Dagen i dag, 19. oktober

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 19.10.2020 kl 07:18

1903

19. oktober i 1903 får Arbeiderpartiet for første gang valgt inn representanter til Stortinget. Arbeiderpartiet (Ap) - tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA).



Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge - målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017. Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er partisekretær. Trond Giske ble valgt som nestleder i 2015 men trakk seg i 2018 som følge av anklager om seksuell trakassering.

Partiet vant regjeringsmakt for første gang i 1935. Arbeiderpartiet har vært i regjering i stordelen av etterkrigstiden, fra 1935 til 1965 og med en del større avbrekk siden 1971.

Partiets program legger vekt på økte velferdsordninger og sosiale rettigheter - og fremmer en blandingsøkonomi. Partiet har tett samarbeid med LO.

Det Forenede norske Arbeiderparti ble etablert som et sosialistisk parti ved fremveksten av den sosialistiske ideologi og sosialisme. Det ble stiftet 21. august 1887 ved Ormetjern i Barbu kommune utenfor Arendal med sagbruksarbeider Anders Andersen som formann. Samholdbevegelsen - som ble etablert etter Arendalskrakket høsten 1886 - tok initiativ til stiftelsesmøtet. Møtet fant sted i et lokale som tilhørte et avholdslag.

Det første programmet hadde bare fire punkter.

alminnelig stemmerett for menn og kvinner

lovfestet normalarbeidsdag

direkte skatt

støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser

I perioden frem mot første verdenskrig fikk den faglige og politiske arbeiderbevegelsen sitt gjennombrudd. Landsorganisasjonens og fagforbundenes styrke førte til organisering også hos motparten. Kampforholdene i arbeidslivet ble regulert gjennom et nasjonalt tariffsystem.

Ved stortingsvalget i 1903 fikk partiet sine første representanter på Stortinget. Nye lokalforeninger ble stiftet og medlemstallet økte.

Etter første verdenskrig - og den russiske revolusjon - radikaliserte Arbeiderpartiet seg til å bli et revolusjonært parti for proletariatet. Arbeiderpartiet valgte med det å bli medlem av Den kommunistiske internasjonale - Komintern.

Innmeldelsen førte til splittelse av partiet og høyrefløyen brøt seg løs og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. I 1923 ble Ap ekskludert av Komintern etter at flertallet på landsmøtet tok avstand fra Moskvatesene - og det var dermed duket for en tredje splittelse.

Denne gangen gikk venstrefløyen ut av partiet og dannet Norges Kommunistiske Parti - NKP.

1942

19. oktober i 1942 blir fire mann fra Kompani Linge blir sluppet over Telemark i forkant av Vemork-aksjonen.



Tungtvannsaksjonen var en serie militære, allierte sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig som hadde som mål å stoppe produksjonen og utsendelsen av tungtvann ved Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan i Telemark. Produksjonen av tungtvann fant sted i forbindelse med tysk atomforskning.

Tungtvannsaksjonen besto av Operasjon Grouse og Operasjon Freshman, Vemork-aksjonen (Operasjon Gunnerside) og Tinnsjøaksjonen. Tungtvannsaksjonen er kjent som en av de mest vellykkede sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig.

Produksjonsanlegget ved Vemork-stasjonen ble sprengt og ødelagt 27. februar 1943. Vemork-anlegget ble forgjeves bombet fra fly 16. november 1943 etter at tungtvannsproduksjonen igjen var kommet i gang. Produksjonen ble siden flyttet til Tyskland.

Jernbanefergen DF "Hydro" ble senket på Tinnsjø 20. februar 1944 for å hindre utskiping av tungtvannholdig lut som ble produsert etter at fabrikken kom i gang igjen.

Tysk atomforskning var ved krigsslutt langt unna å kunne produsere et atomvåpen, noe som hadde vært tilfelle selv ved uforstyrret produksjon og transport av Norsk tungtvann.

1985

19. oktober i 1985 gikk a-ha - som første norske band - til topps på den amerikanske singellista Billboard Hot 100, med låta "Take on Me".



De ga ut første versjon i 1984, men med drahjelp fra produsent Alan Tarney ble nyinnspillingen en sensasjon året etter. Den særpregede musikkvidoen høstet også flere priser ved MTV Video Music Awards i 1986.

Take on Me" er skrevet av bandmedlemmene selv. Den originale versjonen ble produsert av Tony Mansfield og remikset av John Ratcliff. Den andre versjonen av låta ble produsert av Alan Tarney til bandets debutalbum Hunting High and Low - utgitt i 1985. Sangen kombinerer synthpop med en variert instrumentering som inkluderer akustiske gitarer, keyboard, trommer og synthesizere.

Den originale "Take on Me" ble spilt inn i 1984 og det måtte to versjoner og tre utgivelser til før den endelig slo gjennom i Storbritannia. Den nådde andreplassen på UK Singles Chart i november 1985. I oktober 1985 ble den a-has eneste låt som har nådd topplasseringen på Billboard Hot 100 i USA.

Dette skyldes i stor grad at deres innovative musikkvideo - regissert av Steve Barron - fikk mye sendetid på MTV. Videoen tar i bruk blyantskisseanimasjon - en metode som kalles rotoskopering - kombinert med ekte filmopptak.

Videoen vant seks priser og ble nominert til to andre på MTV Video Music Awards i 1986.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon