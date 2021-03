Dagen i dag, 20. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 20.03.2021 kl 08:14

20. eller 21. mars – vårjevndøgn

Vårjevndøgn – det vil si at dag og natt er like lang – kan være enten 20. eller 21. mars.



Når det er jevndøgn er dag og natt like lange over hele jorden og solen står loddrett over et punkt på ekvator. Ved dette punktet vil solen være i senit ved middagstid.

Ordene jevndøgn - vårjevndøgn og høstjevndøgn - brukes også om det døgnet som tidspunktet faller i. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år - der dag og natt er så godt som like lang - derav navnet.

Fra solnedgang til soloppgang eller omvendt vil det gå nesten nøyaktig 12 timer.

1932

20. mars i 1932 arrangeres for første gang Birkebeinerrennet. Dette turrennet går fra Rena i Østerdalen og over fjellet til Lillehammer i Gudbrandsdalen.



Rennet er 45 km langt – hvorav 20 km i fjellterreng. Høydeforskjellen er 660 meter. Samlet stigning er 950 meter. Løperne bærer en pakning på 33,5 kilo – tidligere 5,5 kilo – og det går i klassisk stil.

Navnet på rennet er hentet fra beretningen om birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervdal Skrukka – som under borgerkrigen mot baglerne vinteren 1206 – brakte den to år gamle kongssønnen Håkon Håkonsson i sikkerhet ved å gå over fjellet til Østerdalen.

1935

20. mars i 1935 går Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering av etter at dens økonomiske politikk har fått mistillit i Stortinget. Johan Nygaardsvolds AP-regjering overtar.



Dette var den andre regjering utgått fra Arbeiderpartiet. Den avsluttet mellomkrigstidens borgerlige mindretallsregjeringer og innledet en rekke Arbeiderparti-regjeringer som - avbrutt av Samlingsregjeringen i 1945 - varte fram til John Lyngs regjering i 1963.

2012

20. mars er FNs internasjonale dag for glede.



Den internasjonale dag for glede ble fastsatt av FNs generalforsamling til 20. mars. Dagen ble lagt til listen over FN-dager i 2012 etter initiativ fra Bhutan. Landet har lenge fremmet tanken om brutto nasjonallykke.

FN oppfordret medlemslandene til å markere dagen på passende måte - herunder ved utdannelsestiltak.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon