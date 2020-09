Dagen i dag, 18. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag".

1905

18. september i 1905 blir Greta Garbo født. Greta Lovisa Gustafsson - var en svensk skuespiller. Hun ble nominert til Oscar for beste kvinnelige hovedrolle fire ganger og ble belønnet med en æres-Oscar i 1955. Garbo er kjent som en av filmhistoriens mest myteomspunne personer. Berømt for sin karisma, klassiske skjønnhet og gåtefullhet. I 1999 ble hun kåret til tidenes femte største kvinnelige filmlegende av Det amerikanske filminstituttet.



Garbo var kjent som en svært sky person. I årene som filmskuespillerinne skydde hun publisitet. Hun viste seg aldri på Hollywoods premierer og deltok ikke i filmbyens selskapsliv. Hun gav ingen intervjuer eller autografer - fanbrev ble ikke besvart. Hun reiste ofte inkognito - helst under falskt navn.

1929

18. september i 1929 vises den første lydfilmen i på Eldorado kino. Den var eiet og drevet av det kommunale selskapet Oslo Kino fram til den ble nedlagt i 2012.



I 1891 ble den halvannen mål store tomten Torggata 9 kjøpt av et aksjeselskap. Dette oppførte to bygninger som ble tegnet i nyrenessansestil av arkitekt Harald Olsen. Ut mot Torggata var en fireetasjers bygning som inneholdt forretningslokaler - innenfor en liten gårdsplass var et varieté- og konsertlokale med plass til 1.600 personer.

Sommeren 1903 ble den indre bygningen utleid til Fahlstrøms Theater. Arkitekt Bull tegnet en vifteformet baldakin i glass over porten mot Torggata - samt glasstak innover mot teaterbygningen. Teateret ble drevet i åtte sesonger før det gikk konkurs - og hadde sin siste forestilling i august 1911. To dager senere åpnet kinematograf i samme bygning. Denne ble etter noen år overtatt av et svensk selskap og omdøpt til Admiral Palads.

I 1928 ble bygningene overtatt av Oslo kinematografer. Navnet Eldorado kom i september 1929 - samtidig som lydapparater ble installert. Eldorado ble dermed den første kinoen i Norge med lydanlegg - og den første lydfilmen var The Singing Fool med Al Jolson i hovedrollen.

Eldorado kino viste typiske western- og spionthrillere i flere tiår. Den var blant annet fast premierested for James Bond-filmene. Dr. No hadde norgespremiere her den 1. april 1963.

Kinoen ble lagt ut for salg i begynnelsen av 2010 med annonsen Eldorado kino til salgs. Salget av eiendommen skjedde ved overdragelse av samtlige aksjer i Eldorado Kino Eiendom AS som er eier og hjemmelshaver til eiendommen.

Eldorado kino viste sin siste film 19. august 2012 og med det opphørte kinodriften der. Året etter - i 2013 - åpnet dørene til Eldorado som bokhandel.

Fra 2020 er Eldorado kino gjort om til Eldorado E-Sport og er dermed Norges nye hjem for e-sport og gaming.

Her var det kulturliv lenge før det ble kino i 1929. Bildet er fra Eldorado Koncert- og Varietélokale i 1892. Foto: Olaf Martin Peder Væring

1961

18. september i 1961 dør Dag Hammarskjöld. Han døde i en flystyrt den 18. september 1961 i Ndola (Nord-Rhodesia) - nå Zambia. Flyet kom fra Léopoldville i Kongo da det styrtet nær Ndola i Nord-Rhodesia.



Hammarskjöld ble valgt til FNs generalsekretær i 1953. Han etterfulgte nordmannen Trygve Lie - den første som innehadde stillingen. Lie mente Hammarskjöld overtok "verdens mest umulige jobb".

På denne posten fikk Hammarskjöld gjennom kritiske år anledning til å bruke sine diplomatiske evner. Han forhandlet fram løslatelse av 15 amerikanske soldater som var tatt til fange av Kina under Koreakrigen. Han løste en rekke konflikter i Kongo, Palestina, Israel og i Kambodsja.

For sin innsats ble Hammarskjöld tildelt Nobels fredspris post mortem i 1961. Det er den eneste gangen at prisen er blitt tildelt noen etter at vedkommende er død. Reglene er siden blitt endret, slik at dette ikke lenger er mulig.

