Dagen i dag, 18. juni

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 18.06.2020 kl 07:51

1782

18. juni i 1782 finner den siste kjente heksebrenning sted i Europa. Det var Anne Göldi fra Glarus i Sveits som ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble endte på bålet i det 16. og 17. århundre.



Hekseprosessene - eller trolldomsprosessene - i Europa varer fra omtrent 1420 til rundt 1750. Det var en rettslig forfølgelse av mennesker som var blitt beskyldt for såkalt trolldomskriminalitet i en eller annen form. Forfølgelse var på sitt mest intense i perioden 1560 til 1630.

Trolldomsprosessene var vanlige rettsprosesser der kongen i Danmark-Norge ga lovene, og domstolene var de lokale bygdetingene - laveste rettsinstans på den tiden. De lokale bygdetingene dømte etter trolldomslovene. Prestene hadde ikke noen formell rolle i disse prosessene.

I alt kjenner en navnet på 860 kvinner og menn som ble anklaget for å være trollfolk i Norge. Det er grunn til å tro at det har vært ført prosesser mot dobbelt så mange. Ikke alle sakene endte med fellende dom eller henrettelse.

I Norge er det dokumentert at 307 mennesker ble henrettet for trolldom fra 1570-årene og til 1695. Trolldomsanklager mot både menn og kvinner, var spesielt hyppige imellom ca. 1610 og 1690. Bruken av dødsstraff avtok gradvis etter "toppåret" 1663 og utover mot slutten av 1600-tallet.

I Bergen, som var Norges største by til langt inn på 1800-tallet, ble det tent flere heksebål fra slutten av 1500-tallet. En av de mest kjente prosessene var mot Anne Pedersdotter - enken etter Absalon Pedersson Beyer - den teologiske lektor ved byens latinskole.

Også kona til Bergens lutherske biskop Anders Foss, ble anklaget for trolldom. Det var kun biskopens iherdighet, som gjorde at hun ble frikjent fra anklagene i 1592.

1815

18. juni i 1815 blir Napoléon slått i slaget ved Waterloo i dagens Belgia. Den gang var det en del av De forente kongeriket Nederlandene. En fransk armé - under keiser Napoleon 1 - ble beseiret av styrker fra Den syvende koalisjonen. Den besto av en britisk-alliert armé ledet av feltmarskalk Arthur Wellesley - hertugen av Wellington - og en prøyssisk armé under feltmarskalk Gebhard von Blücher.



Napoléon Bonaparte - født 15. august 1769 i Ajaccio Korsika og døde 5. mai 1821 på St. Helena i Sør-Atlanteren. 18. mai i 1804 utropte han seg selv til keiser av Frankrike under navnet Napoléon I. Regime varte til han ble tvunget til å gå av 6. april 1814 etter å ha lidd nederlag i Napoleonskrigene.

Hans juridiske reform - Code civil des français eller populært Code Napoléon - har hatt en betydelig innflytelse på sivile lovsystemer verden over. Likevel huskes han best for sin rolle i alle krigene - de såkalte Napoleonskrigene.

På grunn av hans suksess i disse krigene - ofte mot tallmessige overlegne motstandere - er han ansett som en av de største militære ledere gjennom alle tider. Hans militære kampanjer er studert ved militærakademier over det meste av verden.

For Napoleon var loven viktig. Han fikk en kommisjon av fire framstående jurister til å skrive et lovverk. De ble satt ut i livet den 21. mars 1804. Lovverket - som hadde vektlagt å være klart skrevet - var et betydelig skritt i å erstatte tidligere lappetepper av føydale lover. Det var en systematisk samling av lover som var utformet på en helhetlig og omfattende måte for å håndtere kjerneområder innen privatretten for å behandle forretningsmessige praksiser og tvister.

Lovverket var konsekvensen av Napoléons konstitusjoner, som ble innført i perioden 1799-1814. Napoléons lover var liberale for sin tid - men stemmeretten var begrenset. Folks mulighet til politiske innflytelse, var liten.

Historikeren Robert Holtman vurderer lovsamlingen - Code civil des français, fransk for "franskmennenes sivile lov", gjerne kalt for Code Napoléon på fransk - som et av få dokumenter som klart har hatt en avgjørende innvirkning på hele verden.

1971

18. juni i 1971 blir språkrådet opprettet. Språkrådet er statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder norsk språk - bokmål, nynorsk og minoritetsspråk - både overfor offentlige institusjoner og allmennheten.



Språkrådet har to forløpere. Norsk språknemnd ble opprettet i 1952. Språknemnda ble i 1972 avløst av Norsk språkråd - som igjen ble omdannet til Språkrådet i 2005.

Norsk språkråd hadde i oppgave å verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer. En skulle fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk og fremme toleranse og gjensidig respekt mellom alle som bruker norsk språk i dets forskjellige varianter.

I tillegg var det en oppgave å verne om det enkelte menneskets rettigheter når det gjelder bruken av språket. Blant de viktigste oppgavene til rådet har vært normering av bokmål og nynorsk, språklig rådgiving og språklig kvalitetssikring av lærebøker.

I 1994 fikk rådet i oppgave å føre tilsyn med statsorganer under departementsnivå når det gjaldt gjennomføringen av målloven. I 2000 fikk rådet også i oppgave å arbeide med norsk språk og informasjonsteknologi. Norsk språkråd registrerte nyord, la fram forslag til avløserord i stedet for engelske importord og fremmet tiltak for å sikre språklig likestilling mellom bokmål og nynorsk. Rådet utgav publikasjonene Språknytt og Statsspråk.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon