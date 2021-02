Dagen i dag, 19. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 19.02.2021 kl 08:23

1814

19. februar i 1814 gjorde prins Christian Frederik det offentlig kjent at Norge skulle skaffe seg en egen konstitusjon/grunnlov ved avholdelse av en Riksforsamling.



En konstitusjon eller forfatning er et sett med regler som definerer grunnleggende prinsipper for en organisasjon. Konstitusjoner for stater er i nyere tid ofte kodifisert i en grunnlov, men ikke alle stater har en slik skreven grunnlov. Et lands konstitusjon kan utgjøres av mange ulike lover, dommer, traktater og sedvanerett.

Konstitusjonen inneholder typisk regler om statsmaktene, om hvordan disse går fram for å treffe bindende vedtak - for eksempel lover - og om grenser for hva som kan bestemmes uten at grunnloven først blir endret - i form av blant annet menneskerettigheter.

1907

19. februar i 1907 vedtas en ny rettskriving for riksmål. Blant annet skal bløte konsonanter erstattes med harde konsonanter. Eksempel; ud blir ut.



Rettskrivningen av 1907 var en reform av norsk skriftspråk som omfattet riksmål. I samsvar med Knud Knudsens tanker ble språket normert etter den «dannede dagligtale», og skriftspråket gikk fra å ha en hovedsakelig dansk karakter til en hovedsakelig norsk.

De viktigste endringene var at de «harde» konsonantene p, t og k ble innført til erstatning for de «bløte» b, d og g i en rekke ord. «Løb ud paa gaden efter en kage» ble dermed til «løp ut paa gaten efter en kake».

Det ble også innført dobbelkonsonanter i flere ord og gjennomført endringer i grammatikken. Hest i flertall ble til hester istedenfor heste og hus til hus istedenfor huse. Preteritumsformen -et ble også innført istedenfor -ede - slik at kastede dermed ble til kastet. Andre eksempler er dræbe som ble dræp, aaben som ble aapen (men fortsatt aabenbar), graade som ble graate (men fortsatt begrædelig) og sag som ble sak (men fortsatt saglig).

Da Aftenposten tok i bruk rettskrivningen av 1907 i 1923, markerte det slutten for (rent) dansk skriftspråk i Norge.

2016

19. februar i 2016 blir Toril Marie Øie – som første kvinne – utnevnt i statsråd til høyesterettsjustitiarius.



Øye avla juridisk embetseksamen i 1986. Etter studiene tiltrådte hun som førstekonsulent ved Justisdepartementets lovavdeling, hvor hun senere avanserte til lovrådgiver.

I årene 1988-1990 hadde hun permisjon fra lovavdelingen for å være dommerfullmektig, konstituert dommer og sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete. Fra 1990 var hun tilbake i lovavdelingen som lovrådgiver. Hun ble avdelingsdirektør samme sted fra 2000. Fra 1994 hadde hun en bistilling som førstelektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Sammen med Svein Slettan utga hun lærebokverket Forbrytelse og straff (1999, 2001). Hun var medforfatter på Tvisteloven. Kommentarutgave (2. utg. 2013) og har dessuten skrevet en rekke fagartikler.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon