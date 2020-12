Dagen i dag, 21. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 21.12.2020 kl 08:43

21. desember i 1824 dør James Parkinson. James Parkinson var en britisk lege, geolog, paleontolog og politisk aktivist. Han beskrev Shaking Palsy som symptom på sykdommen han kalte paralysis agitans - den sykdom som i 1880-årene ble oppkalt etter ham: Parkinsons sykdom.



I 1799 og 1800 publiserte Parkinson fem mer eller mindre omfattende medisinske verker. I 1799 kom Medical Admonitions, en «husbok» på rundt 500 sider med helseråd for den medisinsk interesserte almenhet. Likeså i 1799 kom Chemical Pocket-Book, et kompendium med de fremherskende læremeninger innen kjemien.

I 1800 utkom en lettere tilgjengelig og forkortet versjon av Medical Admonitions under tittelen The Villager's Friend and Physician. Samme år kom bøkene Dangerous Sports, en barnebok om ulykkefarer og The Hospital Pupil, en kritisk drøfting av den daværende utdannelsespraksis av medisinere.

Hans mest kjente medisinske publikasjon var imidlertid arbeidet An Essay on the Shaking Palsy av 1817. Parkinson var den første som beskrev symptomene på den nevrologiske sykdom som senere skulle oppkalles etter ham.

Uttrykket Parkinsons sykdom ble formodentlig benyttet første gang i 1884 av den franske psykiater Jean-Martin Charcot (1825–1893).

1937

21. desember i 1937 blir Snehvit og de syv dvergene vist for første gang.



Snehvit og de syv dvergene er en amerikansk tegnet fantasy-musikal produsert av Walt Disney. Handlingen bygger på brødrene Grimms versjon av det tyske folkeeventyret om Snøhvit - og regnes som verdens første helaftens tegnefilm. Sjangermessig er den en blanding av musikal, eventyr, fantasy og romantikk.

Den er den første i rekken av Disneys klassikere.

Den ble nominert til Oscar for beste originalmusikk og produsenten Walt Disney ble tildelt en æres-oscar -samt syv ministatuetter - for «sin innovasjon innen det store nye underholdningfeltet». Filmen har også fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Filmen hadde norsk premiere som Snehvit og de syv dverger på Saga kino i Oslo mandag 12. september 1938.

1962

21. desember i 1962 opprettes Rondane nasjonalpark. Nasjonalparken ligger i et høyfjellsområde i Rondane i Innlandet - mellom Gudbrandsdalen og Atndalen.



Parken ble opprettet som Norges første nasjonalpark - for å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, sikre variasjonsbredden i naturtyper som rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster, og ta vare på verdifulle kulturminner.»

Parken ble utvidet den 24. oktober 2003 og dekker nå et område på 963 km².

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon