Dagen i dag, 24. januar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 24.01.2021 kl 11:10

1907

24. januar i 1907 dør kjemikeren David Hercules Tornøe. Han oppfant en måte å måle vannets saltholdighet ved bruk av elektrisk strøm.



Som student var han ved Bergens Museum og tok del i Den norske Nordhavsekspedisjon 1876–78 - og fikk Tornøebekken på Jan Mayen oppkalt efter seg.

Han oppnådde cand.real. 1882 og hadde i 1880 rapportert om Tornøe-metoden og redegjorte videreføringer for Det Norske Videnskaps-Akademi i 1893. Tornøe jobbet også ved Bureau International des Poids et Mesures

Den 1. juli i 1899 ble han innsatt som midlertidig dosent i fysikalsk kjemi etter professor Peter Waage. Han hadde dette inntil Heinrich Jacob Goldschmidt fikk det faste embetet i 1901.

Fra 1900 var han overkontrollør for malt- og brennevinstilvirkningen i Akershus og utviklet analyseteknikker for bryggeribransjen.

1965

24. januar i 1965 dør Winston Churchill - britisk statsminister. I tillegg til å være politiker, var han også offiser og forfatter.



I 1953 mottok Churchill Nobels litteraturpris, i all hovedsak for sine historiske skrifter, som verket om annen verdenskrig The Second World War, A History of the English Speaking Peoples og biografien Marlborough: His Life and Times om sin ane John Churchill. Nobelkomiteen legger vekt på hans utrettelige innsats for de «mest opphøyde menneskelige verdier», og sa: «Churchills politiske og litterære prestasjoner er av en slik dimensjon at en er fristet til å kalle ham en Cæsar med Ciceros penn.»

Churchill er mest kjent som statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig. Han er regnet som en av de viktigste lederne i moderne tid – og han var en fremragende taler.

2003

24. januar i dør 2003 – Rolf Kirkvaag. Han regnes av mange som Norges første kjendis. Med sin store suksess som programvert i radio og TV fikk han stjernestatus.



Kirkvaag var journalist og programleder i NRK. Han utviklet en enestående evne til å dyrke øyeblikkets replikkunst. Han benyttet hver mulighet i objektets svar til å gå videre med en elskverdig – men aldri ondartet frekkhet – i et samspill som drev dialogen opp i til dels store høyder av komikk. Latteren runget både i studio og i stuene.

«Det spørs» måtte flytte fra Studio 19 til Store Studio – og derfra til Marienlyst skoles aula. Det var for å kunne ta imot busslaster av husmorlag, pensjonister, bedrifter og syklubber.

Med Kirkvaag ved mikrofonen, Alf Blyverket ved trekkspillet og kassaapparatet «Jonatan» som faste ingredienser, ble «Det spørs» en av radioens aller største suksesser i årene før fjernsynet kom.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon