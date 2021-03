Dagen i dag, 22. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 22.03.2021 kl 09:35

1716

22. mars i 1716 begynner beleiringen av Akershus festning. De svenske styrker ble ledet av Karl XII av Sverige.



Beleiringen våren 1716 var den siste av mange beleiringer av Akershus Festning - ett av de sterkeste festningsanleggene i Norge. I løpet av 39 dager med beleiring, og uten tilstrekkelig beleiringsartilleri, kunne svenskene ikke gå til et avgjørende angrep av frykt for store tap.

Kong Karl XII planla å underlegge seg det sørlige Norge som ledd i en plan om å tvinge Danmark-Norge ut av den nordiske krigen. Han hærtok Christiania - men Akershus festning og soldatene der sto mot 39 dagers beleiring.

Da danske forsterkninger ankom, gjorde svenskene retrett.

1993

22. mars er verdens vanndag - eller vannets dag



Det er en FN-dag som markeres den 22. mars hvert år for å skape oppmerksomhet om mangel på rent drikkevann.

Dagen ble først formelt foreslått i Agenda 21 fra FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 og deretter vedtatt av FNs generalforsamling samme år – 22. mars i 1993. Verdens vanndag har siden da blitt markert hvert år.

FNs bærekraftmål nummer seks forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Bærekraftmål nummer 13 forplikter verdens land til umiddelbart å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

71 prosent av jordens ytre er dekket av vann.

2019

22. mars i 2019 – Inspirert av den svenske tenåringen Greta Thunberg - streiket norske skoleelever for klimaet. De demonstrerte i Oslo og på over 70 andre steder for at samfunnet skal innføre tiltak for å hindre global oppvarming.



Hun startet den planlagte skolestreiken foran Riksdagen 20. august 2018 og streiket hver skoledag fram til Riksdagsvalget i Sverige 9. september.

I mars 2019 ble hun kåret til «årets kvinne» av Expressen. 22. mars samme år ble det offentliggjort at hun ble tildelt Rachel Carson-prisen under klimastreiken i Stavanger. Det er en internasjonal miljøpris som deles ut i Stavanger annethvert år. Den er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson.

Sammen med Natur og ungdom mottok hun Fritt Ords Pris i 2019. Thunberg donerte sin del av prispengene – kr 250 000 - som støtte til klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom har fremmet mot den norske stat vedrørende oljeutvinning i Arktis.

Sammen med bevegelsen skolestreik for klima har Thunberg mottatt Amnestys samvittighetspris.

I 2019 var hun en av de nominerte til Nobels fredspris for 2019.

I oktober sa Greta Thunberg at hun ikke ønsket å motta Nordisk råds miljøpris på 478 000 kroner, og begrunnet det med at miljøbevegelsen ikke trengte å motta flere priser, men at det er nødvendig at politikerne løser problemet i stedet for. Hun kritiserte også Johan-Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen i talen forbindelse med prisutdelingen.

I 2019 ble hun kåret til Årets person av Time.

I 2020 fikk hun «Gulbenkian Rights Award» på 1 million euro.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon