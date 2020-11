Dagen i dag, 17. november

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 17.11.2020 kl 08:21

1747

17. november i 1747 blir Carsten Anker født. Han var forretningsmann og embetsmann og vert for Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han var forretningsmann, embetsmann og politiker. Han eide også bygningen hvor riksforsamlingen ble avholdt i 1814 - stedet har senere fått navnet Eidsvollsbygningen.



Carsten Anker var sønn av kjøpmann og jernverkseier Erik Anker og Anne Cathrine Tank. Han var født i Fredrikshald hvor faren drev en stor virksomhet med såpe og tobakk. I 1748 kjøpte faren Moss Jernverk og fra han var 1 år, vokste Carsten Anker opp i Moss sammen med den eldre broren Peter.

Under oppholdet i København var han blitt godt kjent med tronfølgeren, prins Christian Frederik. Da han kom til Norge som stattholder i 1813, ble Anker straks en av de rådgiverne prinsen lyttet mest til.

Etter Kielfreden holdt prinsen et møte på Eidsvoll verk under sin reise til Trondheim. På tilbakeveien holdt han stormannsmøtet på Eidsvoll den 16. februar 1814. Da ble det besluttet at Norge skulle erklæres uavhengig, og at det skulle innkalles en riksforsamling - som også ble holdt på Eidsvoll.

Innen Riksforsamlingen kom sammen, hadde Anker forlatt Norge, og kunne dermed ikke ta sete i den nye norske regjeringen - hvor han ble utnevnt til regjeringsråd 2. mars og statsråd 19. mai.

I mars 1814 hadde han dratt over Nordsjøen for å virke for Norges interesser i England. Her arbeidet han for å krysse stormaktenes og Sveriges politikk, men kunne ikke sette noe igjennom.

I 1815 fikk han avskjed som statsråd og vendte tilbake til Norge, hvor han kom i et nært forhold til kronprins Karl Johan.

1928

17. november i 1928 blir Torbjørn Mork født. Mork ble utnevnt til helsedirektør i 1972. Helsedirektoratet var inntil 1983 et såkalt blandet direktorat - det vil si både fagdirektorat som tar selvstendige avgjørelser og departementsavdeling som forbereder saker for statsråden.



En omorganisering i 1983 - der Helsedirektoratet ble utskilt fra Sosialdepartementet - gjorde helsedirektørembetet mindre mektig enn tidligere. I 1991 foreslo regjeringen å nedlegge Helsedirektoratet. Stortinget fulgte ikke forslaget, og vedtok i juni 1992 å omorganisere helseforvaltningen og videreføre Helsedirektoratet som Statens helsetilsyn - i kraft fra 1. januar 1994.

Før det var Mork avdelingslege ved Kreftregisteret og statssekretær i Sosialdepartementet.

Mork hadde mange offentlige verv. Han var viseformann i styret for Verdens helseorganisasjon fra 1979 til 1982, og var medlem av FNs narkotikakommisjon 1980-82. Han hadde en høy stjerne i internasjonalt helsearbeid, og var en viktig formidler av medisinsk informasjon inn og ut av Norge.

Han gjorde en aktiv innsats for å bedre svake gruppers stilling i samfunnet. Han arbeidet blant annet for å øke pasienters rettssikkerhet. Han var engasjert i etiske spørsmål - både innenfor forskning og i forbindelse med prioritering av helsetjenestenes ressurser.

Mork var også kjent som en storrøyker, noe som førte til kritikk mot ham - men også vennligsinnet harselas fra komikeren Trond Kirkvaag.

1991

17. november i 1991 blir Odd Bondevik vigslet til biskop i Møre bispedømme av Andreas Aarflot.



Sommeren 1996 gikk Odd Bondevik offentlig ut og gjorde kjent at han hadde skiftet syn på kvinners prestetjeneste, og ikke lenger mente dette var i strid med Bibelens lære. I tillegg markerte han seg ved flere anledninger som forkjemper for miljø og naturvern.

I de forskjellige sakskomplekser rundt homofili - som ansettelse av praktiserende homofile prester, ekteskap for homofile - stod Bondevik fast på sin kirkes tradisjonelle syn. Han gikk imot homofile ekteskap.

I august 2007 tilkjennega han at han aktet å gå av som biskop av Møre, og 10. februar 2008 holdt han sin siste gudstjeneste som biskop i Møre. Gudstjenesten var i Molde domkirke. Bondevik hadde da vært biskop i Møre i 17 år.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon