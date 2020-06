Dagen i dag, 24. juni

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 24.06.2020 kl 09:18

1919

24. juni i1919 blir Norges Landsforbund for Idrett stiftet - dagens Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Organisasjonen blir forkortet NIF og i kortform Idrettsforbundet. NIF er idrettens øverste organ og har som visjon å være fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle.



Allerede 15. mars 1861 ble Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug stifte. Deretter kom en rekke navneendringer: I 1893 til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, i 1910 til Norges Riksforbund for Idræt, i 1919: Norges landsforbund for Idrett. I 1940 ble det en sammenslutning med Arbeidernes Idrettsforbund, før organisasjonen tok navnet Norges Idrettsforbund i 1946.

I 1996 ble Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité slått sammen - etter at Arne Myhrvold ble valgt til felles president for NIF og NOK i 1994. Navnet ble i 2007 igjen endret. Denne gangen for å legge til paralympisk i det offisielle navnet. Årsaken var at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble oppløst og integrert med NIF fra 1. januar 2008.

For å bistå de 55 særforbundene i arbeidet med å inkludere funksjonshemmede idrettsutøvere, har NIF etablert en egen enhet - Idrett for funksjonshemmede.

1929

24. juni i 1929 blir Mona Hofland født. Tidlig i sin karriere, var den norske skuespilleren knyttet til Studioteateret. Hun har vært knyttet til en rekke av landets viktigste scener. I 1953 ble hun ansatt ved Oslo Nye Teater hvor hun blant annet spilte "Eliza Doolittle" i "My Fair Lady".



Fra 1967 og til hun gikk av med pensjon i 1999, var hun tilsatt ved Nationaltheatret. Her medvirket hun i 50 produksjoner og hadde en rekke roller innenfor klassisk dramatikk.

Hun hadde også mange roller i norsk film. På 1990-tallet spilte hun en sentral rolle som Nelly Frydenlund i Norges første såpeserie Familiesagaen De syv søstre.

Hun huskes også for rollen som Sjuende Bergdatter i adventskalenderen Jul på Månetoppen som ble vist første gang på NRK i 2002. Repriser ble sendt i 2005 og i 2010.

Hofland var gift med skuespiller Espen Skjønberg.

1938

24. juni i 1938 vedtar Stortinget Lov om arbeidsløshetstrygd.



Dagpenger under arbeidsledighet - ofte kalt arbeidsledighetstrygd - er en trygd en kan få utbetalt dersom en er arbeidssøker eller permittert. Stønaden forvaltes av NAV. For å få dagpenger må en ha hatt inntekt tidligere og en må være villig til å ta arbeid hvor som helst i landet.

I disse koronatider er denne statlige trygdeordningen meget kjærkommen. Mange står i disse dager uten jobb. Trygden gir en kompensasjon for bortfall av inntekt - når en ufrivillig står helt uten arbeidsinntekt eller arbeidstiden er redusert med mer enn 50 prosent.

De som har rett på arbeidsledighetspenger, må være medlem av Folketrygden og bo og ha opphold i Norge - med noen unntak ved opphold i EØS. En må melde seg arbeidsledig ved NAV.

Fra 1908 ga stat og kommune tilskudd til godkjente, frivillig opprettede arbeidsløshetskasser. Fra 1971 ble de inkorporert i Folketrygden - som er en obligatorisk trygdeordning for alle bosatt i Norge. Folketrygden gir stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, uførhet, dødsfall og tap av forsørger i tillegg til alderstrygd og arbeidsledighetstrygd.

Folketrygden dekker også utgifter til medisinsk behandling og rehabilitering samt til arbeidsrettede tiltak. Den finansieres ved medlemsavgift, arbeidsgiveravgift og tilskudd fra staten.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon