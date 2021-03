Dagen i dag, 18. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 18.03.2021 kl 08:54

1609

18. mars i 1609 blir Frederik III - konge av Danmark og Norge - født.



Han huskes spesielt for at han var den monarken som innførte eneveldet ved et statskupp i 1660 - senere bekreftet og formalisert gjennom Enevoldsarveregjeringsakten og Kongeloven.

Frederik ble født på borgen Haderslevhus i 1609 som nest eldste sønn av Christian IV og dronning Anna Kathrine. Da kongens eldste sønn, prins Christian, døde i 1647, ble Frederik valgt som den nye tronfølgeren og overtok derfor tronen etter sin far da han døde i 1648. I forbindelse med kroningen samme år måtte han underskrive den hittil strengeste håndfestning - noe som økte Riksrådets makt betydelig.

På det etterfølgende stendermøtet i 1660 utnyttet Frederik uenigheten mellom adelen på den ene siden og borgere og geistlige på den andre siden, samt den nyvunne folkelige populariteten til å oppnå arverett, få annullert håndfestningen, og innføre enevelde.

Den 18. oktober samme år avla stenderrepresentantene ed til den nykårede arvekongen foran Københavns slott. Peder Schumacher – senere adlet som Griffenfeld – utarbeidet Kongeloven - verdens eneste nedskrevne enevoldsgrunnlov - som fastslo kongens uinnskrenkede makt. I den omtales kongen som «det ypperste og Højeste Hoved her på Jorden over alle menneskelige Love». Frederik III skrev under Kongeloven i 1665.

Frederik III - som var en belest mann interessert i teologi og datidens vitenskaper - grunnla omkring 1648 Det Kongelige Bibliotek basert på sin egen boksamling. Adskillige bærer hans superexlibris.

Han var også interessert i alkymi, og da han hadde brukt opp sine titler da Gothersgade og Vendersgade i København fikk navn, brukte han av metallene – slik fikk Sølvgade sitt navn.

Han fikk oppført dagens Rigsarkiv, med arsenal i 1.etasjen, bibliotek i 2.etasjen og «kunstkammer» i 3.etasjen. Det siste inneholdt rariteter som skjelettet av hunden Tyrk som holdt vakt i hans far Christian 4.s soverom.

Frederik III døde av lungebetennelse i februar 1670 og ble gravlagt i Roskilde domkirke. Hans eldste sønn Christian overtok tronen som kong Christian V.

1968

18. mars i 1986 innfører Postverket postnumre for lettere å håndtere en økende mengde forsendelser.



De store byene fikk postnummer på hele tusen – f or eksempel 5000 Bergen - mens mindre byer og enkelte større tettsteder fikk hele hundre. De to første sifrene forteller hvor i landet postnummeret hører til.

1987

18. mars i 1987 dør Kari Diesen. Hun var skuespiller og sanger. Hun ble særlig kjent som revyartist og for flere filmroller. Seks år gammel fikk hun sin første filmrolle i filmen Kaksen på Øverland.



Hun ble ballettpike hos Ernst Rolf femten år gammel, og hun debuterte som revyaktør på vårrevyen på Casino i 1930 med visen «Forbudt for barn under 16 år». Etter hvert ble hun ansatt på Chat Noir i Oslo. Hun ble der til hun i 1944 ble tilknyttet revyteateret Edderkoppen. I perioden 1947-1964 vekslet hun mellom Chat Noir og Edderkoppen.

Som voksen hadde hun flere filmroller, og er mest kjent for filmene Støv på hjernen, Sønner av Norge og Sønner av Norge kjøper bil. Kari Diesen var ellers stemmen til Baktus i filmen om Karius og Baktus.

Blant revynumrene som hun husker for er Harry, Suffløsen, Tykk og dum og deilig, Halvveis, Jacobsen og Fotballvisa.

Mange har fremholdt nummeret Uteliggerne - sammen med Arvid Nilssen - som en av hennes fremste prestasjoner. Monologen Mannfolk har også gått over i revyhistorien.

I 1957 fikk hun en stor plateslager med Vilhelm Dybwads Hovedøen på His Master's Voice.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon