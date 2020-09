Dagen i dag, 25. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag".

Publisert: 25.09.2020 kl 07:47

1921

25. september i 1921 blir Arne Lie født.1921 i Kristiania. Han var en norsk skuespiller som kanskje huskes best fra tittelrollen i kriminalhørespillene om Paul Cox - sammen med rollen som lektor Brandt i tre av filmene om Stompa - samt flere radiohørespill i samme serie.



Lie debuterte 1947 på Den Nationale Scene hvor han var ansatt til 1952. Han fikk et gjennombrudd som Biff i Arthur Millers En handelsreisendes død i 1950. Han ble senere ansatt ved Folketeatret 1952-55, Det norske teatret 1955-60, Fjernsynsteatret 1960-64 og 1970-72, Nationaltheatret 1964-70 og var på slutten av karrieren ansatt ved Oslo Nye Teater 1972-80.

På Det Norske Teatret spilte han prins Erik i Strindbergs Gustav Vasa og Erlend i Kristin Lavransdatter. En av hans siste roller i teateret var som Shylock i Shakespeares Kjøpmannen i Venedig.

På TV var han å se i flere oppsetninger av Fjernsynsteatret på 1960- og 1970-tallet, samt et par episoder av komiserien Fleksnes. I Fjernsynsteatret spilte han blant annet tittelrollen i Tsjekhovs Onkel Vanja og Pinters Kolleksjonen.

I Fleksnes-episoden Det går alltid et tog fra 1974 spilte han myndig major i en togkupé.

1972

25. september i 1972 blir det på nytt nei til EF-medlemskap. Folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap gir 53,5 prosent nei og 46,5 prosent ja.



Folkeavstemning om norsk tilslutning til EEC ble avholdt 24. og 25. september 1972. Resultatet ble et flertall mot tilslutning. Valgdeltakelsen var på 79,2 prosent.

Avstemningen var rådgivende og ikke politisk bindende, men etter tradisjonen fulgte Stortinget rådet fra folket. Spørsmålet ble behandlet på nytt i folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994. Også da sa flertallet nei til medlemskap.

I januar 1972 skrev regjeringene fra Norge, Danmark, Storbritannia og Irland under avtaler om medlemskap. I Storbritannia valgte regjeringen Edward Heath å ikke avholde folkeavstemning. I Irland ble det et overveldende flertall i folkeavstemningen i mai 1972. Norge plasserte avstemningen 24. og 25. september - mens Danmark skulle avholde folkeavstemning en uke senere.

I perioden fra søknaden ble sendt i 1970 hadde nei-siden hatt en stor ledelse på meningsmålingene, med over 70 prosent i desember 1971. Fram mot selve avstemningen ble det imidlertid mer og mer klart at det ville bli kamp til døra. Morgenbladet annonserte endog i sitt første opplag 26. september 1972 at Norge hadde sagt ja til medlemskap.

1987

25. september i 1987 melder Statoil om budsjettsprekk på Mongstad - at budsjettet for utbygging av oljeraffineriet på Mongstad kan bli overskredet med 3,8 milliarder kroner.



Det var krise i statsoljeselskapet Statoil i 1987-88 på grunn av budsjettoverskridelseme ved oppbyggingen av oljeraffineriet - og på folkemunne ble det "innført" 1 mong = 4 milliarder. I media ble den omtalt som "Mongstad-skandalen".

Problemene ble i ettertid begrunnet med dårlig forprosjektering, tekniske feilvurderinger og dårlig prosjektledelse. Statoils ledelse ble også beskyldt for handlingslammelse og for å ha holdt tilbake informasjon overfor Olje- og energidepartementet. Saken vakte voldsom oppsikt i samtiden.

De første varslene om budsjettoverskridelser kom som sagt i 25. september 1987. Den 20. november måtte Statoils styre - under ledelse av Inge Johansen - gå av. To dager senere gikk administrerende direktør Arve Johnsen av - selskapets første leder.

I januar 1988 kom det meldinger om at overskridelsene kunne stige med enda én milliard kroner.

I april samme år var de forventede totale overskridelsene vokst til åtte milliarder - med forbehold om at ytterligere økninger kunne komme.

Sluttsummen endte til sist seks milliarder over budsjett. Kåre Willoch uttalte at tallet var oppe i ti milliarder i redningsaksjon fra staten. Det kom også fram at administrasjonen i Statoil allerede i 1985 kjente til en sprekk på 1,6 milliarder kroner som den ikke informerte styret om.

Selskapet heter nå Equinor, men det hjelper lite å skifte navn. Nåværende konsernsjef Eldar Sætre og tidligere konsernsjef Helge Lund er ansvarlig for at Equinor - tidligere Statoil - har sløst bort over 200 millliarder kroner på en mislykket satsing i USA.

I forbindelse med korona-krisen er det kommet fram at de norske tiltakene vil koste Norge svimlende 240 milliarder kroner. Det er bare litt mer enn det Helge Lund og Eldar Sætre klarte å sløse bort i sin katastrofale USA-satsing.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon