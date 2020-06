Dagen i dag, 25. juni

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 25.06.2020 kl 08:50

1957

25. juni i 1957 vedtar Stortinget at det skal starte regulære TV-sendinger i Norge fra 1960.



Her i andet ble det lenge prioritert å bygge ut radioen og sørge for at alle fikk gode radiosignaler. Derfor tok ikke de første norske prøvesendingene til før i 1954. Norge var dermed sent ute i forhold til mange andre land med å innføre fjernsyn.

Fjernsynet bød snart både på nyheter, filmer, sport, serier, seriøst og useriøst, tidsfordriv og folkeopplysning. Plutselig hadde vi hele verden i stua. Først i svart/hvitt - senere i farger. Først på små og klumpete skjermer - så på store og flate.

Fjernsynet er blitt en utrolig sterk del av vår hverdag. I Norge - som i store deler av den øvrige verden - utviklet fjernsynet seg til å bli den viktigste underholdnings- og informasjonskanalen. Men tidene forandrer seg. Unge mennesker i dag benytter seg av andre plattformer. Antall mennesker som forholder seg til direktesendt TV, er synkende.

Interessen for levende bilder og lyd rett inn i stua var stor og lørdag 20. august 1960 kunne kong Olav erklære fjernsynet for offisielt åpnet også i Norge.

- Ingen grunn til å være redd for fjernsynet, sa daværende statsminister Einar Gerhardsen da han ønsket fjernsynet velkommen til Norge. Er det noen som virkelig vet å benytte seg av TV-opptredener, så er det politikerne. Her får de sine budskap ut til folket, men får de også hard medfart om de tråkker feil. Da er det nok flere som er redd fjernsynet.

I 1971 diskuterte Stortinget om fargefjernsyn skulle innføres i Norge. Andre land hadde hatt farge-tv en god stund, men det var et stort løft å oppruste sendenettet i langstrakte Norge for å sende tv-signalene i farger. Også for NRK betød en eventuell overgang til farger, store investeringer.

Det var i farge-TV-debatten daværende stortingsrepresentant - og senere kringkastingssjef -Einar Førde sa: "Synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar."

1970

25. juni i 1970 vedtar Stortinget at Norge skal oppta forhandlinger om medlemskap i EF - dagens EU.



I januar 1972 fullførte regjeringen forhandlingene med EF om vilkårene for norsk medlemskap. 25. september 1972 ble det holdt rådgivende folkeavstemning om saken. Det ble en triller av en valgnatt som ble fulgt med stor spenning - ikke minst NRKs TV-sendingen hvor en kunne følge opptellingen.

NRK hadde rigget opp et barometer med en pil, som hele tiden viste den foreløpige oppslutningen for Ja- og Nei-siden. Lenge så det ut til at Ja-siden skulle vinne. Den rådgivende folkeavstemningen endte med at 53,5 prosent stemte mot medlemskap, 46,5 prosent for.

Regjeringen Trygve Bratteli gikk av, og den nye regjeringen under ledelse av Lars Korvald forhandlet om en handelsavtale med EF. Denne ble utarbeidet i 1973. EF-striden kulminerte imidlertid ikke før etter stortingsvalget i 1973. Det førte til rekordlav oppslutning om både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre, mens Senterpartiet og Sosialistisk Valgforbund - nåværende Sosialistisk Venstreparti - fikk uttelling for sin motstand mot EF.

2000

25. juni i 2000 åpner deler av slottet for omvisning for publikum. Alle må følge en guidet omvisning - som holdes hvert 20.minutt i sesongen.



I tillegg til besøk i Slottets vakreste representasjonsrom, settes det hvert år opp en egen utstilling. I sommer vil utstillingen markere 75-årsjubileet for frigjøringen etter 2. verdenskrig.

I 2019 var det 150 år siden Dronning Maud ble født. Det ble markert gjennom utstillingen "Dronningmøter".

Maud var dronning av Norge fra 1905 og fram til hun døde i 1938. Da Kong Harald overtok tronen etter Kong Olav - 17. januar 1991 - ble kronprinsesse Sonja Norges første dronning på 53 år.

Gjennom både antrekk og gjenstander fortalte utstillingen i fjor om ulike situasjoner der de to dronningene "møtes": ved Slottsbalkongen, til Afternoon Tea i Speilsalen, til storslått slottsball i Store festsal og ved en oppdekning for Norges førstedamer - både fortidens og fremtidens - i Store spisesal.

På grunn av koronaen, blir det ingen omvisning på slottet denne sommeren. Men det inviteres til kunstopplevelse i Dronning Sonjas KunstStall. 4. juli - på dronningens fødselsdag - åpnes dørene for den nye utstillingen Slottet + Munch.



Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon