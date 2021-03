Dagen i dag, 28. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 28.03.2021 kl 08:50

1968

28. mars i 1968 oppretter Stortinget Universitetet i Tromsø og Universitetet i Trondheim.



Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet - forkortet UiT - er det tredje største av Norges ti universiteter og verdens nordligste universitet. Med 15 500 studenter og rundt 3 300 ansatte er det Nord-Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon. Universitetet er organisert i seks fakulteter. Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU - er fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap - i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium.

NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim, men representerer en videreføring av vitenskapelige institusjoner med røtter tilbake til 1700-tallet. Fire av forløperinstitusjonene hadde helt fra 1968 utgjort Universitetet i Trondheim, men hadde hatt stor grad av autonomi innenfor denne institusjonen. I 2016 fusjonerte NTNU med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik.

NTNU består av åtte fakulteter med til sammen 55 institutter, i tillegg til andre enheter - som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket. Det finnes et eget NTNU-kontor i Brussel - etablert sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF - og i august 2019 åpnet NTNU et eget kontor for studiesamlinger i forbindelse med etter- og videreutdanning i Oslo.

2014

28. mars 2014 offentliggjorde NATO at Jens Stoltenberg var valgt til Anders Fogh Rasmussens etterfølger som generalsekretær og leder av Det nordatlantiske råd. Han tiltrådte 1. oktober. Stoltenberg var tidligere statsminister for Arbeiderpartiet i til sammen ni og et halvt år.



NATO ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde NATO 12 medlemmer. I dag er 30 land med.

NATO har sitt hovedkvarter i Brüssel i Belgia.

Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten er artikkel 5. Den sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene, er et angrep mot alle, og at den enkelte medlemsstat selv tar stilling til med hvilke midler – herunder militære – angrepet skal besvares.

Artikkel 5 har kun en gang blitt utløst. Det var etter al-Qaides terrorangrep mot USA 11. september i 2001.

2019

28. mars i 2019 blir det bekreftet at Ole Gunnar Solskjær er permanent manager for den engelske storklubben Manchester United.



Fra januar 2011 til januar 2014 var han hovedtrener i Molde FK. Med Solskjær som trener vant Molde Tippeligaen i 2011 og i 2012 samt cupen i 2013.

2. januar 2014 ble han manager for Premier League-laget Cardiff City, men måtte forlate klubben 18. september 2014. Laget rykket ned til Championship etter 2013/14-sesongen og startet 2014/15-sesongen med en rekke dårlige resultater. Han vendte tilbake som manager i Molde FK 21. oktober 2015, og fortsatte samtidig som trener for Clausenengen G19.

Solskjær ledet Molde til to sølv i serien før han ble ansatt som midlertidig manager for Manchester United ut 2018/19-sesongen og senere som permanent manager fra 28. mars 2019.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon