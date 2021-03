Dagen i dag, 17. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 17.03.2021 kl 07:48

1911

17. mars i 1911 møter Anna Rogstad som første kvinne på Stortinget.



Lærerinnen Anna Rogstad er mest kjent som Norges første kvinnelige stortingsrepresentant. Hun var 1. vara for Frisinnede Venstre fra 1911 til 1913. 17. mars 1911 møtte hun for første gang på Stortinget. Galleriet var fullt av tilskuere, og stortingspresident Magnus Halvorsen erklærte at dagen ville bli «en merkedag» i landets historie.

Anna Rogstad var lærerinne, kvinnesaksforkjemper og politiker. Hun representerte Frisinnede Venstre i valgsamarbeid med Høyre da hun - som første kvinne - møtte på Stortinget.

Senere møtte hun fast fra 20. februar 1912 til 30. januar 1913 som vararepresentant for statsminister Jens Bratlie. Hun hadde en rekke sentrale verv i kvinnesaksbevegelsen, og var medstifter, styremedlem og æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening.

Rogstad stod sentralt i arbeidet for alminnelig stemmerett for kvinner, lærerinnenes arbeidsvilkår og utdannelse for jenter og kvinner.

Hun stiftet i 1912 Norges Lærerinneforbund - der hun også ble første formann. Hun styrte Kristiania kommunale fortsettelsesskole for piker - den senere Oslo framhaldsskole - fra 1900 til 1923. Hun skrev mange lærebøker og metodiske veiledninger for skoleverket.

Anna Rogstad ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening i 1914. Hun ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 1922. Hun er begravet ved Vår Frelsers gravlund i Oslo - og minnesmerket på graven er donert av norske lærerinner.

Anna Rogstads vei på Tonsenhagen i Oslo er oppkalt etter henne. Et maleri av Rogstad - utført av Eyolf Soot - ble donert til Stortinget av en gruppe kvinner i 1915.

1939

17. mars i 1939 innstiftes St. Olavsmedaljen av kong Haakon VII til belønning av fortjenester for utbredelse av kjennskap til Norge i utlandet, og fremme av forbindelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet.



Fra 1942 deles medaljen også ut for utmerket krigsinnsats. Den er da forsynt med eikegren i sølv på båndet, og regnes som Norges nest høyeste krigsdekorasjon.

Medaljen bæres i St. Olavs Ordenens bånd på venstre side av brystet. Overgangen mellom medaljen og båndet dannes av Kongens kronede navnesiffer. Medaljen har på adversen Kongens portrett, navn og valgspråk, og på reversen et Olavskors.

1971

17. mars i 1971 overtar Trygve Bratteli som statsminister etter skandalen med Per Borten i forbindelse med avsløringene rundt Norges søknad om EF-medlemskap.



Trygve Bratteli ble statsminister i 1971 som leder for en mindretallsregjering. Dette var under opptakten til folkeavstemningen om EF-medlemskap - som etter hvert ble berammet til 25. september 1972.

En måned før folkeavstemningen sa Bratteli på et folkemøte at et negativt resultat ville skape en situasjon som ville gjøre det uriktig av Arbeiderpartiregjeringen å fortsette. Da det så ble flertall for nei-siden i folkeavstemningen - gikk regjeringen av 18. oktober 1972 - og overlot regjeringsmakten til en koalisjon av tre borgerlige partier (sentrumspartiene) ledet av Lars Korvald.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon