Dagen i dag, 20. desember

Publisert: 20.12.2020 kl 10:27

Solidaritetsdagen

20. desember er FNs internasjonale dag for solidaritet. De forente nasjoner – FN - ble offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet. Målet er å stoppe krig og danne en plattform for dialog.



FN-pakten var da ratifisert av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd - USA, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia. Det er i dag 193 medlemsland i organisasjonen. Hovedkvarteret ligger i New York i USA.

FNs generalsekretær er de facto leder av FN. Den første generalsekretæren (1946–53) var den norske politikeren Trygve Lie.

I 2001 mottok FN - og Kofi Annan - Nobels fredspris.

1854

20. desember i 1854 står Norges første telegraflinje ferdig mellom Kristiania og Drammen. Den ble åpnet 1. januar 1855.



I 1852 ble det nedsatt en kongelig kommisjon som fikk i oppdrag å undersøke «hensiktsmessigheten av elektromagnetisk telegrafanlegg i Norge - med spesielt hensyn til forbindelsen til utlandet».

I komiteens innstilling av 1853 ble det pekt på hvilken betydning det ville ha for norsk handel og skipsfart å komme hurtig i samband med utlandet - hvor nyttig det ville bli for fiskeriene og hvor effektivt for militærvesenet i tilfelle av krig.

I 1854 vedtok Stortinget enstemmig at en skulle påbegynne kommisjonens landsplan med en elektromagnetisk linje fra Iddefjorden via Christiania til Mandal. Stortinget ga den nødvendige bevilgning til prosjektet 28. april 1854.

Første del av denne linjen sto ferdig 20. desember samme år. 12 dager etter at linjen sto ferdig - den 1. januar 1855 - ble den høytidelig åpnet av Det Norske Telegrafvæsen, det senere Telegrafverket, i dag Telenor.

Linjen gikk mellom Christiania og Drammen. Kort etter startet arbeidet med å anlegge telegraflinjer og telegrafstasjoner flere steder i landet. I 1870 nådde telegraflinjene til Vardø.

Carsten Tank Nielsen ble ansatt som bestyrer av anlegg og drift. I 1856 ble embetet som telegrafdirektør opprettet med Nielsen som den første direktør. Han satt i embetet til han døde i 1892. Da hadde han rukket å lede utbygging av 15.000 km med telegrafledninger.

Innen 1905 var lengden økt til nesten 20.000 km og nesten 850 telegrafstasjoner var opprettet. Det året ble det ekspedert 2,4 millioner telegrammer.

Alle Norges byer og ladesteder var forbundet med telegrafnettet fra 1870 - dramatisk kort tid siden starten i 1855.

1924

20. desember i 1924 blir Lørdagsbarnetimen kringkastes for første gang. Lørdagsbarnetimen er et radioprogram for barn som ble sendt ukentlig på NRK Radio fra 1924 til 2010 - edt siste programmet ble sendt 11. september 2010. Rett før det ble lagt ned var barnetimen regnet - til tross for et ufrivillig avbrudd under andre verdenskrig - som verdens eldste, fortsatt eksisterende radioprogram.



Programmet var fortsatt svært populært på 2000-tallet, med gjennomsnittlig 331.000 lyttere hver lørdag i de fire første månedene i 2009. Men kun åtte prosent av målgruppen - som var barn mellom tre og elleve år - lyttet til Lørdagsbarnetimen. Ni av ti lyttere var voksne - hele 80 prosent av lytterne var 45 år eller eldre, og halvparten var over 60 år.

NRK markerte aldri at Lørdagsbarnetimen ble lagt ned. Nedleggingen ble omtalt som «programomlegging».

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon