Dagen i dag, 17. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"

Publisert: 17.07.2020 kl 06:37

1983

17. juli i 1939 dør Oskar Braaten. Han ble født i 1881. Den norske forfatteren skildrer arbeidsmiljøet i Oslo i sin samtid. Han er best kjent for komedien "Den store barnedåpen" og skuespillet "Ungen".



"Ungen" kom i 1911. Her hevner han seg på kritikerne ved å levere et ypperlig sosialt drama hvor han viser presis kunnskap om miljø, og personer. Han skildrer et utsnitt av arbeidermiljøet med varme, humor, og medmenneskelighet. Skuespillet er en hyllest til morsfølelsen. "Ungen" ble satt opp på Nationaltheatret i 1913 og er et av de mest populære sosiale skuespillene noensinne.

Etter "Ungen" ble Oskar Braaten i større grad lagt merke til, og han fikk reisestipender til Danmark, Tyskland og Italia. Sammen med en økt inntekt, førte dette til at familien reiste mye.

I 1925 kom komedien "Den store barnedåpen". Dramaet handler om Alvilde som har et barn utenfor ekteskap. Hun vil døpe barnet, men blir kjeftet huden full av en nylig ansatt kapellan i menigheten. Folk skriver seg ut i protest mot en ufolkelig kirke, men skriver seg inn igjen da kirken lover å bli folkelig igjen. Skuespillet ender med at Alvilde gifter seg og får døpt sitt barn samtidig. Hovedbudskapet i komedien er til presteskapet: De må komme seg ned fra sine høye hester og gjøre kirken folkelig igjen.

Oskar Braaten var god venn med mange kjente forfattere og litterære viktigheter som for eksempel Sven Moren, Olav Duun, Sigrid Undset og Johan Falkberget.

1953

17. juli i 1953 blir Lov om barnevern vedtatt i Stortinget. Den 17. juli i 1992 gjorde Stortinget et nytt lovvedtak i det som kalles barnevernloven. Den trådte i kraft 1. januar i 1993. Loven har som formål å sikre at mindreårige - som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.



Dersom barnevernet eller klienten ønsker det kan tiltak - som er satt i gang før fylte 18 år - videreføres til klienten fyller 23 år. Såkalt ettervern.

1954

17. juli i 1954 blir Angela Merkel, født. Den tyske kansler har vært leder for sitt parti siden 2000 - Det kristendemokratiske partiet CDU. Hun har vært kansler - statsminister - i Tyskland siden 2005. I 2007 var hun også president i Det europeiske råd.

Merkel ble politisk aktiv etter den demokratiske revolusjonen i det tidligere DDR i 1989. Hun meldte seg inn i partiet Demokratischer Aufbruch, og ble pressetalskvinne i Lothar de Maizières kristeligdemokratiske regjering i DDR.

Etter Tysklands gjenforening i 1990 ble hun valgt inn i Forbundsdagen for delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Hun var en nær medarbeider av daværende forbundskansler Helmut Kohl, og i 1990 ble hun minister for kvinner og ungdom. Deretter ble hun miljø- og atomsikkerhetsminister, inntil Kohls koalisjonsregjering (CDU/FDP) gikk av, etter valget i 1998.

Merkel ble nestleder i CDU i 1991, og i 1998 generalsekretær i partiet. I 2002 ble det avslørt at CDU hadde tatt imot ulovlige pengegaver, men Merkel tok avstand fra dette, og særlig fra Helmut Kohls fortielse av hvor pengene kom fra. Daværende partileder Wolfgang Schäuble måtte gå, og Merkel ble valgt til partileder.

Hun tok over som opposisjonsleder i Forbundsdagen i 2002. Etter valget i 2005 avløste hun Gerhard Schröder som kansler, og dannet regjering i storkoalisjon med SPD (Merkel I). Merkel var den første kvinne i denne stillingen. Etter forbundsdagsvalget i 2009 gikk CDU-CSU i koalisjon med Freie Demokratische Partei (FDP), og Merkel dannet sin andre regjering, Merkel II. Valget i 2013 førte til en ny storkoalisjon med SPD, og Merkel ble kansler for sin tredje periode (Merkel III). Etter valget i 2017 gikk det 171 dager før Angela Merkels fjerde regjering kunne tiltre 14. mars 2018 - bygget på en koalisjon i Forbundsdagen mellom CDU/CSU og SPD.

Merkel var sitt partis kandidat som forbundskansler ved valget i 2017. Kansleren velges av Forbundsdagen. Ved en gjennomført fjerde periode som kansler, vil hun ha sittet lenger enn Konrad Adenauer.

Merkel hadde som president i Det europeiske råd, en nøkkelrolle i forhandlingene om Lisboa-traktaten og utarbeidelsen av Berlin-erklæringen. Hun har forbedret Tysklands tradisjonelt gode forhold til USA, etter uenigheten om Irakkrigen under forgjengeren Gerhard Schröder. I innenrikspolitikken har helsereform, energipolitikk og asylpolitikk vært sentrale temaer.

Hun har mottatt flere priser for sitt arbeid for blant annet demokrati, menneskerettigheter, miljøvern og europeisk samarbeid - blant annet Karlsprisen. Forbes Magazine utpekte henne hvert år fra 2006 til 2009 til den mektigste kvinnen i verden. Hun ble kåret til "årets person" av magasinet Time i 2015.

Angela Dorothea Merkel er født i Hamburg-Eimsbüttel i Tyskland som Angela Dorothea Kasner.

1984

17. juli i 1984 blir det første barnet unnfanget i Norge ved kunstig befruktning, født på Regionsykehuset i Trondheim



Kunstig befruktning vil si befruktning hos organismer med hjelp av menneskelig inngripen, slik at formeringsprosessen ikke skjer på en naturlig måte. Kunstig befruktning i form av inseminasjon - assistert overføring av sæd - har vært praktisert lenge på husdyr og er vanlig over store deler av verden.

Kunstig befruktning på mennesker kalles assistert befruktning og skjer vanligvis dersom partene ikke er i stand til å få barn på naturlig måte. I de siste tiårene har en også blitt i stand til å utføre prøverørsbefruktning.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon