Dagen i dag, 29. juni

Publisert: 29.06.2020 kl 07:50

29. juni i 1613 brenner The Globe - teateret til William Shakespeare - ned.



Globe Theatre var et engelsk renessanseteater i London hvor blant annet flere av William Shakespeares skuespill ble uroppført. Teateret ble første gang reist i 1599, men brant ned 29. juni i 1613. Teateret hadde plass til 3000 gjester i to etasjer. Scenen var under åpen himmel.

Teateret ble gjenreist og sto ferdig i juni 1614 men stengte så i 1642. Et helt nytt og rekonstruert teater ble åpnet i 1997 og benyttes i dag til oppføring av skuespil - primært Shakespeares stykker.

Teateret ligger syd for Themsen - i de samme område som flere av de andre berømte teatrene fra 1600-tallet lå.

Den engelske poeten og skuespillforfatteren William Shakespeare betraktes som den største engelskspråklige forfatter. Han kalles Englands nasjonalpoet og "skalden fra Avon" - eller simpelthen "skalden". Forfatterskapet består av 37 skuespill, 154 sonetter, to lange fortellende, dikt og flere andre dikt.

Skuespillene er oversatt til alle store språk og fremføres oftere enn andre dramatikeres skuespill.

1742

29. juni i 1742 får Kristiansund og Molde bystatus av kong Christian VI.



Bystatus innebærer at et tettsted anerkjennes som "by". Det formelle innholdet som følger med bystatus varierer fra land til land, og gjennom historien. At et sted har status som by, betyr - historisk sett - at det har oppnådd denne status gjennom en allmenn aksept (sedvane) eller at det fikk det som en fyrstelig/kongelig gunstbevisning/markedsplan.

Status er ikke noe en gir seg selv. Det gis ved et kongebrev - kongelig resolusjon - eller en allmenn anerkjennelse.

Byer er knyttet til handelsvirksomhet. Retten et lokalsamfunn fikk til å kalle seg by - ved å ha såkalt bystatus - var nært knyttet til retten til å drive handel og håndverk. Dette er også knyttet opp til nasjonalstatens eller statsoverhodets ønske om å regulere og skattlegge handelsvirksomhet.

I motsetning til sin reiselystne far, holdt den tungsindige og religiøse Christian VI seg stort sett hjemme - bortsett fra et enkelt besøk i Norge og hertugdømmene.

Reisen til Norge var imidlertid en stor begivenhet, som ble grundig dokumentert gjennom historieskrivere og tegnere som fulgte med hoffet på reisen. Den begynte i juni og varte fram til september 1733. Reisefølget besto av 192 personer. En rekke ministre, embetsmenn, folk fra hoffet og tjenere, var med på turen.

Etter å ha seilt fra Skagen i Danmark, kom det celebre reisefølget Norge 2. juni - med Moss som første landstigning. Deretter fortsatte følget videre til Christiania - hvor en ankom 4. juni. Provinshovedstaden fungerte i resten av måneden, som base for en rekke besøk på sentrale Østlandet.

1925

29. juni i 1925 blir Kjell Holler født på Rjukan. Arbeiderpartimannen ble utnevnt til industriminister i Einar Gerhardsens tredje regjering. Da ham ble statsråd, var han 34 år gammel.



Dermed ble han en av de yngste statsrådene på den tiden. På grunn av Kings Bay-saken søkte han avskjed. Det skjedde etter at regjeringen - noen dager før - holdt på å bli felt av på et mistillitsforslag om budsjettoverskridelsene ved byggingen av Norsk Koksverk.

Kjell Holler kom ikke tilbake til norsk politikk etter sin periode som statsråd. Etter nok en periode i Landsorganisasjonen (1962-66), var han engasjert hos Samvirke Forsikring (1966-80), for Televerket som styreformann (1974-80) og sist som Televerkets generaldirektør (1980-91).

Holler hadde en rekke verv, som avgiftskomiteen (1953-59), frihandelsutvalget (1963-66), skatteprogresjonsutvalget (1963-64), styreformann i Norsk Film (1971-79), leder for Utvalget for industriøkonomisk institutt (1971-72), i representantskapet for Årdal og Sunndal Verk A/S (1971-74, 1981-), leder av Utvalget for medbestemmelsesrett i offentlig sektor (1972-94), medlem av Markedsrådet (1973-85), styreleder for Kreftregistreret (1990-95) og medlem av styret for Flyktningerådet (-2000).

Kjell Holler er kommandør av St. Olavs Orden og han er tildelt Norske Sivilingeniørs Forenings gullmedalje.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon