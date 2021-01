Dagen i dag, 27. januar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 27.01.2021 kl 07:37

1912

27. januar i 1912 blir Arne Næss født. Hans fulle navn var Arne Dekke Eide Næss. Han var en norsk filosof, som gjennom sine lærebøker i logikk, metodelære og filosofihistorie bidro til å gi filosofien en nøkkelstilling i det akademiske og intellektuelle liv i Norge i etterkrigstiden. Han regnes som grunnleggeren av dypøkologien og den såkalte Oslo-skolen. Hans lære blir oftest omtalt som økosofi.



Arne Næss avla magistergrad i filosofi - som den yngste noensinne - i 1933. Han ble dr.philos. i 1936 med avhandlingen Erkenntnis und wissenschaftliches Verhalten - Erkjennelse og vitenskapelig adferd. Han var bare 27. år gammel da han ble ansatt som professor. Næss var professor ved Universitetet i Oslo i perioden 1939–1970.

Næss var også kjent som fjellklatrer, og innførte bolteteknikken i Norge. Han stod i spissen for klatreekspedisjoner til Tirich Mir i Pakistan i 1950 og 1964. Næss var også en ivrig bokser helt til slutten av livet.

Dypøkologiens far og grunnlegger ble i 1997 utnevnt til æresmedlem i Miljøpartiet De Grønne - et parti han med sin økosofi og sine åtte dypøkologiske punkter har vært med å forme - ikke bare i Norge, men i land så fjerne som Vanuatu, Tasmania, Taiwan og Chile, for å nevne noen. Arne Næss har innehatt sisteplassen - «æresplassen» - på partiets Oslo-valgliste til kommunevalg og stortingsvalg i alle år siden partiets grunnleggelse i 1987.

I sin senere tid var han opptatt av å formidle sin filosofi til folket - blant annet i flere bokutgivelser med Inga Bostad.

I 2002 ble Næss tildelt Nordisk råds natur- og miljøpris og i 2004 fikk han Årets Peer Gynt. I 2005 ble han utnevnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for samfunnsnyttig innsats.

2005

Den internasjonale holocaustdagen – FNs internasjonale minnedag for ofrene for holocaust. Det er en årlig internasjonal minnedag over holocaust - de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig. Dagen er opprettet etter FNs sikkerhetsråds resolusjon 60/7 11. november 2005.



Dagen blir markert 27. januar til minne om samme dato i 1945 - da styrker fra Den røde armé fra Sovjetunionen frigjorde de rundt 7000 tilbakevendte og overlevende fangene i den største konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det tyskokkuperte Polen.

Resolusjonen oppfordrer alle medlemslandene til å markere minnet etter holocaustofrene og oppfordrer til å inkludere historie om holocaust i de ulike utdanningsprogrammene for å hindre at det samme skjer igjen.

Villa Grande er en eiendom og et herskapshus på Bygdøy. Villaen ble påbegynt i 1917. Under andre verdenskrig tok Qusiling stedet i bruk som bolig under navnet Gimle. Villa Grande huser i dag Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - Holocaustsenteret.

Quislings bunker ligger under Villa Grande og ble bygget under krigen for å beskytte politikeren mot bombeangrep og fungere som sykestue. Bunkeren har inngang fra kjelleren i Villa Grande og en «hemmelig» nødutgang på baksiden av bygget ut mot hagen.

Bunkeren stod ferdig i 1943. Den er 67 m², har en 4 meter tykk betongkappe over seg og 2,4 meter tykke vegger av betong. I bunkeren var det blant annet installert moderne elektrisk anlegg, matforråd, kjøleanordninger og eget kontorrom med både utgående og interne telefonlinjer.

Bunkeren ble stengt i mai 1945, og forfalt fram til den ble pusset opp og åpnet for publikum i 2014.

2007

27. januar i 2007 dør Henry Valen. Han var statsviter med valg, folkemening og representasjon som faglig spesialområde.



Valen var mag.art. fra 1954, og dr. philos fra 1966 ved Universitetet i Oslo. Han var professor ved samme sted fra 1970 og gjorde tjeneste som dekanus ved Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo i to perioder (1972–1973 og 1975–1977). Valen hadde fra 1954 sitt arbeidssted ved Institutt for samfunnsforskning - der han virket også etter å ha blitt pensjonist.

Valen - som av noen blir kalt «norsk valgforsknings gudfar» - ga betydelige bidrag til forståelsen av valg, folkemening og representasjon. Han samarbeidet nært med Stein Rokkan. Sammen startet de to i 1957 det norske valgforskningsprogrammet. Valen ledet valgforskningsprogrammet fram til 1985 og utga - på grunnlag av velgerundersøkelser i forbindelse med det enkelte stortingsvalg - en rekke bøker med analyser av velgere og velgervandringer. Blant annet bøker som Valg og politikk, Et samfunn i endring (1981, 1992), Konflikt og opinion (med Bernt Aardal, 1995), Velgere, partier og politisk avstand (med Bernt Aardal, 1989), Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981 (med Bernt Aardal, 1983).

Henry Valen publiserte videre flere titalls artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og bidro med utallige kapitler til antologier redigert av norske, nordiske og internasjonale kolleger.

Sammen med Daniel Katz skrev han Political Parties in Norway (Oslo, Universitetsforlaget, 1964). Denne utgivelsen tegnet et nytt kart over det politiske Norge - og var et viktig grunnlag for forståelsen av samspillet mellom politiske ledere og velgere.

Han var sentral i opprettelsen av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste – NSD - og fungerte som styreleder i årene fra 1975 til 1981 da denne tjenesten var under oppbygging.

Ved siden av et omfattende publiseringsarbeid var Valen også kjent for det brede publikum som valgkommentator.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon