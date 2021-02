Dagen i dag, 25. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 25.02.2021 kl 08:00

1836

25. november i 1836 får Samuel Colt patent på revolveren Colt.



Det som kjennetegner en revolver, er den roterende tønna med flere kammer. På moderne revolvere er denne ladet med en patron i hvert kammer. For hvert skudd dreier tønna slik at neste kammer kommer i posisjon foran løpet. Revolvere ansees av mange som mer funksjonssikre enn automatpistoler - men patronkapasiteten er mindre. Rekkevidden er også kortere idet mye av drivgassen slipper ut i åpningen mellom kammer og løp.

Han hørte soldater prate om en «umulig pistol» som kunne avfyre fem, seks skudd før den måtte lades på nytt. Dette ble hans inspirasjon de kommende år. Han bestemte seg for å skape den umulige pistolen. Hen puslet med ideen og laget en slags modell under en sjøreise til Calcutta. Hovedideen fikk han ved at han betraktet egenskapene til skipets styrehjul.

Colt oppfant en revolver i 1829, og klarte å sikre seg patent på den i 1835. Dette ble den første praktisk anvendbare revolver. Han grunnla i 1836 et selskap for utnyttelsen av denne og andre oppfinnelser. Han anla en fabrikk i Paterson i New Jersey. Senere ble fabrikken flyttet fra New Jersey til Colts fødeby Hartford i Connecticut. Fra hans fabrikk Colt's Fire Arms Manufacturing Co. har en rekke tidlige revolvere - som mer moderne automatvåpen - blitt konstruert.

Den første versjonen av revolveren solgte ikke så bra. Men under den meksikansk-amerikanske krigen klarte Texas Rangers å overtale amerikanske myndigheter til å skaffe dem et større antall revolvere fra Colt. Dermed fikk han et oppsving som så bare vedvarte - noe som førte til at han ble veldig rik. Han solgte senere også mange revolvere under den amerikanske borgerkrig.

Colt konstruerte også en undervannskabel, som i 1846 ble lagt mellom Coney Island og New York City.

1876

25. februar i 1876 finner den siste henrettelsen i Norge sted – i fredstid.



Drapsmannen Kristoffer Nilsen Svartbækken – 71 år gammel - ble halshugget i Løten. Det er den siste som ble henrettet i Norge for forbrytelser i fredstid. 3000 hadde møtt fram for å se halshuggingen på Ekromstormyra.

I straffeloven av 1902 ble dødsstraff formelt avskaffet. I 1979 ble også dødsstraff for forbrytelser i krigstid avskaffet. Den siste henrettelsen etter dom fant sted i 1948.

I forbindelse med den omfattende grunnlovsreformen i 2014, vedtok Stortinget 13. mai 2014 at § 93 første avsnitt i Grunnloven skal lyde slik: «Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden». Ifølge samme paragrafs fjerde ledd skal staten beskytte retten til liv.

Christian 5s Norske Lov av 1687, 6. Bog, Om Misgierninger, gjorde utstrakt bruk av dødsstraff - til dels under bruk av barbariske henrettelsesmåter. Likevel var den av de mindre grusomme straffelover sammenlignet med samtidig lovgivning i andre land.

Den tidligere norske straffelov av 1842 - som avløste straffekapittelet i lovboken - fastsatte dødsstraff for landsforræderi, overlagt drap (mord) og enkelte andre graverende former for drap. Opprinnelig var dødsstraff foreskrevet som den eneste straff for disse forbrytelser, men senere ble det åpnet adgang til alternativt å idømme livsvarig straffarbeid.

1982

25. februar i 1982 går Stafetten under VM på ski i Oslo der Norge og Sovjetunionen delte seieren etter at Oddvar Brå brakk staven på siste etappe.



Under VM i Oslo i 1982 fikk den norske langrennsstjernen Oddvar Brå delt førsteplass, etter en dramatisk stafett der han i duell med Aleksandr Zavjalov brakk staven i siste etappe. Munnhellet «Hvor var du da Brå brakk staven?» oppsto etter at en spalte i Dagbladet stilte dette spørsmålet.

Ski-VM 1982 ble arrangert 19. – 28. februar i Holmenkollen i Oslo. Dette var det første ski-VM med regelen om at de regjerende verdensmestere i hver øvelse fikk personlig friplass dersom de stilte for å forsvare tittelen. Tittelforsvarere gikk utenom de nasjonale kvotene på maksimalt fire utøvere per nasjon i de individuelle øvelsene. Under ski-VM i 1982 ble vinnerne fra nordiske grener under Vinter-OL 1980 samt ski-VM 1980 (20 km kvinner) regnet som regjerende verdensmestere.

Dette var også det første internasjonale mesterskapet der Gunder-metoden ble benyttet i kombinert - men kun under lagøvelsen.

Norge ble beste nasjon med sju gull, mens Sovjetunionen og Sverige kom på de to neste plassene, med to gull hver.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksiko