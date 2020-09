Dagen i dag, 16. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag

Publisert: 16.09.2020 kl 09:53

16. september i 1658 starter Bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge. Den innledes med kamper ved Halden - som de dansk-norske styrker vinner.



Bjelkefeiden - eller Revansjekrigen - er det norske navn på den andre del av Karl Gustav-krigene - fra 1658 til 1660.

Få måneder etter freden i Roskilde brøt krigen ut igjen. Denne gang angrep svenskene Frederikshald - tre ganger i løpet av to år ble deres angrep slått tilbake av et sterkt forsvar. Til tross for tilbakeslagene vendte svenskene flere ganger tilbake - hver gang med større styrker. Men de klarte ikke å innta festningen.

Bjelkefeiden har navn etter felttogets norske leder - generalløytnant Jørgen Bjelke. Mellom hver angrepsbølge mot Fredrikshald ledet Bjelke den norske hæren på gjenerobringsfelttog til Båhuslen - som i praksis ble nesten helt tilbakeerobret i korte perioder både i 1658 og 1659.

Flere av disse framstøt og tilbaketog under Bjelkes ledelse hører til den norske krigshistoriens mest bemerkelsesverdige bragder. De var avgjørende for at de norske styrkene kunne ha et sterkt og beredt forsvar omkring Fredriksten mot de svenske angrepene.

I januar 1660 rykket en ny svensk hær på 9000 mann under Lorens Kagge, Gustaf Horn og Harald Stake inn i Norge. De satte Frederikshald under beleiring fremfor å lansere et større angrep. Da kong Karl X Gustafs døde, ble beleiringen oppgitt så snart hans død ble kjent.

1884

16. september i 1884 forlater verdens første anvendbare transformator Ganz-fabrikken. Ingeniørene Károly Zipernowsky, Ottó Bláthy og Miksa Déri ståo bak patenten for konstruksjonen.



En transformator - eller i dagligtale "trafo" - er en elektrisk maskin som overfører elektrisk vekselstrøm fra et spenningsnivå til ett eller flere andre spenningsnivåer gjennom elektromagnetisk induksjon.

En varierende strøm i transformatorens primærvikling danner en varierende magnetisk fluks i jernkjernen. Dette magnetfeltet påvirker igjen sekundærviklingen, og det varierende magnetfeltet i sekundærviklingen induserer en varierende elektromotorisk spenning (EMS) i sekundærviklingen. Ved å utnytte Faradays lov endrer transformatorer vekselstrømmer fra ett spenningsnivå til et annet i et kraftnett.

I elektronikken brukes transformatorer blant annet for å tilpasse impedansen mellom to kretser - og for å skille kretser galvanisk fra hverandre.

Transformatorer varierer i størrelse fra radiofrekvens-transformatorer mindre enn en kubikkcentimeter i volum til enheter i overføringsnettet som veier flere hundre tonn.

Siden oppfinnelsen av transformatoren i 1885 har den vært en essensiell del av all utnyttelse av elektrisk energi.

1987

16. september er FNs internasjonale dag for å bevare ozonlaget. Dagen markerer undertegnelsen av Montrealprotokollen i 1987 - en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaringen av ozonlaget. Avtalen er reforhandlet i 1992. Protokollen inneholder tidsplan for kutt i utslippene av skadelige gasser



En effekt av denne protokollen er at det gis økonomisk støtte til utvikling og utprøving av teknologi som kan erstatte bruk av KFK og haloner - for eksempel innenfor områdene elektronikk-rens og kjøling.

Alle verdens land har skrevet under på denne protokollen. Avtalen hadde som målsetting at all produksjon og forbruk av HBF - hydrobromfluorkarboner - skulle stanses innen 1996 og HKFK - hydroklorfluorkarboner - skulle trinnvis fases ut innen 2030. Fra midten av 1980-årene til 2015 var utslipp av stoffer som ødelegger ozonlaget redusert med 98 prosent.

Ozonlaget er et skjørt lag av gass som beskytter jorden mot ultrafiolett stråling fra sola. På slutten av 1980-tallet var ozonlaget i ferd med å bli ødelagt som følge av store utslipp av gasser som skader ozonlaget.

Montrealprotokollen blir ansett for å være blant de mest vellykkede internasjonale avtalene. Dersom alle landene som har ratifisert Montrealprotokollen fullfører sine forpliktelser, vil ozonlaget være tilbake i normaltilstand en gang etter 2050.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon