Dagen i dag, 17. april

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 17.04.2020 kl 09:25

1521

17. april i 1521 blir Martin Luther lyst i bann av paven. Ekskommunikasjon - eller bannlysning - er en kirkelig straff. Særlig innenfor den katolske og den ortodokse kirke.



Den tyske teologen Martin Luther spilte en sentral rolle i den religiøse og kulturelle omveltningen fant sted - også kalt reformasjonen. I 1517 offentliggjorde han 95 teser - læresetninger - med kritikk av pavekirkens avlatshandel. Det gikk ut på at en kunne betale penger til kirken for å få avlat - det vil si redusert straff for uoppgjorte synder i skjærsilden.

Den radikale Luther var mer enn paven kunne klare. I 1521 erklærte paven Marit Luther for kjetter.

Danmark-Norge innførte lutherdommen i 1536-37 og brøt dermed med paven i Roma.

1875

17. april i 1875 avvikles Daler- og skillingbetegnelsen. Det blir bestemt at Pengeenheden skal være en Krone, som deles i 100 Øre. En speciedaler ble omgjort til fire kroner. Etter dagens pengeverdi - 2019 og korrigert for konsumprisindeksen - tilsvarer verdien av en speciedaler fra 1875 ca. 262 kroner.



Valutaen ble innført da Norge sluttet seg til Den skandinaviske myntunion - som var etablert to år tidligere - og hadde sin direkte parallell i danske kroner og svenske kroner. Den ble oppløst i 1914.

1961

17. april i 1961 begynner Invasjonen i Grisebukta på Cuba. Det var 1500 eksil-cubanere som forsøkte å styrte Castro-regimet - men mislyktes. Fordi invasjonen var finansiert og støttet av USA, førte det til et ytterligere skjerpet forhold mellom de to landene.



Cuba - med hjelp og støtte fra østblokklandene - beseiret invasjonsstyrkene i løpet av tre dager. Øst sto mot Vest - verden sto på randen av en krig mellom supermaktene. Invasjonen skjedde mindre enn tre måneder etter at John F. Kennedy ble USAs president.

Det førte også til en opptrapping av den kalde krigen - spenningstilstanden som oppsto mellom USA og Sovjetunionen. Uttrykket er visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947.

Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene.

