012 henholdsvis Volkswagen, Toyota og Volvo.

I perioden 1934-1960 var import av biler regulert i Norge. Etter krigen var det mangel på fremmed valuta. Bruk av valuta til bilkjøp ble fordelt etter søknad - og skulle sikre at de viktigste brukerne ble prioritert. Kjøpere med egen tilgang til valuta kunne importere fritt.

Fra juni 1954 var det fri omsetning av østeuropeiske bilmerker - avhengig av den norske fiskeksporten til disse landene.

Fra 1957 var det tilnærmet fritt salg av Volvo etter en handelsavtale med Sverige. Valutasituasjonen ble gradvis bedre - og fra 1. oktober 1960 opphørte alle importrestriksjoner.

1947

3. desember i 1947 blir Sverre Ødegaard født. Han var en norsk museums- og kulturvernarbeider som arbeidet med og for Røros' historie.



Han vokste opp i et tradisjonelt bonde- og bergmannsmiljø i Mørkstugata på Røros. Allerede som 13-åring begynte han å arbeide med bergstadens historie. Han fikk utdannelse ved Nansenskolen (1967–68) og som billedkunstner.

Fra 1960 arbeidet han deltid som omviser og registrant ved Rørosmuseet. 1965-67 arbeidet han med Røros Kobberverks historiske samlinger - og 1971-77 var han engasjert som museumskonsulent på Røros. Han skrev flere utredninger, produserte utstillinger og arbeidet med Arkitekturvernåret 1975.

Han samarbeidet tett med hotellmannen Knut R. Strøm for å redde de kulturhistoriske verdiene da Røros Kobberverk gikk konkurs i 1977. Han var bestyrer av Rørosmuseet fra 1979.

Han rekonstruerte gateløpene på Røros med tegninger og bygget modellene i Smeltehytta. Fra 1986 var han fagkonsulent ved det nye museet som ble reist på Malmplassen - og fra 1990 gikk han over i stilling som antikvar.

Fra 1998 gikk han over i en friere prosjektstilling i Røros Prosjekt AS, for å arbeide med blant annet gateromsplan og verneplan for byen. Ødegaard ble utnevnt til statsstipendiat fra 2002 - bare et halvt år før han døde.

I 1986 fikk han Sør-Trøndelag fylkes kulturpris.

1987

3. januar i 1987 blir Aretha Franklin blir første kvinne som tas inn i «Rock and Roll Hall of Fame».



Hun begynte tidlig å synge gospel og platedebuterte som 14-åring i 1956 med The Gospel Soul of Aretha Franklin. På andre halvdelen av 1960-tallet gjorde hun en rekke soul-innspillinger som er blitt klassikere, «Respect», «I Never Loved a Man» og «You Make Me Feel Like a Natural Woman» er noen eksempler. Disse låtene og mange andre ga Franklin kallenavnet The Queen of Soul.

Hun hadde to sanger på førsteplass på Billboard-listen: «Respect» i 1967 og «I Knew You Were Waiting (For Me)» (duett med George Michael) i 1987. I alt hadde hun 17 sanger inne på Billboards topp 10-liste i perioden 1967–1987.

Hun fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame og ble i 1987 valgt inn i Rock and Roll Hall of Fame - som den første kvinnen. 9. november 2005 mottok hun Presidentens frihetsmedalje av president George W. Bush. Hun ble nominert til 44 vant 19 Grammy Awards, og ble i 2004 kåret av Rolling Stone til nummer ni på tidsskriftets liste over 100 største artister gjennom tidene.

Hun medvirket i begge Blues Brothers-filmene (1980 og 1998) med musikkinnslag.

Hun støttet flere veldedige organisasjopner og politiske aktivister, blant annet National Association for the Advancement of Colored People og Special Olympics.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon