Dagen i dag, 21. september

Publisert: 21.09.2020 kl 08:29

1957

21. september i 1957 dør kong Haakon VII. Han var døpt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel - prins til Danmark og Island. Han var norsk konge fra 1905 og til sin død.



Han skiftet navn til Haakon da han ble valgt til Norges konge etter unionsoppløsningen. Carl - han gikk under det navnet - ble dermed konge i Norge før faren og den eldre broren ble konge i Danmark.

Christian Michelsen og Jørgen Løvland begynte å forberede prins Carls kandidatur til Norges krone så å si samtidig med unionsoppløsningen 1905. De regnet med at tilbudet om å gjøre den svenske prins Carl til norsk konge ville bli avslått - hvilket det også ble.

18. november 1905 offentliggjorde den danske prins Carl i et 55 ord langt telegram fra København til Stortingets president, at han tok navnet Haakon og at hans sønn arveprinsen Alexander fikk navnet Olav.

Prins Carl av Danmark kom til Norge 25. november 1905 som landets folkevalgte konge etter unionsoppløsningen med Sverige 7. juni samme år. To dager senere - den 27. november - avla han ed.

Kong Haakon og dronning Maud ble kronet under en høytidelig seremoni i Nidarosdomen i Trondheim 22. juni 1906.

Etter kroningen mottok kong Haakon og dronning Maud Kongsseteren i gave fra det norske folk.

2007

21. september i 2007 dør Hallgeir Brenden. Han vant to OL-gull i langrenn (18 km i 1952 og 15 km i 1956) - begge ganger med mer enn et halvt minutts margin til nummer to. Han vant sølv i langrennstafetten både under OL i 1952 og i 1960. Han tok tolv NM-titler i langrenn i perioden fra 1951 til 60, og han vant sprinten i Holmenkollen tre ganger



Brenden tok sitt første norgesmesterskap i 1949 - 5000 meter for juniorer. I seniorklassen vant han NM på 3000 meter hinder i 1953 og 1954. Han tok i tillegg en sølvmedalje i 1952. Han var den første norske som løp på under ni minutter på denne distansen. Han hadde også seire i NM i 4 x 1500 meter stafett og i Holmenkollstafetten.

Han ble tildelt Egebergs ærespris i 1952, Morgenbladets gullmedalje 1952, Holmenkollmedaljen 1955 og Fearnleys olympiske ærespris etter OL-gullet i 1956.

En statue av Brenden ble avduket foran Trysil rådhus 16. februar 2002. Statuen er utført av Skule Waksvik.

Hallgeir Brenden vakte internasjonal oppsikt da han - etter sin seier under i OL i 1956 - ble gratulert av den italienske skuespilleren Sophia Loren - blant annet ved at hun satte seg på fanget hans.

2012

21. september i 2012 blir Hadia Tajik utnevnt til kulturminister - og ble tidenes yngste norske statsråd bare 29 år gammel. Hun er den første muslimske statsråden. Hun ble i 2009 valgt inn på Stortinget fra Oslo, og var fra 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget 2013 statsråd med ansvar for Kulturdepartementet i Jens Stoltenbergs andre regjering.



Hun ble gjenvalgt til Stortinget fra Oslo i 2013, og ved Stortingsvalget 2017 skiftet hun til sitt hjemfylke Rogaland - hvor hun var Arbeiderpartiets førstekandidat.

Vinteren 2014 var Tajik programleder for NRK-serien På bortebane, hvor hun ble konfrontert med andre løsninger på samfunns- og verdispørsmål enn dem som preger norsk debatt til hverdags.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon