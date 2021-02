Dagen i dag, 18. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

1700

18. februar i 1700 er det siste døgnet i den julianske kalenderen i Norge og Danmark.



Den julianske kalenderen - som var en reformert versjon av den romerske kalender - ble innført av Julius Cæsar i år 46 f.Kr. Den begynte 1. januar år 45 f.Kr. Kalenderen hadde 365 dager, pluss én skuddårsdag hvert fjerde år. Det vil si en årlig gjennomsnittlengde på 365¼ døgn = 365,25 døgn.

Romerne brukte kunnskapen fra egypterne om at året var ca. ¼ døgn mer enn 365 dager. Derfor innførte Cæsar én ekstra kalenderdag hvert fjerde år. Det var den greske astronomen og matematikeren Sosigenes som foreslo dette for Cæsar i år 47 f.Kr.

Kongeriket Danmark-Norge tok ikke i bruk den gregorianske kalenderen før flere hundre år senere - nærmere bestemt den 18. februar 1700. Da måtte en hoppe over datoene mellom 18. februar og 1. mars.

Norge sløyfet ganske enkelt noen dager i februar i år 1700.

1914

18. februar i 1914 stiftes Naturvernforbundet som Landsforeningen for Naturfredning i Norge.



Naturvernforbundet - offisielt Norges Naturvernforbund - er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 30.000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Medlemmene er grunnlaget for organisasjonen, og utøver det lokale arbeidet. Medlemmene er organisert i lokallag som igjen er organisert i fylkeslag.

Naturvernforbundet arbeider for å beskytte natur og miljø, og jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern. Organisasjonen er en viktig samfunnsaktør og jobber politisk for områdevern, vassdragsvern, artsvern, reduksjon av klimautslipp, energisparing, samferdsel, miljøgifter, skogbruk, fiske og oppdrett.

Naturvernforbundet jobber også internasjonalt, med partnerorganisasjoner som for eksempel i Russland, Ukraina og Mosambik.

Naturvernforbundet er moderorganisasjonen til Natur og Ungdom og Miljøagentene og var i sin tid med å etablere Regnskogfondet og Utviklingsfondet.

Naturvernforbundet er tilsluttet den internasjonale organisasjonen Friends of the Earth - et av verdens største nettverk for miljøorganisasjoner.

1973

18. februar i 1973 blir Arbeidernes kommunistparti - AKP (ml) - stiftet. Det ble holdt på et hemmelig sted. AKPs første leder var Sigurd Allern.



Arbeidernes Kommunistparti (AKP) var et norsk kommunistisk parti av den maoistiske varianten. Partinavnet var opprinnelig Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) - AKP(m-l). Parentesen ble sløyfet i 1990.

AKP stilte aldri til valg under eget navn, men deltok i Rød Valgallianse (RV).

Rød Valgallianse vedtok på sitt landsmøte i 2005 å sende en henvendelse til AKP med henblikk på sammenslåing. Initiativet ble ønsket velkommen av AKPs landsmøte i 2006.

10. mars 2007 ble det nye partiet stiftet. Det fikk navnet Rødt.

21. april 2007 hadde AKP et ekstraordinært landsmøte. Her ble det formelle vedtaket om å legge partiet ned fattet.

Rød Ungdom var ungdomsorganisasjon både for AKP og for RV - og er nå ungdomsorganisasjonen til Rødt.

