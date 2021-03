Dagen i dag, 24. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 24.03.2021 kl 12:35

1882

24. mars i 1882 offentliggjør den tyske legen Robert Koch at han har funnet bakterien som forårsaker tuberkulose. 24. mars er Verdens tuberkulosedag. Tuberkulose - eller TB - tidligere kalt tæring, er en sykdom som forårsakes av bakteriene Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum eller Mycobacterium bovis. Bakterien kan angripe en hvilken som helst del av kroppen, men den affiserer som regel lungene.

Forskerne mener at smittestoffet beveget seg som en zoonose fra drøvtyggere til mennesker i egyptisk bondesteinalder. Spor av tuberkulose er funnet i skjeletter fra Nubia og Egypt fra ca. 3000 f.Kr. Tuberkulosen var nådd til Danmark ca. 500 f.Kr.

TB var en fryktet sykdom som tok livet av mange mennesker. Rundt forrige århundreskifte tok den livet av 6.000–7.000 nordmenn årlig. I løpet av de seksti årene fra 1895 til 1955 kostet sykdommen en kvart million nordmenns liv.

Før effektive medisiner ble utviklet, bestod behandlingen stort sett av sanatoriumsopphold. I 1940-årene oppdaget forskere de første av flere medisiner som kunne behandle TB.

Sykdommen var derfor på vei til å forsvinne, men TB har i det siste fått et oppsving igjen. I dag har rundt 400.000 mennesker i Norge vært smittet av tuberkulose. De fleste ble smittet før 1950.

1,7 milliarder mennesker er smittet på verdensbasis. Rundt to millioner mennesker dør hvert år.

1915

24. mars i 1915 blir Jack Fjeldstad, født. Han var fra Lilleaker og var skuespiller og sceneinstruktør. Hans innsats i rollen som Jan Baalsrud i Ni liv - regi og manus Arne Skouen - førte blant annet til at filmen ble nominert til Oscar. Filmen er tidligere kåret til den beste norske film.

Han var også selv aktiv motstandsmann under krigen, blant annet med på å hjelpe norske jøder, som Akersposten har skrevet om tidligere.



Jack Fjeldstad debuterte som skuespiller i 1939 som «Trygve» i Ansikt til ansikt av Arne Skouen på Søilen Teater. I 1941 debuterte han på filmlerretet som kelner i Den forsvundne pølsemaker. Denne filmen har fått betegnelsen «Norges største lattersuksess». Fjeldstad vekslet i det meste av karrieren mellom teateret og filmen. Han hadde et langt yrkesliv ved Nationaltheatret, og han var også tilknyttet Det norske teatret. Der fikk han Kritikerprisen for tittelrollen i Harold Pinters Vaktmesteren.

Jack Fjeldstad var den første teatersjef ved Hålogaland teater, men han trakk seg etter knapt ett år da det ikke var mulig å drive teater uten organisasjon og skuespillere. Han har også vært ansatt ved Folketeateret, Carl Johan Teatret og Stavanger Teater.

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1985 for sin innsats for norsk scenekunst og kulturliv. Han ble hedret med en spesiell ærespris under Amanda-utdelingen i 1987.

Han er gravlagt på Ullern kirkegård.

1993

24. mars i 1933 får Peter 1.s øy status som norsk biland. Det er en ubebodd vulkansk øy i Sørishavet 450 kilometer utenfor det antarktiske kontinentet. Øya har en utstrekning på 12 × 19 kilometer og et areal på 156 km². Det høyeste punktet er Lars Christensentoppen 1640 moh. Nesten hele øya er dekket av isbreer, og mesteparten av året er den omgitt av pakkis som gjør den utilgjengelig. Det er lite dyre- og planteliv på øya, men det finnes noen sjøfugler - blant annet sørlig havhest, samt seler. Norge gjør krav på øya, og sammen med Dronning Maud Land og Bouvetøya utgjør den ett av Norges tre biland i Antarktis og subantarktis.

Biland - eller avhengig territorium - er et område som ikke har full politisk frihet eller suverenitet på samme måte som en selvstendig stat - og derfor er underlagt helt eller delvis en ekstern stat.

Det finnes forskjellige grader og former for politisk avhengighet. Det vanligste er å definere et biland i motsetning til andre undernasjonale enheter som områder som ikke tilhører et moderland eller et fastland av den styrende staten. I de fleste tilfeller finnes det også en form for geografisk separasjon.

Norske biland er ikke deler av kongeriket, mens biland av andre land kan være det - slik Færøyene og Grønland er deler av det danske kongeriket.

På den annen side er Svalbard en del av Kongeriket Norge, og dermed er det etter norsk rett og tradisjon ikke et biland.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon