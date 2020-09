Dagen i dag, 2. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 02.09.2020 kl 07:15

1949

2. september i 1949 blir Knut Borge - norsk programleder, journalist, komiker og forfatter - født i Bærum.



Den jazzinteresserte Borge var flere ganger deltaker i Gjett på Jazz og derigjennom ble han europamester. Videre var han redaktør av Jazznytt tidlig på 1970-tallet. Han tok initiativet til den kortlivede festivalen Norske Jazzdager (1973). Han var programleder for jazzprogrammet Swing & sweet (1985-1998) sammen med Leif "Smokerings" Anderson i 13 år.

Den senere tid arbeidet han med Lars Nilsen om "Studio Sokrates" samt Knut Reiersrud om "Bluesasylet" (NRK). I 2004 ledet han Norsk jazzforums "Milestones in Jazz" som turnerte landet. Borge åpnet ofte jazzfestivaler, og han var fra 1979 til 1989 fast konferansier på Moldejazz.

I 1982 ble han tildelt Molderosen, som er en årlig utmerkelse som under Moldejazz tildeles en person som har bidratt til å sette Molde på kartet. Vinneren forplikter seg til å sende julekort til turistsjefen hvert år.

I 1996 ble han tildelt Lytterprisen som var Norsk lytterforening for radio og televisjons pris "for bruk av fremragende sprog i radio og fjernsyn" fra 1960 til 2002. Den ble fram til 2002 utdelt til personer som var aktive innen både radio og fjernsyn.

I 2003 ble prisen delt i Lytterprisen og TV-prisen. Både Lytterprisen, TV-prisen og presseprisen Gullpennen deles ut på et felles arrangement for Riksmålsforbundets mediepriser.

En hovedtanke bak riksmålsbevegelsens mange priser er å belønne og påskjønne forfattere, skribenter og journalister som benytter seg av et levende og nyansert riksmål i sin virksomhet.

Denne sommeren har "20 spørsmål - med Borge i midten" - gått i reprise på NRK1.

1964

2. september i 1964 setter Terje Pedersen verdensrekord i spydkast med 91,72 meter på Bislett stadion. Dette er verdens første kast over 90 meter og en forbedring av Pedersens egen verdensrekord med hele 4,60 meter.



Han deltok i de olympiske leker i 1960 og 1964. Han representerte Sportsklubben Vidar i Oslo.

Før OL i 1964 var han gullfavoritt fordi han hadde satt verdensrekord to ganger samme år, men skader og overtrening ødela for ham. 1. juli kastet han 87,12 meter og 2. september forbedret han rekorden med over fire meter - til 91,72 meter.

For disse prestasjonene ble han tildelt Morgenbladets gullmedalje og Sportsjournalistenes statuett som "Årets idrettsnavn".

Bislett stadion er - sammen med Holmenkollbakken - Norges internasjonalt mest kjente idrettsanlegg. Bislett er åsted for 14 verdensrekorder på skøyter og mer enn 50 i friidrett. Stadionet er i nyere tid mest kjent for friidrettsarrangementet Bislett Games.

Bislett har en høy stjerne internasjonalt, og har blant annet blitt kåret til det tjuende århundrets femte beste stadion av det amerikanske sportsbladet Sports Illustrated.

2008

2. september i 2008 dør Andreas Cappelen. Han begynte sin regjeringskarriere som kommunal- og arbeidsminister mellom 1958 og 1963 i Einar Gerhardsens tredje regjering. I 1963 ble han en av Gerhardsens mest sentrale medarbeidere da han tok over som finansminister.



Etter tre uker med borgerlig regjering - på grunn av Kings Bay-saken - kom Cappelen tilbake som finansminister og hadde den jobben fra 1963 og fram til 1965 da den borgerlige 4-partikoalisjonen fikk flertall på Stortinget og overtok regjeringsmakten.

Da den borgerlige koalisjonsregjeringen under Per Bortens ledelse sprakk i 1971, tok Trygve Bratteli over som statsminister - og utnevnte Cappelen til utenriksminister. I den jobben opplevde Cappelen et av sine største politiske nederlag - da det norske folk sa nei under folkeavstemningen om EF i 1972. Regjeringen måtte gå av - ettersom statsminister Trygve Bratteli på forhånd hadde erklært at den ville fratre dersom den fikk resultatet mot seg.

Cappelen kom tilbake som justisminister mellom 1979 og 1980 i Odvar Nordlis regjering. I den posten måtte han blant annet håndtere den vanskelige striden om utbyggingen av Alta-vassdraget.

I 1971 fikk han Siddisprisen - er en pris som deles ut av Stavanger Journalistlag.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon