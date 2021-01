Dagen i dag, 18. januar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 18.01.2021 kl 07:46

1936

18. desember i 1936 innvies Universitetet på Blindern i Oslo. Utbyggingen på Blindern begynte på 1930-tallet. Først ute var Farmasi-, Kjemi-, og Fysikkbyggene. Øvre Blindern var fortsatt jorder fram til utbyggingen fortsatte på 1960-tallet.



Ikke i noen tidligere epoke har et tiår medført så store forandringer for universitetet som 1960-tallet. Fra 1960 til 1970 ble studenttallet tredoblet - fra 5600 til 16.800. Denne veldige tilstrømningen var i seg selv nok til å endre bildet av universitetet slik det ble oppfattet innad og utad.

Endringene var imidlertid enda mer omfattende. Universitetsområdet på Blindern ble bygget ut, og staben av vitenskapelig og administrativt ansatte økte sterkt. Antallet vitenskapelige stillinger ble fordoblet - fra under 500 til omtrent 1200. Økningen i antallet studenter og ansatte sprengte etablerte arbeidsmåter og organisasjonsformer.

Blindern-utbyggingen skulle gi plass til 7000 studenter. Studenteksplosjonen på 1960-tallet ble særlig et Blindernfenomen. Fakultetene i sentrum - jus og medisin - opplevde bare en dobling av studenttallet gjennom 60-årene. Humaniora og samfunnsvitenskap derimot, fikk en tredobling.

Politisk revolusjonære synspunkter hadde for alvor slått inn over universitetet fra 1968. «Studentopprøret» ble stående som et vendepunkt i universitetenes historie over hele den vestlige verden.

Fremtidsutsiktene for 60-tallets studenter var usikre. Flere studenter enn tidligere kom fra miljøer uten akademiske tradisjoner og hadde få rollebilder å forholde seg til. Masseuniversitetet kunne ikke føre alle studentene til en eliteposisjon tilsvarende tidligere tiders akademikere.

Mange studenter tok avstand fra etablerte eliter og måten de fungerte på. Mange var utålmodige med å få brukt sin kunnskap til å forandre samfunnet. Akademikerne skulle være solidariske med de underprivilegerte.

Det mest grunnleggende endringstrekket i studentbefolkningen var den økende kvinneandelen. Gjennom 70-tallet økte kvinnene til et flertall av studentene. Samtidig ble universitetet et sentrum for den organiserte kvinnebevegelsen, som vokste fram fra 70-tallet.

Foran tusenårsskiftet vokste studenttallet med eksplosiv kraft. I 1992 måtte UiO for første gang håndheve adgangsbegrensning ved alle sine fakulteter. Mye av forklaringen på det høye studenttallet lå i et dårlig arbeidsmarked. I 1996 var det 38.265 studenter ved UiO. Nivået lå cirka 75 prosent over gjennomsnittet i 70- og 80-årene.

Det velkjente kunstverket heter «Air» og er skapt av Arnold Haukeland. Det er en gave fra Freia til Universitetet i Oslo ved 150 års jubileet i 1961.

1949

Verdensreligionenes dag markeres den tredje søndagen i januar hvert år. I år er det 18. januar. Dagen ble innstiftet 1949 av det amerikanske bahai-samfunnets nasjonale åndelige råd.



På denne dagen anordner lokale bahai-samfunn og -grupper over hele verden paneldebatter, det leses hellige skrifter fra de ulike verdensreligionene og det fremsies bønner fra blant annet buddhismen, hinduismen, islam, jødedommen, konfutsianismen, kristendommen, taoismen og bahai.

Temaet for verdensreligionenes dag er at alle religioner har felles grunnlag, at religion må føre til enighet mennesker imellom og at religion må stemme overens med vitenskap, forskning og fornuft.

1997

18. januar i 1997 blir Børge Ousland den første som krysser Antarktis alene og uten hjelp utenfra.



Polfareren, eventyreren og foredragsholder Børge Michael Jangaard Ousland er spesielt kjent for sine ekspedisjoner til polarområdene.

Ousland er utdannet dykker og jobbet i perioden 1984–1993 som metningsdykker i Nordsjøen. I perioden 1989–1991 var han tilknyttet Marinejegerkommandoen.

Ousland hadde i 1995 som mål å bli den første som alene og uten støtte krysset Antarktis fra kyst til kyst via Sydpolen. Som følge av en frostskade måtte han gi opp etter at sydpolpunktet var passert.

I 1996–1997 gjennomførte Ousland krysningen - alene og uten etterforsyninger. Han startet 15. november på Berkner Island i Weddellhavet, med målgang i McMurdo ved Rosshavet 17. januar. Da hadde han tilbakelagt en distanse på 2845 kilometer.

I 2001 gikk Ousland alene over Arktis, fra Sibir til Canada via polpunktet på 82 dager.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon