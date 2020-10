Dagen i dag, 27. oktober

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

1898

27. oktober i 1898 stiftes Norsk Skuespillerforbund. NFS er et frittstående fagforbund for skuespillere. NSF arbeider for å styrke og bedre skuespillernes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø.



Initiativet til stiftelsen kom fra skuespilleren Sigurd Asmundsen - som lanserte ideen om en fagforening for skuespillere allerede i 1896. Forbundet forhandler fram tariffavtaler og vederlagsavtaler for skuespillere. Det er også ansvarlig for å utbetale vederlag for salg av filmer, bøker og digitale medier.

Første gang forbundet lyktes i å framforhandle en 12-måneders normalkontrakt for skuespillere var i 1912.

1903

27. oktober i 1903 blir Erika Nissen født. Hun var en norsk pianist og musikkpedagog.



Med sin medelev Agathe Backer Grøndahl ble hun av læreren Halfdan Kjerulf sendt til Berlin for studier hos Theodor Kullak 1861-66. Der ble hun forlovet med medeleven Rikard Nordraak. De ble ikke ektefolk.

Etter debuten 1866 var hun tre år i Paris. Deretter ble hun lærer ved konservatoriet i København og fant Niels Wilhelm Gade.

Nissen foretok flere konsertturneer både i Norge og ellers i Europa, og ble blant annet kjent for flere urfremføringer av norske musikkverk.

Nissen fikk statlig kunstnerlønn fra 1894.

Både som barn og voksen omgikk Nissen flere av samtidens kunstnere og kulturpersonligheter - for eksempel Ole Bull, Bjørnstjerne Bjørnson, Halfdan Kjerulf og Edvard Grieg.

1914

27. oktober i 1914 blir Rolv Ryssdal født. Han var en norsk jurist som var høyesterettsjustitiarius mellom 1969 og 1984.



Han tok juridisk embetseksamen i 1939 og ble etter krigen statsadvokat ved Riksadvokatens kontor. Ryssdal praktiserte som høyesterettsadvokat. Han var i perioden 1956-1964 departementsråd i Justisdepartementet.

Ryssdal var dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen fra 1973 til sin død i 1998. Han var visepresident i domstolen fra 1981 til 1985 og president fra 1985.

Ryssdal ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden i 1970. I 1985 ble han forfremmet til storkors for «fremragende embetsfortjeneste og utførelse av vervet som visepresident i Den europeiske menneskerettsdomstol».

Ryssdal var også innehaver av storkors av Finlands løves orden.

Han ble gravlagt på statens bekostning.

1941

27. oktober i 1941 blir Gerd Brantenberg født.



Allerede i 1973 ga hun ut sin første roman. I 1977 kom satiren Egalias døtre. Denne romanen handler om et «omvendt samfunn» der kvinnerollene og mannsrollene er byttet om. Boken er solgt i flere hundre tusen eksemplarer over hele verden, og er oversatt til mange språk. Den brukes også i undervisningen på mange universiteter i USA.

Brantenberg har skrevet romanen Augusta og Bjørnstjerne (1997) om sin oldemors hemmelige forlovelse med dikteren Bjørnstjerne Bjørnson. Oldemoren Augusta Mjøen var datter på storgården Gjøvik gård, som i dag huser Gjøvik Museum.

I 2003 ga Brantenberg ut romanen Landssvikersken. Kvinne mellom to land. På nytt brukte hun sin familiehistorie som utgangspunkt for skjønnlitteratur. Romanens hovedperson Cläre Emilie ("Emmi") var en bifigur i St. Croix-trilogien, der leserne møtte henne som farmor til trilogiens hovedperson. I Landssvikersken fortelles historien om den tyske kvinnen fra en velstående familie i Magdeburg, som i 1893 gifter seg med kjemikeren Hans Rudolf Gjarm fra en storgård på Gjøvik. Kjemikeren blir i tidens løp rasebiolog, og Emmi støtter sin manns ideologi og virke. Politisk tiltrekkes Emmi av Hitlers propaganda. Brantenberg har modellert Emmi og Hans Rudolf med sine egne besteforeldre som forelegg; hennes farmor Cläre giftet seg i 1893 med rasebiologen Jon Alfred Mjøen.

Forfatteren sår i boken tvil om sider av landsvikoppgjøret som fant sted i Norge etter krigen. Romanen fikk blandet mottagelse av anmelderne, som gjennomgående mente at boken tar opp interessante spørsmål, men at forfatteren hadde lagt boken for stort opp og at romanfigurene til dels ble pappfigurer i stedet for levende mennesker.

