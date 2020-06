Dagen i dag, 20. juni

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 20.06.2020 kl 11:48

1891

20. juni i 1891 trer en ny lov i kraft. Den innskrenker foreldrenes rett til bruk av legemlig refselse - men tillater fortsatt måteholden bruk av dette. Loven ble opphevet i 1972.



Barnemishandling omfatter alle former for fysisk og psykisk vold, krenkelse, utnytting og undertrykkelse der skaden er av en slik art at den hindrer barns normale utvikling.

I gamle dager snakket en om hustukt. Det var gjerne husfar som ved legemlig refselse opprettholdt orden og disiplin i et hjem. Etter Christian 5s Norske lov kunne en husbond refse sine barn og tjenere med ris eller kjepp. Dette ble sterkt begrenset ved lov av 20. juni 1891.

I barneloven av 8. april 1981, slås det fast i § 30 at barn ikke må bli utsatt for slag, spark eller annen vold. Barn må heller ikke bli behandlet på en slik måte at den fysiske eller psykiske helse blir utsatt for skade eller fare.

1963

20. juni i 1963 blir rapporten om Kings Bay-ulykken lagt fram for Stortinget. Den skapte bølger i norsk politikk. Industriminister Kjell Holler trakk seg umiddelbart. Einar Gerhardsens arbeiderpartiregjering måtte gå av. Det banet vei for den første borgerlige regjeringen etter annen verdenskrig. Høyres John Lyng ble ny statsminister.



Den 5. november i 1962 skjedde det på ny en stor ulykke i kullgruven på Svalbard. 21 menneskeliv gikk tapt i eksplosjonen. Granskingsutvalget avslørte manglende sikkerhetstiltak. Årsaken er ikke klarlagt, men det spekuleres i at gruven var i for dårlig stand og at hadde altfor høy konsentrasjon av metangass.

Under den dramatiske avstemningen i Stortinget, var SF - nåværende SV - i vippeposisjon. Representantene i SFs tomannsgruppe var Finn Gustavsen og Asbjørn Holm. Gustavsen har snakket om å dilemmaet med å felle en arbeiderpartiregjering - og dermed sette inn en høyreregjering.

Denne regjeringen fikk en meget kort levetid. Etter kun tre uker sørget SFs to representanter å felle denne regjeringen. Grunnlaget for mistilliten denne gangen var tiltredelseserklæringen. Erklæringen hadde ikke stortingets flertall bak seg.

Gerhardsens fjerde regjering ble deretter utnevnt. Den satt til 12. oktober 1965.

2000

20. juni i år 2001 er første gang FN markerer Verdens flyktningdag. Dagen er opprettet for å få oppmerksomhet for flyktningers liv verden over. Dagen ble etablert i år 2000 av FNs generalforsamling. Datoen ble valgt for å falle sammen med Afrikas flyktningdag. FNs høykommissær for flyktninger - UNHCR - velger hvert år et tema og koordinerer markeringer verden over.



Verdens flyktningdag er opprettet for å rette oppmerksomhet mot flykningers liv over hele verden. Datoen er valgt fordi den falles sammen med Afrikas flyktningdag.

I Norge er det FN-sambandet - en uavhengig informasjonsorganisasjon - som har ansvaret for å øke kunnskap om FN og FNs arbeide. Organisasjonen skal skape debatt om disse temaene her i landet. Målgruppene er i første rekke skoleverket og media. Organisasjonen ble opprettet 14. oktober 1946.

