Dagen i dag, 26. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 26.02.2021 kl 09:04

1896

26.februar i 1896 stiftes Norske Kvinners Sanitetsforening i Kristiania. Det er en humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår. N.K.S. ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr - og ble ledet av Qvam til 1933. Hovedmålet var å forestå utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet - i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling.

Opprinnelig var N.K.S. tenkt som en kvinneforening for Norges Røde Kors. Etterhvert utvidet organisasjonen virksomheten til et bredt fokus på humanitære forhold med vekt på kvinners helse og livsvilkår. N.K.S. eier og driver en rekke sykehjem, pleiehjem og institusjoner, jobber lokalt med beredskapsarbeid og nasjonalt med prosjekter av betydning for kvinners livsvilkår - blant annet mot vold mot kvinner.

Organisasjonen finansierer og initierer også forskning. N.K.S. deler ut Fredrikkeprisen - oppkalt etter grunnleggeren Fredrikke Marie Qvam.

N.K.S. er Norges største kvinneorganisasjon og en av Norges største humanitære organisasjoner. På 1900-tallet hadde N.K.S. på det meste 250.000 medlemmer. Per 2017 er medlemstallet ca. 41.000.

1931

26. februar i 1931 vedtar Odelstingets at Nidaros skal bytte navn til Trondheim.

Trondheim - tidligere kalt Nidaros og Trondhjem – er den eneste byen som i løpet av et år hadde tre navn. Trondhjem – Nidaros – Trondheim. Det ble så store protester at stortinget måtte skrote Nidaros – som de hadde vedtatt kort tid i forveien.

Byen ble ifølge Olav Tryggvasons saga etablert av Olav Tryggvason i året 997. Byen feiret sitt tusenårsjubileum i 1997.

Trondheim er et sentrum for høyere utdanning, og huser den største campusen på landets største universitet. I 1767 ble vitenskapsmuseet opprettet. Norges tekniske høgskole (NTH) ble opprettet i 1910. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble opprettet i 1996.

2008

26. februar i 2008 er det offisiell åpning av Svalbard globale frøhvelv.

Svalbard globale frøhvelv er en frøbank i fjellet Platåberget, i nærheten av Longyearbyen. Anlegget åpnet i 2008 og har plass til 4,5 millioner frøprøver fra nytteplanter fra hele verden. Lageret skal sikre at plantene ikke dør ut i lokale eller globale katastrofer. For at frøene skal holde seg i mange år holder fjellhallene lav luftfuktighet og en temperatur på minus 18 grader.

Ved å lagre frøene i et område med permafrost sikrer en at frøene vil være nedfrosset selv ved strømbrudd. Longyearbyen har dessuten en stabil politisk og geologisk situasjon og godt utbygd infrastruktur – frøbanken er etablert bare en kilometer fra Svalbard lufthavn, Longyear.

Ideen om en større, internasjonal frøbank på Svalbard har eksistert i mange år. Allerede i 1984 etablerte Nordisk genbank for jord- og hagebruksvekster et sikkerhetslager for nordiske plantefrø i den nedlagte Gruve 3.

En virkelig internasjonal frøbank lot seg imidlertid ikke realisere - blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til eiendomsretten til genressurser. Dette ble avklart da Den internasjonale plantetraktaten trådte i kraft i 2004 - og Noragric på Universitetet for miljø- og biovitenskap begynte da å arbeide med en forstudie for etablering av frøbanken.

Hvelvet i dagens utforming ble etablert av Cary Fowler og Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), og er i dag forvaltet av den norske stat, Crop Trust, NordGen og Statsbygg.

Anlegget stod ferdig mot slutten av 2007, og ble offisielt åpnet 26. februar 2008. På åpningen deltok 200 inviterte gjester - deriblant fredsprisvinner Wangari Maathai, statsminister Jens Stoltenberg og EU-president José Manuel Barroso.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon