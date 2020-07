Dagen i dag, 27. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"

Publisert: 27.07.2020 kl 09:27

1953

27. juli i 1953 gjør en våpenhvile slutt på Koreakrigen. Det var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles - ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte.



En deklarasjon om fred ble signert mellom de to koreanske statene 4. oktober 2007. Målet er å erstatte våpenhvilen med en fredsavtale. De to nåværende lederne av Sør- og Nord-Korea møttes til toppmøte i 2018 for å diskutere en mulig varig fredsavtale.

Konflikten var geografisk begrenset til den koreanske halvøy og omfattet to parter. På den ene siden stod Nord-Korea - støttet av Kina og Sovjetunionen - mens den andre siden bestod av Sør-Korea - støttet av en USA-ledet FN-styrke.

Hva som kommer til å skje videre, er helt uvisst - ikke minst hvis Nord-Korea fortsetter en aggressiv utenrikspolitikk.

Hele den koreanske halvøya ble styrt av keiserdømmet Korea fra slutten av 1800-tallet og fram til tidlig på 1900-tallet - da landet ble annektert av keiserdømmet Japan i 1910. Etter at Japan kapitulerte ved slutten av den andre verdenskrig, opphørte også det japanske styret av Korea.

Koreahalvøya ble delt i to okkuperte soner i 1945 - hvor Sovjetunionen okkuperte den nordlige delen og den sørlige delen av USA. En folkeavstemning i 1948 - overvåket av De forente nasjoner - førte til dannelsen av to adskilte koreanske regjeringer for de to okkuperte sonene.

Den demokratiske folkerepublikken Korea i nord og Republikken Korea i sør. Motstridende krav på herredømme førte til at Koreakrigen brøt ut i 1950. Begge parter forpliktet seg til en våpenstillstand i 1953 - men de to landene har forblitt offisielt i krig ettersom ingen formell fredsavtale har blitt inngått. Begge stater ble medlem av De forente nasjoner i 1991.

1970

27. juli i 1970 oppretter aksjonister teltleir og Mardøla-aksjonen var i gang. Teltleiren var på anleggsvei for den planlagte utbyggingen av Mardølavassdraget.



Mardøla-aksjonen var flere mindre aksjoner sommeren 1970 mot kraftutbygging i Eikesdal i Møre og Romsdal - i fjellheimen mellom Nesset kommune og Rauma kommune. Aksjonen var en viktig symbolhendelse for betydningen av å ta vare på urørt natur. Aksjonen ble særlig kjent på grunn av den høye Mardalsfossen i Eikesdal og som skulle legges i rør.

I aksjonene ble det tatt i bruk sivil ulydighet som middel i motstand mot kraftutbygging - noe som var nytt i Norge. Lederne for aksjonen ble fjernet av politiet etter at det ble organisert en leir ved anleggsveiens trasé. Blant de flere hundre aksjonistene var flere kjente personer -blant andre filosofene Arne Næss og Sigmund Kvaløy Sætreng så vel som politikeren Odd Einar Dørum.

Aksjonen ble støttet av lokalbefolkningen i Eikesdal og Eresfjord. Men aksjonistene måtte trekke seg tilbake etter trusler fra andre romsdalinger særlig var det motstand i Rauma kommune som ville få inntekter av kraftutbyggingen.

Det ble utbygging av vassdraget og Mardalsfossen er tørrlagt det meste av året. Bare noen uker i turistsesongen hver sommer åpnes den til nær sin opprinnelige vannføring.

1989

27. juli i 1989 blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han blir senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans.



Den 14. desember 1988 ble Pettersson anholdt for mordet på Olof Palme. Den 27. juli 1989 ble han i Stockholm tingsrätt funnet skyldig og dømt til livsvarig fengsel. Dommen ble avsagt under dissens hvor lekdommerne stemte for domsfellelse mens de to juridiske dommerne ønsket Pettersson frikjent. Den 2. november samme år ble han frifunnet av en enstemmig Svea hovrätt på grunn av manglende bevis og feil begått under vitnekonfrontasjon.

I 2020 ble Palme-etterforskningen etter 34 år nedlagt. På pressekonferansen da dette ble kunngjort, redegjorde politiet grundig for sin mistanke om å ha identifisert gjerningsmannen, nemlig Stig Engström (1934-2000), som tok sitt eget liv tjue år tidligere og ikke kunne tiltales.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon