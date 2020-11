Dagen i dag, 24. november

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 24.11.2020 kl 09:53

1859

24. november i 1859 gir Charles Darwin ut Artenes opprinnelse. Han var en britisk naturforsker - mest kjent for å ha grunnlagt den moderne evolusjonsteorien. Han bidro også med en rekke andre arbeider innen systematikk, økologi og paleontologi.



Darwins bidrag til biologien kan knapt overvurderes. Evolusjonslæren ga endelig den linneiske systematikken et teoretisk fundament - og gjorde det for første gang mulig med en vitenskapelig teori på dyrs og planters tilpasninger og deres utrolige biologiske mangfold.

I dag er Darwins lære om naturlig utvalg det helt grunnleggende fundamentet for all biologisk forskning, og finner stadig nye anvendelsesområder - blant annet innen medisin og ernæring.

Boka Artenes opprinnelse - som kom ut i 1859 - regnes som hans hovedverk. Boka redegjør meget grundig for naturlig utvalg med talløse eksempler. Da den kom vakte den stor debatt og til dels forargelse - men Darwin ble anerkjent som sin tids største britiske naturvitenskapsmann.

Etter sin død ble han gravlagt i Westminster Abbey ved siden av Sir Isaac Newton.

1923

24. november i 1923 blir Johan Vestly født. Han var billedkunstner, illustratør og filmskaper. Han er først og fremst kjent for å ha illustrert sin kones - Anne-Cath. Vestlys – populære barnebøker. Han illustrerte alle barnebøkene hennes inntil han døde. Den første boka var Ole Aleksander Filibom-bom-bom (1953).



Johan Vestly studerte ved tegnelinja på Statens håndverks- og kunstindustriskole og på Bjarne Engebrets malerskole. Han var også elev hos Erling Merton, og studerte i Paris i 1949.

Han debuterte på høstutstillinga i 1947. Han utførte blant annet teaterdekorasjoner til Studioteatret, Oslo Nye Teater og Riksteatret.

Dessuten lagde han og Anne-Chat. Vestly sammen filmmanus til Barne-TV-programmene om Kanutten tidlig på 1960-tallet og seks fjernsynsfilmer om Guro. Johan Vestly illustrerte også enkelte av Alf Prøysens utgivelser.

Johan Vestly mottok Kultur- og kirkedepartementets illustrasjonspris for barnebøker i 1964 og 1976 - sist for arbeidet med Guro og nøkkerosene. Han lagde også mange dyreprogrammer for fjernsyn samt filmen om Sondre Norheim og dokumentarprogrammer om flere kunstnere.

1963

24. november i 1963 blir Lee Harvey Oswald - mistenkt for mordet på John F. Kennedy - skutt ned og drept av Jack Ruby. Mordet ble vist på direkte fjernsyn.



President John F. Kennedy ble skutt og drept i Dallas, Texas 22. november 1963. Lee Harvey Oswald er knyttet til drapet fordi politiet fant fingeravtrykkene hans på geværet. En Mannlicher Carcano i kaliber 6,5x54 mm - som avfyrte de dødbringende kulene. Mordvåpenet er identifisert som den riflen Oswald bestilte og kjøpte ved bruk av falskt navn - A. Hidell.

Oswalds håndavtrykk ble dessuten funnet på papirposen med «gardinstengene» og på bokkasser som var arrangert i snikskytterens rede - snipers nest - i skoleboklagerets 6. etasje.

Warren-kommisjonen - som ble opprettet for å etterforske mordet - fastslo at det var Oswald som hadde avfyrt tre skudd mot Kennedy. Oswald og rollen hans i Kennedy-mordet har vært gjenstand for adskillige konspirasjonsteorier.

Etter attentatet på Kennedy stakk Oswald av fra skoleboklageret. Han dro tilbake til pensjonatet, der han byttet klær og hentet en revolver. Da Oswald 45 minutter senere ble stoppet av politimannen J.D. Tippit - på grunnlag av beskrivelse av Kennedys attentatmann - skjøt han og drepte Tippit med tre skudd i brystet. Oswald ble identifisert av vitner.

Han rømte deretter inn i en kino, hvor han ble arrestert. Oswald forsøkte å skyte en annen politimann under arrestasjonen.

Oswald ble ført til politistasjonen i Dallas for avhør. Han benektet alt - både at han hadde skutt Kennedy og Tippit - og at han eide en rifle. Han hadde falske identifikasjonspapirer pålydende Alek Hidell på seg.

Før Oswald kom for retten, ble han selv skutt av Jack Ruby søndag 24. november 1963. Dette var mens han skulle eskorteres av Jim Leavelle med flere til fengsel.

Oswald døde på Parkland Memorial Hospital kort tid etter.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon