Dagen i dag, 29. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 29.03.2021 kl 08:06

1926

1926 – Roald Amundsen begynner sin ferd til Nordpolen med Luftskipet «Norge».



«Norge» var et mellomstort, halvstivt luftskip bygget i Italia av ingeniøren og offiseren Umberto Nobile. Roald Amundsen og Umberto Nobile benyttet luftskipet til å fly over Nordpolen i 1926. Det var også første gang at noe luftfartøy gjennomførte en flyvning mellom Europa og Amerika over Arktis.

Utgangspunktet for selve pol-flygningen var Ny-Ålesund på Spitsbergen. Da luftskipet skulle overføres fra Italia var det avhengig av fortøyningsmaster underveis. Det fantes få slike i Europa. De som var aktuelle var en i Pulham i England og en utenfor Leningrad. Det var nødvendig med flere mellomlandinger underveis. Det ble bygget master på Ekeberg utenfor Oslo, i Vadsø og i Ny-Ålesund - hvor det også ble reist en midlertidig hangar.

Mastene i Vadsø og Ny-Ålesund står fremdeles. Masten på Ekeberg ble revet under andre verdenskrig, men en liten minneplakett fra 1972 står på fundamentene hvor masten stod.

2001

28. mars i 2001 foreslår Regjeringen Stoltenberg innføring av handlingsregelen.



Handlingsregelen er en uttaksregel for Statens pensjonsfond utland - SPU eller «Oljefondet» - som ble innført av Jens Stoltenbergs første regjering.

Uttaksregelen går ut på at statsbudsjettet kan ha et underskudd i størrelsesorden tre prosent av kapitalen i SPU ved inngangen til budsjettåret når inntektene fra oljevirksomheten blir holdt utenfor. Tre prosent er således verken et anslag på avkastningen på SPU eller et avkastningsmål for forvaltningen av SPU. Handlingsregelen var på 4 prosent frem til februar 2017, da den ble redusert til 3 prosent.

2003

29. mars i 2003 dør Herbjørn Sørebø, Han er blitt omtalt som «den fremste nynorske mediemannen i sin generasjon» og hadde en rekke verv innen målbevegelsen og norsk språkrøkt. Han var medlem av Norsk språkråd, styreleder i Nynorsk Pressekontor, styremedlem i Det norske teatret og formann i NRKs språkutvalg.



Sørebø tok videregående utdannelse ved Firda Landsgymnas. I 1952 ble han med i redaksjonen for lokalavisen Firdanytt, etablert av Oddvar Gloppestad. Her publiserte Sørebø noen av sine første dikt.

Avisen gikk inn 8. juni 1952 etter 13 utgivelser, men Sørebø hadde lagt grunnlaget for journalistkarrieren som startet som redaksjonssekretær i Norsk Barneblad i 1956. Etter det ble han journalist i den kristne dagsavisa Vårt Land. Sørebø ble ansatt i NRK i 1964 - først som stortingsmedarbeider, senere sjef for stortingsredaksjonen. Han var først ansatt i NRK-radio og fra 1972 i TV. Han var sjef i Dagsrevyen fra 1988 til 1990. Fra 1990 var han programdirektør i fri stilling. Han ble regnet som en foregangsmann for den oppsøkende politiske journalistikken.

Sørebø var i tillegg spaltist i Dag og Tid fra 1975 og til sin død - med over 1300 artikler. På slutten av 1980-tallet var han fast kåsør i Søndagsrevyen. Han har gitt ut en rekke bøker - både essayistikk, humorbøker, kriminalromaner, noveller og kåserier. Han var også medforfatter av tegneserien Truls og Guri i Norsk Barneblad.

Sørebø skrev også sangtekster - blant annet «Skål for kona mi» (melodi: John D. Loudermilk, svensk tekst: Cornelis Vreeswijk), «Per Olsson» (melodi: Cornelis Vreeswijk) (Nor-Disc NOR 110), «Håpet fra Møre» (melodi: Thore Skogmann) (Nor-Disc NOR 114) samt «Hello Dolly» (melodi: Jerry Herman) (Nor-Disc NOR 137). De tre første sangene ble spilt inn av Ivar Medaas i 1965, den fjerde og siste i 1966.

Herbjørn Sørebø pensjonerte seg høsten 2001. Han døde to år senere. Samme år ga han ut erindringsboka Medieliv og mottok Kongens fortjenstmedalje i gull.

2017

29. mars i 2017 begynner nedtellingen for brexit. EUs president Donald Tusk har mottatt brevet der Storbritannia formelt starter prosessen med å forlate unionen. Brevet var undertegnet av statsminister Theresa May.



En kurér fraktet det til Brussel. Der ble det overlevert til Tim Barrow, Storbritannias ambassadør til EU. Han overrakte brevet til Tusk.

Brevet er starten på en lang forhandlingsprosess. EU og Storbritannia skal forhandle om vilkårene for skilsmisse. Samtidig skal de begynne å diskutere rammeverket for et framtidig forhold dem imellom.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon