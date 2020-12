Dagen i dag, 23. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 23.12.2020 kl 08:36

23. desember – lille julaften

I Norge er dette kvelden for grevinnen og hovmesteren i svart/hvitt-versjonen. Det er bare i Norge dette stykket - fra 1963 - vises den dagen. I andre land vises den som regel på nyttårsaften. Der tror en at det dreier seg om en nyttårafeiring.



Sketsjen har ingenting med verken jul eller nyttår å gjøre. Det er her snakk om grevinnens 90-års dag. Den kalles også Dinner for One.

Det mest kjente sitatet er: «Same procedure as every year, James!».

1969

23. desember i 1969 offentliggjør Phillips Petroleum Company funn av olje på Ekofiskfeltet – det første oljefunnet i norsk sektor av Nordsjøen.



Olje- og gassfelt ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ble funnet av Phillips Petroleum Company høsten 1969- og var det første som kom i produksjon på norsk sokkel. I 1969 var det også det største kjente oljefeltet funnet til havs.

Feltet er et knutepunkt for petroleumsaktiviteten i sørlige Nordsjøen - ved at omkringliggende felter benytter seg av infrastrukturen som knytter Ekofisk til kontinentet og Storbritannia. Sammen utgjør feltene det som kalles Ekofiskområdet - Albuskjell, Cod, Edda, Ekofisk, Eldfisk, Tor og Vest Ekofisk. Gass og olje fra alle feltene i Ekofiskområdet blir sendt til lands via Norpipe - oljen til Teesside i England og gassen til Emden i Tyskland.

Havdybden i området er 70–75 meter.

Reservoaret ligger i en antiklinal orientert nord-sør på et dyp rundt 3000 meter under havoverflaten. Det er dannet av kritt-sedimenter - avsatt i de geologiske periodene kritt og tertiær. Et naturlig sprekksystem forårsaket av en undeliggende saltdom bidrar til gode produksjonsegenskaper.

Råoljen fra Ekofisk har et svært lavt svovelinnhold.

1972

23. desember i 1972 styrter et Braathen-fly i Asker - 40 mennesker omkommer. Asker-ulykken hendte lille julaften 1972 da Flight 239 fra Braathens SAFE på vei fra Ålesund lufthavn, Vigra til Oslo lufthavn til Fornebu - styrtet ved Asker. 40 mennesker omkom.



I tillegg døde en dansk statsborger - som overlevde ulykken - som følge av senskader i 1976 ifølge Dagbladets utgave 23/12-1992.

Ulykken var den verste flyulykken med et norsk flyselskap inntil Partnair-ulykken i 1989 - og den verste på norsk jord inntil Operafjell-ulykken i 1996. Ulykken ble også den første fatale styrten for flytypen Fokker F28 Fellowship.

Ulykkesårsaken er aldri helt klarlagt. Havarikommisjonen kunne konstatere at flyet fløy inn i skogen rundt fire nautiske mil ute av kurs i mørke og tåke under nedstigning for landing mot øst på Fornebus rullebane 06 - øst-nordøst, men de bakenforliggende årsaker til kursavviket kunne ikke fastlegges. Flyet styrtet i nærheten av vannet Asdøltjern - omkring 15 kilometer fra Fornebu.

Flyet fløy for lavt i forhold til innflyvningsruten og var i tillegg ute av kurs med ti nautiske mil i forhold til ILS - enten på grunn av at mannskapet ønsket å ta en snarvei eller fordi ILS–systemet ikke fungerte slik det skulle.

Da dette skjedde, hadde for øvrig besetningen private samtaler angående julen med områdekontrollen. Tåke og lavt skydekke kan også ha vært avgjørende faktorer.

