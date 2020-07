Dagen i dag, 18. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag".

Publisert: 18.07.2020 kl 10:31

18. juli i 872 samles Norge til et rike. Årstall og datering for slaget ved Hafrsfjord er omdiskutert, men 18. juli har vært markert som minnedag for sluttstriden mellom kong Harald Hårfagre og vikingkongene.



I sagatradisjonen ble Hårfagre da den første kongen over hele Norge. Tilnavnet kom av at han skal ha nektet å klippe hår og skjegg før rikssamlingen var gjennomført.

Slaget i Hafrsfjord fant sted i fjorden mellom det som nå er Sola og Stavanger.

Som en del av nasjonalromantikken på 1800-tallet ble slaget i Hafrsfjord satt sentralt i Norges historie. Slaget ble da regnet som det siste i Harald Hårfagres erobring av Norge som enekonge - og at slaget markerte dannelsen av Norge som ett rike.

Det er ikke kildegrunnlag for slike oppfatninger og det pågår stadig faglige diskusjoner om slaget.

1898

18. juli i 1898 dør den prisbelønte norske botanikeren Axel Gudbrand Blytt. Han ble født i Kristiania.



Han var sønn av Matthias Numsen Blytt - som også var botaniker og utga Norges Flora i 1861. Etter hans død i 1862 ble Axel av Stortinget bedt om å fullføre denne. Bind to og tre utkom i 1874 og 1876 - samtidig som han fra 1863 jobbet ved Universitetet i Oslo som konservator. Fra 1880 som professor ved universitetet.

Axel Gudbrand Blytt fortsatte sin fars arbeide med den norske floraen. I dag er han best kjent for sin teori fra 1876 om innvandringen av Norges flora. I denne teorien fordeler han norske planter på seks grupper som har innvandret i ulike klimaperioder. Mye av denne teorien er senere motbevist, men den var grunnlaget da Rutger Sernander utviklet det som nå kalles Blytt-Sernanders klimavekslingsteori. Både far og sønn Blytt ble lest av og påvirket Charles Darwin. Etter studietur til Tyskland fra 1877 til 78 forsket han mest på sopp.

1944

18. juli i 1944 blir Sverre Anker Ousdal født i Flekkefjord. Han har spilt en rekke hovedroller i norske og svenske filmer.



Han debuterte på Den Nationale Scene i 1965. Han var ved Oslo Nye Teater fra 1967 til 1970 og ved Nationaltheatret fra 1970.

Sammen med Øivind Blunck ble han kjent for mange barn i 1970-årene som den ene rollefiguren i NRKs barne-TV-serie Klabb og Babb. Han var også stemmen som fortalte om Postmann Pat, hvor han også fremførte sangene. I tillegg er han stemmen bak figuren "Lyle Tiberius Rourke" i Disney-filmen Atlantis - en forsvunnet verden fra 2001.

Ousdal hadde store roller i TV-seriene Grenseland i 1980, The Last Place on Earth i 1985 og Blodsbånd i 1998.

For Blodsbånd vant han Amandaprisen 1998 i klassen beste mannlige hovedrolle/skuespiller og Gullruten 1998 i klassen beste skuespiller. Han fikk en Amanda-pris i 1990 for hovedrollen i Fjernsynsteatrets Kreditorer.

Ousdal medvirket også i flere episoder av Fleksnes, blant andre "Penger er alt" fra 1974, hvor han spilte fetteren til Fleksnes, "Kveleren fra Lyngdal", og i "Beklager, Teknisk feil" hvor han spiller en TV-reparatør.

Ousdal ble i 1997 utnevnt til Ridder av 1. klasse i St. Olavs Orden for sin innsats innen norsk scenekunst. Han er far til skuespilleren Mads Ousdal.

I 2008 gjennomgikk Ousdal en vellykket levertransplantasjon, men den medførte komplikasjoner. Synsnerven fikk for lite surstoff under den langvarige operasjonen, og han fikk derfor en skade som gjorde ham svaksynt.

Han fikk Amandakomitéens ærespris på tildelingen 21. august 2009.

Ousdal ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Skuespillerforbund 30. august 2009.

1946

18. juli i 1946 blir Bjørn Kjos født på Sokna i Ringerike. I tillegg til å være flyver og næringslivsleder, er han også jurist. Han var med da flyselskapet Norwegian Air Shuttle ble etablert i 1993. Han var administrerende direktør og konsernsjef fra 2002 til 2019. Han bygget opp Norwegian Air Shuttle til å bli hovedkonkurrenten til SAS i Norden - en posisjon Norwegian inntok etter få års konkurranse.



Kjos var jagerpilot ved 334 skvadron i Bodø i seks år, der han fløy Lockheed F-104 Starfighter og Northrop F-5 Freedom Fighter.

Han har også juridisk embedseksamen. Han har vært dommerfullmektig, har arbeidet ti år som advokat med skipsfart som spesialfelt, og har bakgrunn som både forretningsadvokat og næringslivsleder.

Fra 2002, da Kjos ble administrerende direktør i Norwegian, startet selskapet lavprisruter - først i Norge og senere utenlands. Selskapet hadde kraftig vekst under Kjos' ledelse.

Bjørn Kjos fratrådte som konsernsjef den 11. juli 2019 etter 17 år i jobben. Ved fratredelsen uttalte han at det ikke er naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene.

I sin periode som konsernsjef ledet han selskapet fra å være en liten aktør i det norske markedet med fire fly og 130 ansatte til å bli et globalt lavprisselskap. I dag har selskapet over 11.000 ansatte og 162 fly i flåten, med en rekke fly i bestilling.

Bjørn Kjos er fra juli 2019 rådgiver for styret i selskapet. Han skal konsentrere seg om noen utvalgte prosjekter som "vil være av stor betydning for Norwegian fremover". Han er også største eier i Norwegian.

Selskapet håper å klare seg gjennom korona-krisen.

Bjørn Kjos debuterte som forfatter i 2006 med spionthrilleren Murmanskaffæren og i 2015 kom selvbiografien Høyt og lavt.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon