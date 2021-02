Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

24. februar - mattismesse

24. februar kalles mattismesse om våren – etter apostelen Mattias som ble valgt istedenfor Judas Iskariot. Primtegn: to kors.



Den kalles også laupårsmesse. Laupår kan ha sammenheng med at 24. februar var den faktiske skuddårsdagen. Da Julius Cæsar innførte skuddår i år 46 f.Kr. var februar den siste måneden i den romerske kalenderen. I skuddår ble 24. februar et dobbeltdøgn, hvor skuddagen var det første døgnet av disse to.

1961

24. februar i 1961 blir Erna Solberg født i Bergen. Hun har vært Norges statsminister siden 16. oktober 2013, partileder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 1989.



Hun har bodd mange år på Smestad, før hun flyttet inn i statsministerboligen.

Som kommunal- og regionalminister fra 2001 til 2005 arbeidet hun særlig for et styrket velferdstilbud innenfor rammen av færre og sterkere kommuner, og regionalt samarbeid på tvers av fylkeskommunene. Hun reformerte også den norske asyl-, flyktning- og innvandringspolitikken, og etablerte en fungerende praksis for rask behandling av asylsøknader uten grunnlag.

Siden hun tiltrådte som partileder i 2004 og parlamentarisk leder i 2005, har Solberg særlig betonet den sosiale delen av – og det verdimessige grunnlaget for – Høyres politikk. Partiet har også tatt en mer utpreget pragmatisk kurs.

Etter stortingsvalget i 2009 har oppslutningen rundt Høyre som parti og Solberg som statsministerkandidat steget betraktelig på meningsmålingene. Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble Høyres beste siden 1979.

Foran stortingsvalget i 2013 var det et uttalt mål for Høyre å danne en koalisjonsregjering mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre med Solberg som statsminister. Valgresultatet gjorde det mulig for Erna Solberg å danne en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet med en bindende avtale med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Hun fikk til målet sitt - en firepartiregjering - men nå er Fremskrittspartiet ute av den.

1970

24. februar i 1970 blir Bjarte Hjelmeland født. Han er skuespiller, regissør og sanger. Han var fra januar 2008 til 2012 teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen.



Hjelmeland var ansatt ved Nationaltheatret fra 1992 - året etter han som 21-åring gikk ut fra Teaterhøgskolen.

Han har hatt over 30 roller i ulike stykker gjennom årene. Blant annet kan en nevne hovedrollen i Kirsebærtreet blomstrer i mai av Arthur Johansen - som ble spesialskrevet til fredsjubileet i 1995. Rollen som Bjelle i Røde neser av Peter Barnes, Mackie i Tolvskillingsoperaen av Bertolt Brecht og Kurt Weill (1998 og 2000) bær også nevnes. Ved Nationaltheatret er han sist sett i tittelrollen i Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg (2004).

Fra 1996–98 var Hjelmeland med i kunstnerisk ledelse ved Torshov-teatret, der han markerte seg i tittelrollen i Tracy Letts' Killer Joe og som Sebastian Bliss i Oppvokst i fangenskap – av Nicky Silver. Han gjorde også stor suksess med monologen Natt, rett før skogene av Bernard-Marie Koltès der scenen var byttet ut med en bytrikk (se: Usynlig teater). Forestillingen ble av Natt & Dag kåret til årets beste (1996).

I tillegg til rollene ved Nationaltheatret har han gjestespilt ved de fleste av de norske teatrene.

Han har også vært instruktør for flere oppsetninger - blant annet Vaginamonologene ved Den Nationale Scene, Den syngende Frøken Detektiv ved Centralteatret, Lompelandslaget og Otto Jespersen-showet O.J. – Fremad i alle retninger ved Scene West.

Høsten 2006 var han - i forbindelse med Ibsenåret 2006 - aktuell som hovedrolleinnehaver i Per Gynt. Fremføringen skjedde i Kairo i Egypt.

Den 1. januar 2008 tok Hjelmeland over som teatersjef for Den Nationale Scene i Bergen. Han hadde denne stillingen fram til åremålet hans løp ut ved utgangen av 2011.

Hjelmeland vant prisen for årets mannlige artist, revy eller scene under Komiprisen 2011 for innsatsen i La cage aux falles. Et av numrene fra showet ble fremført som åpningsnummer under prisutdelingen.

17. januar 2013 hadde enmannsshowet Gu kor gøy! premiere på Ole Bull Scene i Bergen. Humorshowet ble svært godt mottatt både av kritikere og publikum - og har solgt godt over 30.000 billetter bare i Bergen. Showet gikk senere på Edderkoppen Teater. Han vant Kopiprisen 2016 i klassen årets mannlige scenekomiker for forestillingen I lånte fjær som hadde premiere januar 2016.

I 2015 ble han tildelt Leif Justers ærespris.

Hjelmeland har medvirket i om lag 15 spillefilmer og vært opprørsk paneldeltaker i den aller første sesongen av Mandagsklubben på TVNorge. Det var i Mandagsklubben i 1996–97 at han ble et kjent fjes for nordmenn flest. Serien ble foreløpig nedlagt etter han tilsynelatende urinerte på bladet Se og Hør. Etter dette har han for det meste holdt seg til teater og film. Han debuterte på film i 1991 i Byttinger. Han har etter det medvirket i filmer som Svarte pantere (1992), Livredd (1997) og Ballen i øyet (2000).

Hjelmeland har hatt sitt eget countryband og med ujevne mellomrom gjør han fortsatt opptredener som countrysanger.

Den 10. november 2008 utgav Hjelmeland cd-en Bjarte Hjelmeland - som er et melodiøs countryalbum innspilt i Nashville. Flere av verdens fremste studiomusikere spiller på cd-en. Produsent er Leif Johansen.

Han ble i 2009 årets bergenser i en kåring i regi av Bergensavisen.

