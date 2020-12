Dagen i dag, 25. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

1642

25. desember i 1642 blir Isaac Newton født. Han var en engelsk matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner og naturfilosof. Han blir betraktet som en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere.

Hans hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica - ofte bare kalt Principia - ble publisert i 1687. Gjennom dette verket la Newton grunnlaget for den klassiske mekanikken. Han gikk ut fra Keplers lover for planetenes bevegelser. Han var den første til å vise at bevegelsen til objekter på jorda og objekter i himmelrommet følger de samme lovene. Newton gjorde også store oppdagelser i matematikken, og - sammen med Leibniz - regnes han som grunnleggeren av matematisk analyse - ofte kalt kalkulus.

Newton studerte bevegelse, gravitasjon og lys, og grunnla ved sine observasjoner den klassiske fysikk. Det påstås at han oppdaget prinsippet for gravitasjon da han så et eple falle ned på bakken samtidig som Månen kunne sees på himmelen. Han mente at samme tyngdelov dro eplet mot bakken og holdt Månen i bane - og konkluderte med at de samme naturlover gjelder overalt i universet. Han formulerte Newtons lover og gravitasjonsloven.

1977

25. desember i 1977 dør Charlie Chaplin. Han var en engelsk komiker, skuespiller og filmregissør i stumfilmens tid. Han ble en av de mest kjente filmstjerner innen slutten av første verdenskrig.



Chaplin benyttet miming, slapstick og andre visuelle komiske virkemidler med sikker sans for hva som var morsomt. Han fortsatte godt inn i lydfilmens tidsalder, men hans filmer kom mer sjelden fra slutten av 1920-årene.

Hans mest berømte rolle var som Landstrykeren - som han først framførte i filmselskapet Keystone Studios' film Kid Auto Races at Venice i 1914. Fra og med april samme år - med enrullsfilmene Twenty Minutes of Love og Caught in the Rain - skrev og regisserte han selv de fleste av sine filmer.

Fra 1916 var han også produsent - og fra 1918 komponerte han i tillegg musikken. Sammen med Mary Pickford, Douglas Fairbanks og D.W. Griffith var han med på å grunnlegge filmselskapet United Artists i 1919.

Chaplin var en av de mest kreative og innflytelsesrike personlighetene i stumfilmtiden. Han ble inspirert av den franske stumfilmkomikeren Max Linder - som han også dedikerte en av sine filmer til.

Chaplins karriere innenfor underholdning strakte seg over 75 år - fra viktoriatiden og varietéer i England som barneutøver og fram til 1970-årene. Hans høyprofilerte offentlige og private liv besto av både overdreven smiger og stridigheter.

Under McCarthy-tiden tidlig på 1950-årene tvang Chaplins tilknytning til venstreradikale og hans frihetstanker ham til å forlate USA og bosette seg i Europa.

I 1999 rangerte Det amerikanske filminstituttet Chaplin som den 10. største mannlige filmlegende gjennom alle tider. I 2008 skrev Martin Sieff i en anmeldelse av boken Chaplin: A Life, skrevet av psykoanalytikeren Stephen M. Weissman: «Chaplin var ikke bare «stor», han var enorm. I 1915 brøt han ut i en verden splittet av krig for å gi bort komediens gave, latter og avlastning mens verden ble revet i stykker i første verdenskrig. I løpet av de neste 25 årene, gjennom den store depresjonen og framveksten av Adolf Hitler, ble han værende på jobben ... Det er tvilsomt om noen annen noen gang har gitt mer til underholdning, glede og avlastning til så mange mennesker da de trengte det som mest.»

George Bernard Shaw kalte Chaplin for «det eneste geni som filmindustrien har frambrakt».

1991

25. desember i 1991 går Mikhail Gorbatsjov av som president i Sovjetunionen og unionen oppløses neste dag. Han var den siste statslederen i Sovjetunionen - fra 1985 til 1991.



Han styrte som generalsekretær i sentralkomitéen i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985 til mars 1990 og deretter som Sovjetunionens president fra mars 1990 til desember 1991.

Gjennom sin politikk med perestrojka og glasnost bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avslutningen av den kalde krigen. Gorbatsjov fikk Nobels fredspris i 1990 for sin viktige rolle i omveltningene i østblokken.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon