Dagen i dag, 22. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 22.12.2020 kl 09:18

1886

22. desember i 1886 vigsles Uranienborg kirke. Den ligger på Uranienborghøyden bak Slottet i Oslo. Kirken er tegnet av Balthazar Lange. Den hadde da 1.020 sitteplasser.



Bygget er gitt et nøkternt nygotisk preg og er utsmykket med glassmalerier av kunstneren Emanuel Vigeland. I 1930-årene fikk interiøret sin nåværende utforming av arkitekt Arnstein Arneberg. I 2010 fikk kirken et nytt, stort konsertorgel levert av det sveitsiske orgelbyggerfirmaet Kuhn. Orgelet har vunnet bred anerkjennelse for sin høye kvalitet.

Interiør og inventar har vært endret noe underveis. Opprinnelig hadde altertavlen et egentlig anakronistisk nattverdsbilde, der en kristusskikkelse holder frem oblat og nattverdskalk. Ifølge «Oslos kirker» og «Oslo byleksikon» er det Adolph Tidemand som står bak bildet, men det sies også at det dreier seg om et dåpsmotiv. En annen versjon sier at Christen Brun - som ofte kopierte Tidemand - malte bildet.

Dette bildet ble i 1930 flyttet til et sideskip og erstattet med et mosaikkarbeid som forestiller Kristus sittende på en regnbue flankert av to engler. Dette ble formgitt av Emanuel Vigeland og utført av kunsthåndverkere i Venezia.

Vigeland utarbeidet også en plan for glassmalerier i koret og skipet, hvorav de fleste ble fullført av hans barn - Maria og Per Vigeland - etter hans død. Korgitteret er utformet av Arnstein Arneberg - som samarbeidet med Per Vigeland og Fred Tybring om mye av utsmykningen i 1930-årene fram mot jubileet i 1936. Oppå korgitteret er en kalvariegruppe. Prekestolen er av Arnstein Arneberg og fra 1938. Døpefonten i kleberstein er fra 1886.

1900

22. desember i 1900 åpner Theatercafeen. Det er en av Norges mest kjente restauranter, og har siden oppstarten vært en del av Hotel Continental. Hotellet og restauranten ble opprinnelig bygget og eid av Foss Bryggeri - men eies i dag av Elisabeth Brochmann. Theatercafeen er kjent for sine celebre gjester. Theatercaféen - med plass til ca. 240 gjester - ligger vis-à-vis Nationaltheatret - som hadde åpnet året før.



Hotel Continental / Theatercaféen var som sagt opprinnelig bygget og eid av Foss Bryggeri. I 1909 overtok Caroline og Christian Boman Hansen leieavtalen. Eter tre års drift kjøpte de Hotel Continental av bryggeriet. Elisabeth C. Brochmann er fjerde generasjons eier av Theatercaféen - hun overtok etter sin mor Ellen Brochmann i 1985.

Theatercaféen ble «modernisert» i 1949, og mye av det gamle særpreget ble borte. I 1971 ble Theatercaféen tilbakeført til original, opprinnelig jugendstil, under ledelse av arkitekt Hans-Gabriel Finne. Deler av originalinventaret var intakt, og gjennom studier av eldre fotografier ble det mulig å bringe Theatercaféen tilbake til sin opprinnelige form. Inspirasjonen ble også hentet fra reiser til Paris, København og Stockholm. Gulvet er lagt med ett hundre tusen små linoleumsbiter.

En ny epoke startet i 2010 med et nytt chambre séparée og en egen Theatercafébar.

Theatercaféen ble fra første stund et fast møtested for sentrale personer fra norsk kunst- og kulturliv - deriblant Sigurd Bødtker, Sven Elvestad, Herman Wildenvey og mange av skuespillerne fra Nationaltheatret.

I 1924 ble de første portrettene av disse stamgjestene hengt opp i caféen. Samlingen omfatter nå 81 portretter – 2017 - av forfattere, skribenter, skuespillere, malere, fotografer, musikere og komponister.

Felles for dem alle er at de har vært trofaste gjester i hotell- og restauranthuset. De fleste portrettene er tegnet av Henrik Lund, Gösta Hammarlund, Pedro og Ulf Aas. Ellers finner vi arbeider av Finn Graff, Nils Aas, Per Palle Storm, Arne Raknes, Knut Hermod Knudsen, Kristofer Sinding-Larsen, Yukon Gjelseth, Odd Nerdrum og Arne Nøst.

«Valsekongen» Reidar Thommessen (1889–1986) ledet i mange år Theatercaféens orkester. Theatercaféen er i dag et samlingssted for mange - spesielt kulturpersonligheter - forretnings- og finansfolk.

Den står på The New York Times liste over verdens ti mest berømte caféer i denne sjanger.

1930

22. desember i 1930 blir Oslokonvensjonen undertegnet. Det var en handelsavtale mellom de skandinaviske landene og Benelux-landene. Landene gikk sammen om å avtale at en ikke skulle kunne øke tollsatsene uten å ha diskutert det med de andre landene først. Konvensjonen hadde økonomisk siktemål, men var også en solidaritetserklæring mellom landene.



I 1933 sluttet også Finland seg til avtalen. Bakgrunnen for avtalen var de økonomiske vanskelighetene som oppstod i kjølvannet av børskrakket i 1929 og den store depresjonen. Konvensjonen var en solidaritetserklæring mellom landene som sluttet seg til - men like mye et forsøk på fredsbevaring som en handelsavtale.

Tanken var at frihandel kunne bidra til å skape fred.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon