Dagen i dag, 21. januar

1883

21. januar i 1883 blir Olav Aukrust født i Lom. Han var lyriker, lærer og folkehøgskolestyrer. Aukrust var musikalsk og ønsket å bli musiker - men fikk leddtuberkulose. Han spilte imidlertid folkemusikk fra hjemtraktene på fele og munnharpe.



Til tross for at han delvis er blitt genierklært, har ikke Olav Aukrust fått noen sentral plass i litteraturhistorien. Han har aldri vært lett tilgjengelig - med sitt arkaiske nynorsk og sterke innslag av Gudbrandsdals-dialekt. Hans åpenbaringer av spirituell/religiøs karakter bidrar også til dette.

Aukrust brukte gjerne landskapet i nærområdene som inspirasjon for sine dikt. Men han ga ofte diktene universell mening. På mange måter står hans diktning høyromantikken nær - noe som gjelder flere norske lyrikere fra samme generasjon.

Typisk for Aukrust er store, rapsodiske dikt med religiøst og filosofisk innhold. Han brukte gjerne den såkalte wergelandtrokeen, men ikke så mykt som Henrik Wergeland – dertil var Aukrust for rimglad. Ved siden av Ibsen er han blitt karakterisert som vår mest rimglade poet.

Blant Aukrusts mest sentrale dikt kan nevnes Emnet. Leif Mæhle skrev sin doktoravhandling med utgangspunkt i emneproblematikken i Aukrusts diktning. Et annet sentralt dikt er Still meg ei storvengja sorg overskygde, som bygger på en ekstatisk-mystisk opplevelse Aukrust hadde i ungdommen - og som kom til å bety mye for hans diktning.

Typisk er også det stemningsmettede diktet "Einsleg". Kjært for mange er det vesle diktet på fire små strofer som heter Ei naki grein.

1928

21. januar i 1928 dør Nikolai Astrup. Han var maler, tegner og grafiker. Han er en av de mest særpregede billedkunstnerne i norsk kunsthistorie og var ved siden av Edvard Munch en vesentlig fornyer av grafikk i Norge.



Astrup er kjent for sine landskaps- og naturbilder fra Jølster i Vestland. Han fant størsteparten av sine motiver i hjembygden Jølster - og han brukte samme motiv flere ganger i forskjellige varianter.

Han fremstilte naturen og folkelivet med frodighet og fantasi. Astrup var dyktig til å fremstille nyansene i naturfargene - særlig grønnfargene som preger vår og sommer i det grøderike, fuktige klimaet på Vestlandet.

Han var særlig opptatt av å gjenskape følelser og stemninger. Det indre sjelelivet var viktig for Astrup - som aktivt brukte sine egne barnetegninger og barndomsminner i kunsten. Mange av bildene hans er preget både av det symbolske og av en barnlig enkelhet.

Naturbildene hans har realistiske, naturalistiske og abstrakte trekk. Med sin naturinnlevelse sto Astrup til dels utenfor kunstutviklingen i samtiden og utenfor de toneangivende miljøene. Han beskrev seg selv som den mest sted- og jordbundne maleren i landet.

Tresnitt var lite brukt i Norge da Astrup tok i bruk teknikken. Det var stort sett bare Munch som hadde brukt teknikken med godt resultat.

Astrup var godt orientert om det som foregikk i europeisk kunst og var påvirket av samtidens kunst, blant annet gjennom mange studieturer til utlandet.

1950

21. januar i 1950 dør George Orwell. Eric Arthur Blair - mest kjent under pseudonymet George Orwell - var en britisk forfatter som er mest kjent for sine allegoriske politiske romaner. Verkene hans kjennetegnes av klarhet, fokus på sosial urettferdighet, motstand mot totalitarisme og diktatur - og en forpliktelse og engasjement til demokratisk sosialisme.



Orwell ses ofte på som en av de beste formidlerne av engelsk kultur på 1900-tallet. Han skrev litteraturkritikk, poesi, skjønnlitteratur og polemisk journalistikk. Han er best kjent for sin dystopiske roman 1984 (1949) og den allegoriske romanen Kamerat Napoleon - originaltittel: Animal Farm, 1945. Disse to bøkene har til sammen - pr. 2009 - solgt flere eksemplarer enn noen annen bok fra 1900-tallet.

I boken Hyllest til Katalonia (1938) redegjør han for sine erfaringer i den spanske borgerkrigen. Denne boken har fått rosende omtale. Det samme har hans mange essayer om politikk, litteratur, språk og kultur. I 2008 rangerte avisen The Times ham på andreplass på en liste over «de femti største britiske forfattere siden 1945».

Orwells verker fortsetter å ha innflytelse på både populærkulturen og politisk kultur. På engelsk finnes begrepet «orwelliansk» - som beskriver totalitære eller autoritære praksiser. Dette ordet har gått inn i språket sammen flere av hans neologismer (nyord), som for eksempel kald krig, Store Bror («big brother»), tankepoliti, rom 101, dobbeltenking, og tankeforbrytelse.

